Новини Шахеди залетіли в Польщу
Близько двох десятків російських дронів залетіли до Польщі, - Зеленський

Зеленський прокоментував заліт дронів до Польщі та назвзав кількість

Президент Володимир Зеленський заслухав за сьогодні не одну доповідь від командувача Повітряних сил ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Уточнюємо всі наявні дані, аналізуємо деталі цього російського удару. Ще вночі українські військові повідомляли польській стороні відповідними каналами інформацію щодо руху російських дронів.

Близько 00:50 за київським часом був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею. Щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі. Загалом щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, кількість російських дронів, що увійшли в повітряний простір Польщі, може бути більшою від попередньо озвученого числа.

Читайте також: Туск після атаки "шахедів" на Польщу: Немає причин для паніки

"За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо.

Наші сили захисту неба знищили більш ніж 380 російських дронів різних типів. Щонайменше 250 із них – "шахеди". Точна інформація щодо типів дронів буде встановлена після аналізу уламків", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна готова до розширення співпраці з партнерами для надійного захисту неба.

"Щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів. Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися", - підсумував він.

Читайте: НАТО сьогодні обговорюватиме, як реагувати на заліт російських дронів у Польщу

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною. ФОТОрепортаж

Зеленський Володимир (25427) Польща (8814) Повітряні сили (3001)
Ну може є такі люди що лише з "гундосиків" новини узнають.
10.09.2025 12:36
Навіщо він новини переказує?
10.09.2025 12:33
А скільки залетіло на територію України Верховний не хоче повідомити? А скільки ракет вночі знищували нашу економіку і так кожного дня. Де наші системи ППО пане Зеленський? Чому ракети пролітають майже всю Україну і половина з них влучає в цілі? Чому замість виготовленняч своїх систем ППО в Україні великими темпами продовжується "Велике крадівництво" і міндічі виводять в офшори мільярди?
10.09.2025 12:35
Сі дозволив..
10.09.2025 12:31
Схоже на те.
10.09.2025 12:37
Може скинемось на пару вагонів памперсів для НАТО.
10.09.2025 12:32
Спочатку собі на мозок збір відкрий
10.09.2025 12:34
Inna vid кацап иди лучше ослиную мочу собирай чтобы заправлять своих ослов на передке
10.09.2025 13:05
Навіщо він новини переказує?
10.09.2025 12:33
Ну може є такі люди що лише з "гундосиків" новини узнають.
10.09.2025 12:36
Бо іншого він і не вміє. Воно ж звикло зачитувати з листка те, що йому накалякає якийсь "литвиненко".
10.09.2025 12:36
Ми в курсі, КЕП
10.09.2025 12:34
А скільки залетіло на територію України Верховний не хоче повідомити? А скільки ракет вночі знищували нашу економіку і так кожного дня. Де наші системи ППО пане Зеленський? Чому ракети пролітають майже всю Україну і половина з них влучає в цілі? Чому замість виготовленняч своїх систем ППО в Україні великими темпами продовжується "Велике крадівництво" і міндічі виводять в офшори мільярди?
10.09.2025 12:35
На дронах можна заробити більше ніж на асфальті .Міндіч не даст збрехати.
10.09.2025 12:37
перша ціль путіна залякати сусідів, що б вони обісравшись зачинили навіть транзит зброї яку купує Україна, друге це тест для НАТО гібридні атаки проходять значить будуть більші ескалації для тиску, це те що на Заході так і не зрозуміли, рф зупиняється там де отримує в пику.
10.09.2025 12:36
НАТО сейчас необходимо ввести бесполетную зону над Украиной, поскольку это критично для безопасности ЕС. Если падет Украина, то ***** сразуже попрет на Европу.
10.09.2025 12:36
не сцы кацап Украина не падет а вот польша - легко ..потому что терпилы всегда сосут чужой член
10.09.2025 13:06
А тепер пофантазуємо. Щоб було якщо б Европа запустила на територію 20 безпілотників. Через пару годин на Европу полетіли б вже не безпілотники а іскандери та кинджали. А тепер в реалії сьогодення- европа це не пряма угроза для ЕС. Відчуваєте різницю в силі зла і в сопливості европейців.
10.09.2025 12:36
трохи текст .. ну ти поняв
10.09.2025 12:51
"Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися"

Люта маячня. Рашка має відчути, що європейці вміють відповідати. Інакше діла не буде.
10.09.2025 12:46
ничего рашка не відчує - потому что конкретно поляки ТЕРПИЛЫ и ссцыкуны по факту
10.09.2025 13:08
Буба,почему дроны твои не летают? Мародер грёбаный.
10.09.2025 13:07
Заявив прес-секретар президента Польщі.
10.09.2025 14:33
Ти краще подивись в що ворог перетворив Україну, кожен день убиває мирних громадян і руйнуючи все що можна чи то рейтинги не піднімає.
10.09.2025 14:45
 
 