УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11672 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 123 27

Польща активувала консультації НАТО після порушення повітряного простору дронами РФ, - Туск

Туск про загрозу РФ для Заходу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів у ніч на 10 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

Стаття 4 передбачає проведення спільних консультацій держав-членів НАТО у разі загрози територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої країни Альянсу.

"Консультації з союзниками набули характеру офіційного запиту про застосування статті 4 НАТО", - сказав прем’єр. За його словами, стаття 4 є лише першим кроком, і Польща очікує "значно більшої підтримки під час консультацій".

Туск підкреслив, що наразі "немає підстав стверджувати, що ми опинилися у стані війни", але додав, що провокація Росії "є незрівнянно небезпечнішою з точки зору Польщі, ніж попередні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько двох десятків російських дронів залетіли до Польщі, - Зеленський

Автор: 

Польща (8814) Туск Дональд (576) дрони (5470)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Польща вже мала б виступити з заявою, що будь які цілі що наближаться до кордону держави від тепер збиватимуться ДО входу в повітряний простір. Вторгнення десятка повітряних цілей - це не просто червона лінія. За таке якщо країна не відповідає адекватно - перетворюється на хлопчика для биття.
показати весь коментар
10.09.2025 12:40 Відповісти
+8
Турція з Єрдоганом, дещо по дієвому, по іншому, активувала припинення затікання московського лайна від ******!!
показати весь коментар
10.09.2025 12:45 Відповісти
+6
Сподіваюсь шо активно активувала ці консультації. Як умога найактивніщі активуйте актуальне активування.
показати весь коментар
10.09.2025 12:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польща вже мала б виступити з заявою, що будь які цілі що наближаться до кордону держави від тепер збиватимуться ДО входу в повітряний простір. Вторгнення десятка повітряних цілей - це не просто червона лінія. За таке якщо країна не відповідає адекватно - перетворюється на хлопчика для биття.
показати весь коментар
10.09.2025 12:40 Відповісти
та ти шо. і дрони самі попадають?
показати весь коментар
10.09.2025 12:40 Відповісти
Сподіваюсь шо активно активувала ці консультації. Як умога найактивніщі активуйте актуальне активування.
показати весь коментар
10.09.2025 12:41 Відповісти
Ви що робите, не треба провокувати рашу а то ще більше запустить по НАТО бпла. А ще не дай бог іскандери або ж кинджали. Ні не якої прямої загрози нема.
показати весь коментар
10.09.2025 12:42 Відповісти
Поляки, сподіваюсь ви зрозуміли, що залишилась одна надія - Україна?
показати весь коментар
10.09.2025 12:42 Відповісти
ні, поляки не зрозуміли. Зайдіть в ua-сегмент твітора і пошукайте скріни з сьогоднішніх польських тредів/постів (з перекладами) . Якщо коротко - польскі твітеряни криють Україну, як ніколи, а здоровий ґлузд і згадки про росію - відсутні як явище.
показати весь коментар
10.09.2025 12:46 Відповісти
Не будьте ви такими наївними - вони НІКОЛИ не визнають, що вони залежать хось в чомусь від нас чи що Україна в чомусь краща за них. Такий у них менталітет закарбований їхньою пропагандою. Єдиний час, коли їм стало страшно і вони нам допомагали(навіть на рівні пересічний людей) - у лютому-березні 2022-го, коли побачили і почули ЩО таке війна і скільки біженців тоді було. Зараз все змінилось - вони знову одягли свої "шляпи" і відчувають себе панами.
показати весь коментар
10.09.2025 12:50 Відповісти
Консультуйтеся на здоровʼя!!

Можете в Лозанну приїхати. Там консультуватися, за дерунами і швейцарським пивом, особливо пречудово!
показати весь коментар
10.09.2025 12:43 Відповісти
Активуй не активуй всеодно один х.....
показати весь коментар
10.09.2025 12:44 Відповісти
Турція з Єрдоганом, дещо по дієвому, по іншому, активувала припинення затікання московського лайна від ******!!
показати весь коментар
10.09.2025 12:45 Відповісти
"для консультацій відповідно до статті 4" - а шо, ти визнав, що на вас хтось напав? Я щось не бачив у ранішньому зверненні, що ти назвав ЧИЇ то були дрони - може то Зінка якась балувалась? Це ж вже не вперше до вас залітають подарунки від пуйла, але ви тільки те й робили, що виказували не задоволення та "стурбованість". Ну, то й продовжуйте - ви ж не вірили нам, коли ми вас поперджали, як і наша ЗЕшобла "не вірила" в напад в 22-му, то ж....продовжуйте жувати соплі і займатись поливанням брудом наших патріотів та волати про "вАлинська трагєдія" і вимагати від нас СРОЧНО вибачитись - для вас це ж важливіше за реальне вторгнення.
показати весь коментар
10.09.2025 12:45 Відповісти
збили 4 з 19 шахедів - "дуже потужно" при їх можливостях. НАТО боїться сильніше перднути в сторону путіна, бо це може викликати дискомфорт. Доступ до ресурсів і бабло - на першому місці.
показати весь коментар
10.09.2025 12:48 Відповісти
Вони там всі в ЄС і НАТО такі смішні і нікчемні!
показати весь коментар
10.09.2025 12:49 Відповісти
Туск, припини ескаліровать.
показати весь коментар
10.09.2025 12:49 Відповісти
Лише тільки уявіть, що було б з Туском якби він громадянам Польщі почав розповідати що "Порушення повітряного кордону Польщі не було", "Дані РЛС Patriot гірше за Скабєєву", "заяви про стягування військ расії та білорасії під виглядом навчань до кордону Польщі це «свідома дезінформація»", "готуйтесь до шашликів" ...
показати весь коментар
10.09.2025 12:52 Відповісти
Ердоган один раз збив всратий кацапольот, що залетів на 26 секунд у повітря Туреччини. І усьо! Тішина. Ви чули про дрони над Стамбулом? А ці сцикуни все локшину накручують на вуха своїм тупим виборцям. Гниди.
показати весь коментар
10.09.2025 12:53 Відповісти
так у турков есть АРМИЯ - а у поляков только парадные расчеты новые танки и красивая форма экипировка..
показати весь коментар
10.09.2025 13:03 Відповісти
ООН занепокоєно?
показати весь коментар
10.09.2025 12:56 Відповісти
Туск підкреслив, що наразі "немає підстав стверджувати, що ми опинилися у стані війни" Джерело: https://censor.net/ua/n3573308

Хіба путлєр неодноразово не заявляв, що веде війну з НАТО?
Чи не час вже його почути і надати путлерівцям відсіч не кволими консультаціями "Про перебіг стану глибокого занепокоєння і стурбованості НАТО", а реальними діями, яких заслуговує міжнародний військовий злочинець та його армія терористів-"асвабадітєлєй"?
путлєру життєво необхідно "асвабадіть" території колишніх країн Варшавського договору для розміщення там своєї армії, у разі повернення якої на територію РФ існує загроза бунту і падіння режиму.
показати весь коментар
10.09.2025 12:56 Відповісти
Рассказать вам историю?
Два мафирзи сошлись на стрелке.
Они поженили детей, а молодой муж, в брачную ночь ..... ну, не туда.
У невесты была размером с монетку 1 копейка. А теперь с целый рубль.
Решили. За 99 копеек войну не начинать
показати весь коментар
10.09.2025 13:54 Відповісти
Пекельна відповідь....руйнівна для раши
показати весь коментар
10.09.2025 12:57 Відповісти
Для Польші такі консультації можуть мати наслідок виключення з НАТО з 01.09.25 р. наприклад. Але якщо без сарказму, Україна вже запарилась повторювати, готуйтесь, і не тільки поляки. Північні андрафаги не задовільняться тільки частиною України. В ідеалі, не тупіть і надайте хоча б все, що можете надати ЗСУ. Якщо говорити про розум у цій ситуації, вводьте вже воєнний стан та починайте загальну мобілізацію. Після чого приєднуйтесь до ЗСУ.
показати весь коментар
10.09.2025 12:59 Відповісти
Глибина стурбованості вже більша за Маріанську западину?
показати весь коментар
10.09.2025 13:13 Відповісти
Своєчасно не збитий білоруський вертоліт вилізе десятками тисяч життів пересічних поляків.
показати весь коментар
10.09.2025 13:14 Відповісти
Таке, і чого це Польща вдалась до ескалації з країною, яка більше за неї у розмірах, має більшу армію і взагалі, де їхні КОЗИРІ ? Вони ж можуть домовитись ! Ким вони себе вважають ?
показати весь коментар
10.09.2025 13:15 Відповісти
та ладно))) розкажи ще раз про "заберу аеропорт Жешув" та "це не наша війна"
показати весь коментар
10.09.2025 13:37 Відповісти
Все правильно, "консультації" потрібно подвоїти!!! 😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.09.2025 14:38 Відповісти
 
 