1 085 27

Польша активировала консультации НАТО после нарушения воздушного пространства дронами РФ, - Туск

Туск об угрозе РФ для Запада

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов в ночь на 10 сентября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Статья 4 предусматривает проведение совместных консультаций государств-членов НАТО в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой страны Альянса.

"Консультации с союзниками приобрели характер официального запроса о применении статьи 4 НАТО", - сказал премьер. По его словам, статья 4 является лишь первым шагом, и Польша ожидает "значительно большей поддержки во время консультаций".

Туск подчеркнул, что пока "нет оснований утверждать, что мы оказались в состоянии войны", но добавил, что провокация России "несравненно опаснее с точки зрения Польши, чем предыдущие".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около двух десятков российских дронов залетели в Польшу, - Зеленский

Польша (8663) Туск Дональд (791) дроны (4589)
Топ комментарии
+10
Польща вже мала б виступити з заявою, що будь які цілі що наближаться до кордону держави від тепер збиватимуться ДО входу в повітряний простір. Вторгнення десятка повітряних цілей - це не просто червона лінія. За таке якщо країна не відповідає адекватно - перетворюється на хлопчика для биття.
10.09.2025 12:40 Ответить
+6
Турція з Єрдоганом, дещо по дієвому, по іншому, активувала припинення затікання московського лайна від ******!!
10.09.2025 12:45 Ответить
+5
Ви що робите, не треба провокувати рашу а то ще більше запустить по НАТО бпла. А ще не дай бог іскандери або ж кинджали. Ні не якої прямої загрози нема.
10.09.2025 12:42 Ответить
та ти шо. і дрони самі попадають?
10.09.2025 12:40 Ответить
Сподіваюсь шо активно активувала ці консультації. Як умога найактивніщі активуйте актуальне активування.
10.09.2025 12:41 Ответить
Поляки, сподіваюсь ви зрозуміли, що залишилась одна надія - Україна?
10.09.2025 12:42 Ответить
ні, поляки не зрозуміли. Зайдіть в ua-сегмент твітора і пошукайте скріни з сьогоднішніх польських тредів/постів (з перекладами) . Якщо коротко - польскі твітеряни криють Україну, як ніколи, а здоровий ґлузд і згадки про росію - відсутні як явище.
10.09.2025 12:46 Ответить
Не будьте ви такими наївними - вони НІКОЛИ не визнають, що вони залежать хось в чомусь від нас чи що Україна в чомусь краща за них. Такий у них менталітет закарбований їхньою пропагандою. Єдиний час, коли їм стало страшно і вони нам допомагали(навіть на рівні пересічний людей) - у лютому-березні 2022-го, коли побачили і почули ЩО таке війна і скільки біженців тоді було. Зараз все змінилось - вони знову одягли свої "шляпи" і відчувають себе панами.
10.09.2025 12:50 Ответить
Консультуйтеся на здоровʼя!!

Можете в Лозанну приїхати. Там консультуватися, за дерунами і швейцарським пивом, особливо пречудово!
10.09.2025 12:43 Ответить
Активуй не активуй всеодно один х.....
10.09.2025 12:44 Ответить
"для консультацій відповідно до статті 4" - а шо, ти визнав, що на вас хтось напав? Я щось не бачив у ранішньому зверненні, що ти назвав ЧИЇ то були дрони - може то Зінка якась балувалась? Це ж вже не вперше до вас залітають подарунки від пуйла, але ви тільки те й робили, що виказували не задоволення та "стурбованість". Ну, то й продовжуйте - ви ж не вірили нам, коли ми вас поперджали, як і наша ЗЕшобла "не вірила" в напад в 22-му, то ж....продовжуйте жувати соплі і займатись поливанням брудом наших патріотів та волати про "вАлинська трагєдія" і вимагати від нас СРОЧНО вибачитись - для вас це ж важливіше за реальне вторгнення.
10.09.2025 12:45 Ответить
збили 4 з 19 шахедів - "дуже потужно" при їх можливостях. НАТО боїться сильніше перднути в сторону путіна, бо це може викликати дискомфорт. Доступ до ресурсів і бабло - на першому місці.
10.09.2025 12:48 Ответить
Вони там всі в ЄС і НАТО такі смішні і нікчемні!
10.09.2025 12:49 Ответить
Туск, припини ескаліровать.
10.09.2025 12:49 Ответить
Лише тільки уявіть, що було б з Туском якби він громадянам Польщі почав розповідати що "Порушення повітряного кордону Польщі не було", "Дані РЛС Patriot гірше за Скабєєву", "заяви про стягування військ расії та білорасії під виглядом навчань до кордону Польщі це «свідома дезінформація»", "готуйтесь до шашликів" ...
10.09.2025 12:52 Ответить
Ердоган один раз збив всратий кацапольот, що залетів на 26 секунд у повітря Туреччини. І усьо! Тішина. Ви чули про дрони над Стамбулом? А ці сцикуни все локшину накручують на вуха своїм тупим виборцям. Гниди.
10.09.2025 12:53 Ответить
так у турков есть АРМИЯ - а у поляков только парадные расчеты новые танки и красивая форма экипировка..
10.09.2025 13:03 Ответить
ООН занепокоєно?
10.09.2025 12:56 Ответить
Хіба путлєр неодноразово не заявляв, що веде війну з НАТО?
Чи не час вже його почути і надати путлерівцям відсіч не кволими консультаціями "Про перебіг стану глибокого занепокоєння і стурбованості НАТО", а реальними діями, яких заслуговує міжнародний військовий злочинець та його армія терористів-"асвабадітєлєй"?
путлєру життєво необхідно "асвабадіть" території колишніх країн Варшавського договору для розміщення там своєї армії, у разі повернення якої на територію РФ існує загроза бунту і падіння режиму.
10.09.2025 12:56 Ответить
Рассказать вам историю?
Два мафирзи сошлись на стрелке.
Они поженили детей, а молодой муж, в брачную ночь ..... ну, не туда.
У невесты была размером с монетку 1 копейка. А теперь с целый рубль.
Решили. За 99 копеек войну не начинать
10.09.2025 13:54 Ответить
Пекельна відповідь....руйнівна для раши
10.09.2025 12:57 Ответить
Для Польші такі консультації можуть мати наслідок виключення з НАТО з 01.09.25 р. наприклад. Але якщо без сарказму, Україна вже запарилась повторювати, готуйтесь, і не тільки поляки. Північні андрафаги не задовільняться тільки частиною України. В ідеалі, не тупіть і надайте хоча б все, що можете надати ЗСУ. Якщо говорити про розум у цій ситуації, вводьте вже воєнний стан та починайте загальну мобілізацію. Після чого приєднуйтесь до ЗСУ.
10.09.2025 12:59 Ответить
Глибина стурбованості вже більша за Маріанську западину?
10.09.2025 13:13 Ответить
Своєчасно не збитий білоруський вертоліт вилізе десятками тисяч життів пересічних поляків.
10.09.2025 13:14 Ответить
Таке, і чого це Польща вдалась до ескалації з країною, яка більше за неї у розмірах, має більшу армію і взагалі, де їхні КОЗИРІ ? Вони ж можуть домовитись ! Ким вони себе вважають ?
10.09.2025 13:15 Ответить
та ладно))) розкажи ще раз про "заберу аеропорт Жешув" та "це не наша війна"
10.09.2025 13:37 Ответить
Все правильно, "консультації" потрібно подвоїти!!! 😂🤣🤣🤣
10.09.2025 14:38 Ответить
 
 