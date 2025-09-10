Близько двох десятків російських дронів залетіли до Польщі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав за сьогодні не одну доповідь від командувача Повітряних сил ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Уточнюємо всі наявні дані, аналізуємо деталі цього російського удару. Ще вночі українські військові повідомляли польській стороні відповідними каналами інформацію щодо руху російських дронів.



Близько 00:50 за київським часом був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею. Щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі. Загалом щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, кількість російських дронів, що увійшли в повітряний простір Польщі, може бути більшою від попередньо озвученого числа.

"За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо.



Наші сили захисту неба знищили більш ніж 380 російських дронів різних типів. Щонайменше 250 із них – "шахеди". Точна інформація щодо типів дронів буде встановлена після аналізу уламків", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна готова до розширення співпраці з партнерами для надійного захисту неба.

"Щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів. Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

