Около двух десятков российских дронов залетели в Польшу, - Зеленский

Зеленский прокомментировал залету дронов в Польшу и назвал количество

Президент Владимир Зеленский заслушал за сегодня не один доклад от командующего Воздушных сил ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Уточняем все имеющиеся данные, анализируем детали этого российского удара. Еще ночью украинские военные сообщали польской стороне по соответствующим каналам информацию о движении российских дронов.

Около 00:50 по киевскому времени было зафиксировано первое пересечение российским дроном государственной границы между Украиной и Польшей. По меньшей мере два российских дрона, которые залетели на территорию Польши в течение ночи, использовали воздушное пространство Беларуси. В целом по меньшей мере несколько десятков российских дронов двигались вдоль границы Украины и Беларуси и в западных областях Украины, приближаясь к целям на территории Украины и, очевидно, Польши", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, количество российских дронов, вошедших в воздушное пространство Польши, может быть больше предварительно озвученного числа.

Читайте также: Туск после атаки "шахедов" на Польшу: Нет причин для паники

"По обновленным данным, этой ночью всего около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши. Проверяем.

Наши силы защиты неба уничтожили более 380 российских дронов различных типов. По меньшей мере 250 из них - "шахеды". Точная информация о типах дронов будет установлена после анализа обломков", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина готова к расширению сотрудничества с партнерами для надежной защиты неба.

"Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы умеют защищаться", - подытожил он.

Читайте: НАТО сегодня будет обсуждать, как реагировать на залет российских дронов в Польшу

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной. ФОТОрепортаж

+7
Ну може є такі люди що лише з "гундосиків" новини узнають.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:36 Ответить
+5
Навіщо він новини переказує?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:33 Ответить
+4
А скільки залетіло на територію України Верховний не хоче повідомити? А скільки ракет вночі знищували нашу економіку і так кожного дня. Де наші системи ППО пане Зеленський? Чому ракети пролітають майже всю Україну і половина з них влучає в цілі? Чому замість виготовленняч своїх систем ППО в Україні великими темпами продовжується "Велике крадівництво" і міндічі виводять в офшори мільярди?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:35 Ответить
Сі дозволив..
показать весь комментарий
10.09.2025 12:31 Ответить
Схоже на те.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:37 Ответить
Може скинемось на пару вагонів памперсів для НАТО.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:32 Ответить
Спочатку собі на мозок збір відкрий
показать весь комментарий
10.09.2025 12:34 Ответить
Inna vid кацап иди лучше ослиную мочу собирай чтобы заправлять своих ослов на передке
показать весь комментарий
10.09.2025 13:05 Ответить
Навіщо він новини переказує?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:33 Ответить
Ну може є такі люди що лише з "гундосиків" новини узнають.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:36 Ответить
Бо іншого він і не вміє. Воно ж звикло зачитувати з листка те, що йому накалякає якийсь "литвиненко".
показать весь комментарий
10.09.2025 12:36 Ответить
Ми в курсі, КЕП
показать весь комментарий
10.09.2025 12:34 Ответить
А скільки залетіло на територію України Верховний не хоче повідомити? А скільки ракет вночі знищували нашу економіку і так кожного дня. Де наші системи ППО пане Зеленський? Чому ракети пролітають майже всю Україну і половина з них влучає в цілі? Чому замість виготовленняч своїх систем ППО в Україні великими темпами продовжується "Велике крадівництво" і міндічі виводять в офшори мільярди?
показать весь комментарий
10.09.2025 12:35 Ответить
На дронах можна заробити більше ніж на асфальті .Міндіч не даст збрехати.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:37 Ответить
перша ціль путіна залякати сусідів, що б вони обісравшись зачинили навіть транзит зброї яку купує Україна, друге це тест для НАТО гібридні атаки проходять значить будуть більші ескалації для тиску, це те що на Заході так і не зрозуміли, рф зупиняється там де отримує в пику.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:36 Ответить
НАТО сейчас необходимо ввести бесполетную зону над Украиной, поскольку это критично для безопасности ЕС. Если падет Украина, то ***** сразуже попрет на Европу.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:36 Ответить
не сцы кацап Украина не падет а вот польша - легко ..потому что терпилы всегда сосут чужой член
показать весь комментарий
10.09.2025 13:06 Ответить
А тепер пофантазуємо. Щоб було якщо б Европа запустила на територію 20 безпілотників. Через пару годин на Европу полетіли б вже не безпілотники а іскандери та кинджали. А тепер в реалії сьогодення- европа це не пряма угроза для ЕС. Відчуваєте різницю в силі зла і в сопливості европейців.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:36 Ответить
трохи текст .. ну ти поняв
показать весь комментарий
10.09.2025 12:51 Ответить
"Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися"

Люта маячня. Рашка має відчути, що європейці вміють відповідати. Інакше діла не буде.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:46 Ответить
ничего рашка не відчує - потому что конкретно поляки ТЕРПИЛЫ и ссцыкуны по факту
показать весь комментарий
10.09.2025 13:08 Ответить
Буба,почему дроны твои не летают? Мародер грёбаный.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:07 Ответить
Заявив прес-секретар президента Польщі.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:33 Ответить
Ти краще подивись в що ворог перетворив Україну, кожен день убиває мирних громадян і руйнуючи все що можна чи то рейтинги не піднімає.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:45 Ответить
 
 