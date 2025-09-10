У Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною. ФОТОрепортаж

У Лодзькому воєводстві Польщі виявили російський безпілотник "Гербера", що впав на полі приблизно за 300 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польські ЗМІ.

Безпілотник знайшли неподалік від Мнішкова біля населеного пункту Опочно. На знімках не видно ознак, що апарат був збитий системами ППО.

"Я підтверджую, що дрон був знайдений. На місці вже працюють служби, тому я не можу надати більш детальну інформацію", - повідомив виданню RMF 24 староста Опочненського району Марцін Барановський.

