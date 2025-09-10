УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13252 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
4 325 44

До Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито, - Туск

Скільки дронів було збито Польщею. Туск дав відповідь

Прем'єр Дональд Туск заявив, що на територію Польщі залетіли 19 цілей. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

За його словами, значна частина дронів увійшла у повітряний простір Польщі з Білорусі.

Ймовірно, було збито чотири безпілотники, додав прем'єр.

Читайте: НАТО сьогодні обговорюватиме, як реагувати на заліт російських дронів у Польщу

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Також читайте: Президент Польщі Навроцький: Обговорювалась можливість застосування статті 4 НАТО

Автор: 

Польща (8814) Туск Дональд (576) Шахед (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
ну і шо скажуть ті, хто чесав, шо це Україна їх загнала до Польщі ребом?
показати весь коментар
10.09.2025 12:01 Відповісти
+8
Потужна реакція пшеків , разом з НАТО .
показати весь коментар
10.09.2025 12:02 Відповісти
+8
Нігуя собі! - а раніше казали шо НАТО всім Шахедам дало прикурити?
показати весь коментар
10.09.2025 12:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну і шо скажуть ті, хто чесав, шо це Україна їх загнала до Польщі ребом?
показати весь коментар
10.09.2025 12:01 Відповісти
РЕБом то можна загнати, але як пояснити польські SIM - карти для 4G?
показати весь коментар
10.09.2025 12:07 Відповісти
реб приглушує сигнал, а не керує дроном
тобто, приглушений апарат летить по прямій, втрачє висоту, падає (це так, спрощено)
якщо ж дрону вдається вийти із зони впливу ребу - він продовжує політ та маневри
а ці дроні (згідно мапи) - маневрували, тобто летіли за заздалегідь закладеним у них курсом, а цей курс та цілі завантажили до мізків на **********
показати весь коментар
10.09.2025 12:10 Відповісти
Є РЕБи, які міняють координати GPS (в зоні дії РЕБ) - Дрон думає, що летить за координатами, але координати хибні, тому летить в хибному напрямку. Правда зараз козломорді стали використовувати "гостронапрямлені антени для GPS" щоб відфільтровувати завади, але не завжди успішно.
показати весь коментар
10.09.2025 12:19 Відповісти
є таке
проте маневрування ними застосувати неможливо - тіки зміна курсу
у даному випадку маємо активні маневри апаратів
показати весь коментар
10.09.2025 12:22 Відповісти
а если видео камера на дроне?
показати весь коментар
10.09.2025 13:13 Відповісти
Нічого, саме головне, що керівники Польщі все розуміють і діють в правильному руслі. А ворогів України в Україні в рази більше чим у Польщі і навіть десятки тисяч з Даунбасу і Криму воюють в армії ворога проти нас.
показати весь коментар
10.09.2025 12:08 Відповісти
Цікаво, хто ж міг атакувати Польщу, так героїчно атаки відбиті... хто цей таємничий нападник?
показати весь коментар
10.09.2025 12:01 Відповісти
Потужна реакція пшеків , разом з НАТО .
показати весь коментар
10.09.2025 12:02 Відповісти
Тільки 19-ть ?Ну це у корні міняє справу..Раз не ювілейне чисто- то норм,справу закрито..Розходимося...
показати весь коментар
10.09.2025 12:23 Відповісти
Нігуя собі! - а раніше казали шо НАТО всім Шахедам дало прикурити?
показати весь коментар
10.09.2025 12:02 Відповісти
Пшеки, ми висловлюємо своє занепокоєння...
показати весь коментар
10.09.2025 12:02 Відповісти
ну просто "величезна" кількість
показати весь коментар
10.09.2025 12:03 Відповісти
Ни х.ра себе...19 шт..Тут уже о какой либо "случайности" и речи быть не может...Для Европы это последний звонок "будильника" Бешенство-болезнь не излечимая...об этом должны знать и помнить все.Носитель бешенства-либо сдыхает сам,либо его уничтожают,как смертельную угрозу окружающим...Продолжайте дальше покупать у них нефть-газ....
показати весь коментар
10.09.2025 12:04 Відповісти
Никакой это не последний звоночек, и даже не предпоследний, в ЕС слишком хорошо живут и население не расположено воевать без веской причины, что бы их власть позволила себя на такой малости спровоцировать какой то кремлевской гопоте. Им не то что для войны, а даже для каких то серьезных ответных действий нужна гораздо более серьезная причина, которая в глазах их населения и членов ЕС оправдает действия, которые могут повлечь за собой эскалацию и риск ввязывания в войну. Так что, даже если от шахедов погибнет пара поляков, никто не задействует пятую поправку, но уже могут дать Украине что то выходящее за рамки той помощи что уже оказывают, и таким образом руками ВСУ прислать ответку.
показати весь коментар
10.09.2025 13:01 Відповісти
Головне що не фури з зерном...
показати весь коментар
10.09.2025 12:05 Відповісти
Тримайтеся поляки, кацапи прощупують вас і через вас блок НАТО та залякують, щоб не поставляли до нас зброї та ***********. Думаю, що на цей раз ЄС введуть реальні санкції проти кацапа і його сателіта білорусі та відмовляться купувати газ та нафту.
показати весь коментар
10.09.2025 12:06 Відповісти
да тут вже пора на Китай накладати санкції
показати весь коментар
10.09.2025 13:02 Відповісти
"І вся королівська кіннота, І вся королівськая рать" спромоглися збити лише 4 дрони? До України, на вишкіл, негайно!
показати весь коментар
10.09.2025 12:06 Відповісти
Так,а куди поділися решта 15?Невже вразили якісь цілі, чи повернулися в Україну?
показати весь коментар
10.09.2025 12:15 Відповісти
Шукають.
На всі польські номери розіслані такі повідомлення:
"Uwaga! W zwiazku z operacja neutralizacji obiektow, ktore naruszyly granice RP, informuj sluzby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zblizaj sie do nich."
показати весь коментар
10.09.2025 12:20 Відповісти
А,що говорять кислоокі з приводу цих подій?
показати весь коментар
10.09.2025 12:29 Відповісти
Агенція ******* мовчить.
показати весь коментар
10.09.2025 12:41 Відповісти
- У нас пять золотых. Так? Пять на два не делится? Не делится, да? Попробуем разделить... на пять! Получается… один! Получай!
- Ты меня не путай!
- Базилио, ну когда я тебя путала?
- Ты меня не путай!
- Ну когда я тебя путала?
- У нас четыре золотых?
- Четыре.
- Ну четыре на пять не делится? Не делится! Вот я себе эту не делящуюся половину и возьму. Я ж всегда рада услужить другу...
- Обманула… Да? Запутала...
- Шутишь?
- Ах ты, подлая!
показати весь коментар
10.09.2025 12:10 Відповісти
Хоч одна людина говорить по ділу. А то послухати Навроцького, то можна подумати що поляки збираються співпрацювати з рф задля захисту від повітряних атак з України
показати весь коментар
10.09.2025 12:12 Відповісти
Головне для NATO зараз не провокувати козломордих бо тоді буде ескалація конфлікту.
Треба триматись однієї версії - то все була контрабанда. Сухопутні кордони можуть заблокувати польські фермери, а доставити вибухівку на територію Польщі кацапи хотіли без затримок - ну от і вишов такий собі подарунок брату рашистів Навроцькому.
показати весь коментар
10.09.2025 12:13 Відповісти
Це був пробний повітряний караван до заблокованого "калінінґрада" - ліки, борошно, питна вода...
показати весь коментар
10.09.2025 12:24 Відповісти
нато столетняя рухлядь всралась
показати весь коментар
10.09.2025 12:53 Відповісти
20%, Карл!!!
показати весь коментар
10.09.2025 12:13 Відповісти
А де картофельна гнида? Вже малює карти з "нападом зі сторони Польщі"?
показати весь коментар
10.09.2025 12:15 Відповісти
"гонорові", обережніше там з наїздами на ********** імені Луки - воно ж там Аж із самИм Трумпом "на дружеской ногє", як і більшість світових пдрв, якими так захоплюється нестабільний рудий клоун..
показати весь коментар
10.09.2025 12:15 Відповісти
А тільки мені одному цікаво, де ще 15 загубилися?
А взагалі результативність вражає...
Що наступне? Бронетанкову дивізію не помітять?
показати весь коментар
10.09.2025 12:16 Відповісти
Тобто- слідкували за всіма. Надто небезпечні, які загрожували бо поряд зитло- збили. Решта 15 просто слідкували , нечипалиі дали повернути назад.
показати весь коментар
10.09.2025 12:20 Відповісти
Готуйтесь європейці, готуйтесь.
Одного ранку ми прочитаємо в новинах що росія окупувала Естонію чи якусь іншу державу члена НАТО.
показати весь коментар
10.09.2025 12:23 Відповісти
І про стурбованість почуємо, глибоку.
показати весь коментар
10.09.2025 12:24 Відповісти
Це просто зовсім капець! з 19 збили аж 4! А якби було. як сьогодні в Україні? 480? І цеж були задіяні F-35 F-16 і ще багато чого! Не вміють? Не були готові? Альо! НАТО. ти де?
показати весь коментар
10.09.2025 12:26 Відповісти
Таке воно НАТо, мляве і занепокоєне
показати весь коментар
10.09.2025 13:02 Відповісти
Єщо польша не згінела але може
показати весь коментар
10.09.2025 12:29 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 12:44 Відповісти
НАТО на розтяжці . Відповісти на кацапську провокацію дуже страшно , бо ж - ескалація , нехай їй чорт ,, Володька рассєрчаєт , МІДовська коняка вдарить копитом , а п'яний Дімон - по клаві компа , і всьо такоє ,, але в той же час - якось треба , бо світ на все це дивиться і робить нехороші висновки .
показати весь коментар
10.09.2025 12:44 Відповісти
нато уже нет- устаревшая структура
показати весь коментар
10.09.2025 12:50 Відповісти
выражаю вам свою стурбованность- и все
показати весь коментар
10.09.2025 12:48 Відповісти
@ (у перекладі):
"Збили 4 із 19 БПЛА, які вторглись у повітряний простір Польщі?
Приголомшливий результат!
Окрім польських залучались також літаки з іншої країни НАТО - Нідерландів.
Загалом, готовність Альянсу до відбиття реальної масованої повітряної атаки - нижче плінтусу."
показати весь коментар
10.09.2025 13:03 Відповісти
Да, перші ластівки якби виходить
показати весь коментар
10.09.2025 13:04 Відповісти
 
 