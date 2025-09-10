Польша активировала консультации НАТО после нарушения воздушного пространства дронами РФ, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов в ночь на 10 сентября.

Статья 4 предусматривает проведение совместных консультаций государств-членов НАТО в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой страны Альянса.

"Консультации с союзниками приобрели характер официального запроса о применении статьи 4 НАТО", - сказал премьер. По его словам, статья 4 является лишь первым шагом, и Польша ожидает "значительно большей поддержки во время консультаций".

Туск подчеркнул, что пока "нет оснований утверждать, что мы оказались в состоянии войны", но добавил, что провокация России "несравненно опаснее с точки зрения Польши, чем предыдущие".

