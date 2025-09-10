Польша активировала консультации НАТО после нарушения воздушного пространства дронами РФ, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов в ночь на 10 сентября.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.
Статья 4 предусматривает проведение совместных консультаций государств-членов НАТО в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой страны Альянса.
"Консультации с союзниками приобрели характер официального запроса о применении статьи 4 НАТО", - сказал премьер. По его словам, статья 4 является лишь первым шагом, и Польша ожидает "значительно большей поддержки во время консультаций".
Туск подчеркнул, что пока "нет оснований утверждать, что мы оказались в состоянии войны", но добавил, что провокация России "несравненно опаснее с точки зрения Польши, чем предыдущие".
Можете в Лозанну приїхати. Там консультуватися, за дерунами і швейцарським пивом, особливо пречудово!
Хіба путлєр неодноразово не заявляв, що веде війну з НАТО?
Чи не час вже його почути і надати путлерівцям відсіч не кволими консультаціями "Про перебіг стану глибокого занепокоєння і стурбованості НАТО", а реальними діями, яких заслуговує міжнародний військовий злочинець та його армія терористів-"асвабадітєлєй"?
путлєру життєво необхідно "асвабадіть" території колишніх країн Варшавського договору для розміщення там своєї армії, у разі повернення якої на територію РФ існує загроза бунту і падіння режиму.
