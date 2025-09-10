Польща активувала консультації НАТО після порушення повітряного простору дронами РФ, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів у ніч на 10 вересня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
Стаття 4 передбачає проведення спільних консультацій держав-членів НАТО у разі загрози територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої країни Альянсу.
"Консультації з союзниками набули характеру офіційного запиту про застосування статті 4 НАТО", - сказав прем’єр. За його словами, стаття 4 є лише першим кроком, і Польща очікує "значно більшої підтримки під час консультацій".
Туск підкреслив, що наразі "немає підстав стверджувати, що ми опинилися у стані війни", але додав, що провокація Росії "є незрівнянно небезпечнішою з точки зору Польщі, ніж попередні".
Хіба путлєр неодноразово не заявляв, що веде війну з НАТО?
Чи не час вже його почути і надати путлерівцям відсіч не кволими консультаціями "Про перебіг стану глибокого занепокоєння і стурбованості НАТО", а реальними діями, яких заслуговує міжнародний військовий злочинець та його армія терористів-"асвабадітєлєй"?
путлєру життєво необхідно "асвабадіть" території колишніх країн Варшавського договору для розміщення там своєї армії, у разі повернення якої на територію РФ існує загроза бунту і падіння режиму.
