Польща активувала консультації НАТО після порушення повітряного простору дронами РФ, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів у ніч на 10 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

Стаття 4 передбачає проведення спільних консультацій держав-членів НАТО у разі загрози територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої країни Альянсу.

"Консультації з союзниками набули характеру офіційного запиту про застосування статті 4 НАТО", - сказав прем’єр. За його словами, стаття 4 є лише першим кроком, і Польща очікує "значно більшої підтримки під час консультацій".

Туск підкреслив, що наразі "немає підстав стверджувати, що ми опинилися у стані війни", але додав, що провокація Росії "є незрівнянно небезпечнішою з точки зору Польщі, ніж попередні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько двох десятків російських дронів залетіли до Польщі, - Зеленський