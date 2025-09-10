До Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито, - Туск

Прем'єр Дональд Туск заявив, що на територію Польщі залетіли 19 цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

За його словами, значна частина дронів увійшла у повітряний простір Польщі з Білорусі.

Ймовірно, було збито чотири безпілотники, додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

