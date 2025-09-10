До Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито, - Туск
Прем'єр Дональд Туск заявив, що на територію Польщі залетіли 19 цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
За його словами, значна частина дронів увійшла у повітряний простір Польщі з Білорусі.
Ймовірно, було збито чотири безпілотники, додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тобто, приглушений апарат летить по прямій, втрачє висоту, падає (це так, спрощено)
якщо ж дрону вдається вийти із зони впливу ребу - він продовжує політ та маневри
а ці дроні (згідно мапи) - маневрували, тобто летіли за заздалегідь закладеним у них курсом, а цей курс та цілі завантажили до мізків на **********
проте маневрування ними застосувати неможливо - тіки зміна курсу
у даному випадку маємо активні маневри апаратів
На всі польські номери розіслані такі повідомлення:
"Uwaga! W zwiazku z operacja neutralizacji obiektow, ktore naruszyly granice RP, informuj sluzby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zblizaj sie do nich."
- Ты меня не путай!
- Базилио, ну когда я тебя путала?
- Ты меня не путай!
- Ну когда я тебя путала?
- У нас четыре золотых?
- Четыре.
- Ну четыре на пять не делится? Не делится! Вот я себе эту не делящуюся половину и возьму. Я ж всегда рада услужить другу...
- Обманула… Да? Запутала...
- Шутишь?
- Ах ты, подлая!
Треба триматись однієї версії - то все була контрабанда. Сухопутні кордони можуть заблокувати польські фермери, а доставити вибухівку на територію Польщі кацапи хотіли без затримок - ну от і вишов такий собі подарунок брату рашистів Навроцькому.
А взагалі результативність вражає...
Що наступне? Бронетанкову дивізію не помітять?
Одного ранку ми прочитаємо в новинах що росія окупувала Естонію чи якусь іншу державу члена НАТО.
"Збили 4 із 19 БПЛА, які вторглись у повітряний простір Польщі?
Приголомшливий результат!
Окрім польських залучались також літаки з іншої країни НАТО - Нідерландів.
Загалом, готовність Альянсу до відбиття реальної масованої повітряної атаки - нижче плінтусу."