УКР
6 729 47

У Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною. ФОТОрепортаж

У Лодзькому воєводстві Польщі виявили російський безпілотник "Гербера", що впав на полі приблизно за 300 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польські ЗМІ.

Безпілотник знайшли неподалік від Мнішкова біля населеного пункту Опочно. На знімках не видно ознак, що апарат був збитий системами ППО.

У Польщі публікують фото російського дрона "Гербера"
Фото: Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

У Польщі публікують фото російського дрона "Гербера"
Фото: Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

"Я підтверджую, що дрон був знайдений. На місці вже працюють служби, тому я не можу надати більш детальну інформацію", - повідомив виданню RMF 24 староста Опочненського району Марцін Барановський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авто і мотоцикли окупантів знищено: прикордонники показали роботу дронів. ВIДЕО

Автор: 

Польща (8814) дрони (5470)
Топ коментарі
+23
Всі такі здивовані, ніби не попереджали, що після України Польща і країни Балтії, в там як пощастить.
Живуть як нічого не сталось
показати весь коментар
10.09.2025 12:08 Відповісти
+14
Звісно буде - потужне і жорстке занепокоєння !
показати весь коментар
10.09.2025 12:12 Відповісти
+12
ніхто не радіє. Нам звісно дуже цікаво чи ніхто з чоловіків які виїхали з України не поранився чи не дай бон не контузило. Це не радість, це істеричний сміх викликаний безхребетною реакцією "партнерів", які щоразу вигадують історії про "контрабандні українські дрони", загрози від українського зерна та іншу муть. Нам теж зовсім не смішно, коли з нас ліплять дурнів
показати весь коментар
10.09.2025 12:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Всі такі здивовані, ніби не попереджали, що після України Польща і країни Балтії, в там як пощастить.
Живуть як нічого не сталось
показати весь коментар
10.09.2025 12:08 Відповісти
так именно что "после". ***** же в Украине еще ничего не решил, а уже начал на них нападать. Они то думали что будут Украине годами подкидывать оружие по чуть чуть и ***** будет исключительно там воевать а их не трогать
показати весь коментар
10.09.2025 12:13 Відповісти
Кацапи залякують Європу і в першу чергу Польщу і країни Балтії, що можуть напасти, застрявши на довгі роки в степах Донеччини.
показати весь коментар
10.09.2025 12:10 Відповісти
Відповідь буде? - чи спустять на тормозах?
показати весь коментар
10.09.2025 12:11 Відповісти
Звісно буде - потужне і жорстке занепокоєння !
показати весь коментар
10.09.2025 12:12 Відповісти
Може Трамп нарешті роздуплиться - це ж путлєр до нього - давай! - давй! - шо ти мені зробиш!
показати весь коментар
10.09.2025 12:17 Відповісти
Звісно роздуплиться ! Трам скаже , що це все Бідон винен і як би він , Трамп , був президентом - кацапські безпілотники ніколи б на Польщу не упали !
показати весь коментар
10.09.2025 12:22 Відповісти
Спустять.
показати весь коментар
10.09.2025 12:13 Відповісти
Яку Ви очікуєте відповідь? Щоб польска армія розпочала бомбити кацапів? Такого не буде і не нам вирішувати, що робити полякам. Краще продовжуйте будувати дороги замість своєї системи ППО. Це скоріше всього залякування, щоб поляки не доставли нам озброєння і ракети.
показати весь коментар
10.09.2025 12:16 Відповісти
Це запущений камінь в горОд Трампа
показати весь коментар
10.09.2025 12:19 Відповісти
То в цьому випадку винні поляки, чи кацапи?
показати весь коментар
10.09.2025 12:20 Відповісти
Ясен ..... - кацапи!
показати весь коментар
10.09.2025 12:23 Відповісти
А шо ж ППО війська польсткого? Шо з радіолакаційним полем? Куди дивляться чергові зміни та розрахунки засобів електротехнічної розаідки? Чергові сили та засоби чим займаются?
показати весь коментар
10.09.2025 12:12 Відповісти
😂😂😂😂💪👍
показати весь коментар
10.09.2025 12:49 Відповісти
Це вам не зерно висипати на землю. І не з бандурою воювати по телебаченню. Пшекостан безголовий.
показати весь коментар
10.09.2025 12:14 Відповісти
Пшеки проти московитів не попруть. Вони краще Україну в усьому звинуватять чим болотного царька.
показати весь коментар
10.09.2025 12:16 Відповісти
Що це за москальські слівця "пшеки"? І не треба принижувати інших, якщо не хочете, щоб принижували вас.
показати весь коментар
10.09.2025 12:46 Відповісти
звичайна кацапська розвідка у Польщі
не вперше, до того ж
показати весь коментар
10.09.2025 12:18 Відповісти
Читаю коментарі і дивуюся - жодного на підтримку Польщі, ніби це не кацапи, а вони напали на нас. Чому радієте, що кацап вдарив по нашому сусідуҐ, який з перших днів нам допомагає? Який дав нам літаки, танки, бронетранспортери, САУ, снаряди та інше? Підтримав під час повномасшабного вторгення і грошима та продуктами та прийняв мільйони наших громадян. Ніхто також не поцікавився, чи не отримали поранення наші громадяни, які там проживають.
показати весь коментар
10.09.2025 12:19 Відповісти
ніхто не радіє. Нам звісно дуже цікаво чи ніхто з чоловіків які виїхали з України не поранився чи не дай бон не контузило. Це не радість, це істеричний сміх викликаний безхребетною реакцією "партнерів", які щоразу вигадують історії про "контрабандні українські дрони", загрози від українського зерна та іншу муть. Нам теж зовсім не смішно, коли з нас ліплять дурнів
показати весь коментар
10.09.2025 12:26 Відповісти
Не смішно про чоловіків "які виїхали з України". Чому вони виїхали всі питання до Верховного, який не організував мобілізацію з перших днів вторгнення ворога. Я пишу про жінок і дітей, які там спасаються від війни.
показати весь коментар
10.09.2025 12:38 Відповісти
Над дітьми і жінками я жодного разу не насміхався. Так, моє серце зачерствіло, і я вже не переживаю через те що кудись полетіло 19 дронів, адже щоночі над нами літає по 500 (і не тільки дронів, а й набагато гірше) - і я мав би вже давно зійти з розуму від переживань.

Винен не той хто втік, а той хто не "піймав" і не "закрив" (вчасно)? Не треба відповідати, мені ваша позиція зрозуміла
показати весь коментар
10.09.2025 12:46 Відповісти
так дело не в радостях... дело в том что б нас услышали!..что раха враг рода человеческого!..только совместными усилями..военно-техническими, финансово-экономическими политико-судебными надо задавить эту потвору! идет 3-я мировая! а не русский бред про Бандеру от поляков выслушивать....
показати весь коментар
10.09.2025 12:26 Відповісти
Хто нас має ще почути? В коментарях жодної злості і бруду проти Раші, а все проти поляк. Хіба вони нам мало допомагали? А про наше горе, особливо про мінідічів, чернишових, татарових, єрмаків та шурмів точно знає весь світ.
показати весь коментар
10.09.2025 12:40 Відповісти
коментарях жодної злості і бруду проти Раші,
Проте , від тебе , в коментарях лише гавкання на Верховного Головнокомандувача і на владу в Україні
показати весь коментар
10.09.2025 12:44 Відповісти
Повністю згоден. Я вдячний великій війні лише за одне: я побачив нарешті, хто живе поруч зі мною і більшість коментарів в цій темі тому підтвердження
показати весь коментар
10.09.2025 12:43 Відповісти
Поділля16 Зайдіть за посиланням на польський фейсбук...Там поляки в більшості пишуть, що то українські дрони та клянуть нас Українців
показати весь коментар
10.09.2025 13:08 Відповісти
Моцне ППО в НАТО що звичайний дрон пролетів пів Європи. Представте що це був би дрон з брудною ядерною бомбою.
показати весь коментар
10.09.2025 12:20 Відповісти
Закінчився керосин. Але це все неправда, не могло такого бути. Це скоріш за все український контрабандний дрон
показати весь коментар
10.09.2025 12:20 Відповісти
ну обеспокоенность надо высказать
показати весь коментар
10.09.2025 12:22 Відповісти
Вони тиждень будуть натягувати сову на глобус ,це вже 5 стаття ,чи не "все так однозначно."
показати весь коментар
10.09.2025 12:29 Відповісти
5 стаття передбачає ,але не гарантує.
показати весь коментар
10.09.2025 12:35 Відповісти
То це ми здуру про НАТО в конституцію записали .
показати весь коментар
10.09.2025 12:46 Відповісти
Саме так. Хто хоче насправді щось зробити - робить це мовчки. Фіни і шведи нічого собі в конституції не писали.
показати весь коментар
10.09.2025 12:52 Відповісти
Не уламки а закінчилось паливо, міг на будинок приземлитись, бо не збили своєчасно
показати весь коментар
10.09.2025 12:30 Відповісти
Та єто фсьо бендєровци по пшєкам пуляють! Їх там ( в Україні ) єтіх дронов хоть жопой єшь-- во всех магазінах ігрушєк продают!
показати весь коментар
10.09.2025 12:36 Відповісти
Ще повезло, що кацам не вистачило креативу розмалювати свої пепелаци у червоно-чорний колір.
показати весь коментар
10.09.2025 12:46 Відповісти
Як у нас кажуть, локаційно втрачені.
показати весь коментар
10.09.2025 12:46 Відповісти
Це Шатл для мірного освоєння повітряного простору Польщі...
Поляки повинні радіти - що Шатл приземлився на їх поки землі
показати весь коментар
10.09.2025 13:13 Відповісти
Конкурс на найпотужніше занепокоєння відкрито!!!!
показати весь коментар
10.09.2025 13:19 Відповісти
Путін напевно заявить що то Україна напала на Польщу - "их там нет!"
показати весь коментар
10.09.2025 13:43 Відповісти
 
 