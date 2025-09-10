Около двух десятков российских дронов залетели в Польшу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал за сегодня не один доклад от командующего Воздушных сил ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Уточняем все имеющиеся данные, анализируем детали этого российского удара. Еще ночью украинские военные сообщали польской стороне по соответствующим каналам информацию о движении российских дронов.



Около 00:50 по киевскому времени было зафиксировано первое пересечение российским дроном государственной границы между Украиной и Польшей. По меньшей мере два российских дрона, которые залетели на территорию Польши в течение ночи, использовали воздушное пространство Беларуси. В целом по меньшей мере несколько десятков российских дронов двигались вдоль границы Украины и Беларуси и в западных областях Украины, приближаясь к целям на территории Украины и, очевидно, Польши", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, количество российских дронов, вошедших в воздушное пространство Польши, может быть больше предварительно озвученного числа.

"По обновленным данным, этой ночью всего около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши. Проверяем.



Наши силы защиты неба уничтожили более 380 российских дронов различных типов. По меньшей мере 250 из них - "шахеды". Точная информация о типах дронов будет установлена после анализа обломков", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина готова к расширению сотрудничества с партнерами для надежной защиты неба.

"Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы умеют защищаться", - подытожил он.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

