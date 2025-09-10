РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 794 27

Российские дроны над Польшей отслеживали немецкие системы Patriot, - Reuters

зрк,петриот,сша

Во время нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками ночью 10 сентября их движение отслеживали радарами двух немецких систем Patriot, которые временно дежурят возле стратегического аэропорта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в структурах безопасности Германии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обе батареи развернуты возле аэропорта Жешув-Ясенка, который является важным хабом для поставки военной помощи Украине.

Движение беспилотников контролировали с помощью радаров систем Patriot, однако информация об их сбивании пока не подтверждается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кроме дронов в Польше был обнаружен также обломок ракеты, - МВД страны

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ландсбергис: Вторжение российских дронов в Польшу может повлиять на помощь Украине

Автор: 

Польша (8663) Patriot (361) Шахед (1446)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
*****,ох і блазні. Кацапи реально можуть пройти маршем до Ла-Маншу.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:06 Ответить
+10
показать весь комментарий
10.09.2025 13:06 Ответить
+5
показать весь комментарий
10.09.2025 13:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*****,ох і блазні. Кацапи реально можуть пройти маршем до Ла-Маншу.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:06 Ответить
Ти тільки зараз про це довідався?
Вся концепція обоорони НАТО будувалась на ядерному стримуванню насаперед з боку США. Нвхто армій у Європі не свтовював.
Після відходу США, концепція змінилася на ядерний шантаж.
А армій у ЄС, як не було, так і немає.
Але все буде змінюватися. Якщо небуде, кордрони будуть на Елбі.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:13 Ответить
Ну не перебільшуйте, в Європі авіація, наприклад, значно потужніша, аніж у нас. Що можуть зробити кацапи проти, наприклад, стелсів Ф-35, яких вони навіть на радарах не бачитимуть?? Один Ф-35 вартий кількох Су-30 чи Су-35
показать весь комментарий
10.09.2025 13:19 Ответить
Що може зробити? Елементарне. 300-500 шахедів в повітряний простір. І що полетить по шахедах? Ракети повітря-повітря, кожна з яких в кілька разів дорожча за шахед. Ефективно? Нє?
показать весь комментарий
10.09.2025 13:28 Ответить
А у відповідь - наліт Ф-35. Несподіваний, бо рлс їх якщо і побачать, то в останній момент...
показать весь комментарий
10.09.2025 13:31 Ответить
Ну навіщо ці підліткові марення на базі досвіду грання у телефоні?
То, що у Європі, кістяк армії,-це просто робітники, що ходять на роботу. Реальних,боєздатних Сухопутних сил у достатній кількості в Європі немає.
Зникли, після розвалу СРСР.
І мова йде не про "збиття Шахедів", а про то, що коли рф відновиться( захопивши Україну, чи без України), ніщо не завдить розпочинати довгу війну в Єс,спочатеу гвбридну, потім повітряну, потім захопленням суден... Це війна на десятиліття, проти якої західні суспільства морально не готові.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:38 Ответить
А кацапія не готова фінансово... Ну камон, у них зараз економіка тріщати почала. Навіть якщо раптом буде перемир'я, їм потрібні будуть роки для відновлення.
В Ірана теж сухопутна армія значно більша, ніж в Ізраїля, але авіація Ізраїля влаштувала рознос... В Європі авіація сумарно потужніша, ніж в Ізраїлі.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:46 Ответить
Думай що хочеш.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:50 Ответить
Наліт куди? На склади ЯЗ? Сцикотно. По енергетиці? "Гуманітарні заборони". По військових заводах? Так ЗСУ і так їх розчісують, для кислобздійні нічого не змінюється. По бункерах *****? - там нема таких сталевих яєць, як у Ізраїлю. Та вся супер-пупер авіація практично ні про що.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:44 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 13:06 Ответить
Зеленський: якби я був тоді президентом, ми б всі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили
показать весь комментарий
10.09.2025 13:19 Ответить
потрібно цю інформацію долучити до рекламного буклету по системам,питання чого не збивали??
показать весь комментарий
10.09.2025 13:08 Ответить
Чим? Ракетою з Петріота треба було ввалити по горобцеві?
показать весь комментарий
10.09.2025 13:18 Ответить
3 збитих з 19,більшість досі не знайдено,та хай хоч з рогатки збивають аби був ефект
показать весь комментарий
10.09.2025 13:25 Ответить
Ефект який? ***** впевнився, що можна вже не лише класти х*** на НАТО, а і водити по губам?
показать весь комментарий
10.09.2025 13:29 Ответить
браво,я сам про те ж саме,краще вони все переможно збили на кордоні з Україною всім чим можливо,а не висіли в новинах як дошкільнята
показать весь комментарий
10.09.2025 13:37 Ответить
прямо з ночі рекламують свою союзну немічь,одні жалоби
показать весь комментарий
10.09.2025 13:40 Ответить
якби влетів доо ангару аеропорту це б по сукупності відповідає вартості одного до іншого??
показать весь комментарий
10.09.2025 13:27 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 13:10 Ответить
м'який знак тебе палить.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:19 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 13:11 Ответить
І що ж воно далі буде? Глибина стурбованості Євросоюзу вже не поміщається в Маріанську западину...
показать весь комментарий
10.09.2025 13:20 Ответить
👌👏👏👏
показать весь комментарий
10.09.2025 13:33 Ответить
Нічого страшного, то поглиблювали, тепер будуть поширювати...
показать весь комментарий
10.09.2025 14:29 Ответить
Російські дрони над Польщею відстежували німецькі системи Patriot, - Reuters( КУЙЛО В КУРСІ ДАВНО Б ЩР НАТІВСЬКЕ ВІДСТЕЖЕННЯ, ОЗНАЧАЄ ДЛЯ КУЙЛА "РОБИ ЩО ХОЧЕШ".МИ НАТІВСЬКІ ІПАНАТИ, З МОКРИМИ ОБІСЦЯНИМИ ШТАНАМИ ІЗ ТРЕМТЯЧИМИ ГУБАМИ , МОЖЕМО ЛИШЕ "КОНСТАНТУВАТИ ТЕ, ЩО МИ , НАТО, НА БІЛЬШЕ, ЯК "СПОГЛЯДАТИ" НЕ СПОСІБНІ ВІД СЛОВА "ВЗАГАЛІ" ТОБТО "ВЗАГАЛІ - ТО НАТІВСЬКА "КУЄТА"
показать весь комментарий
10.09.2025 13:32 Ответить
А вони їх петріотами планують у майбутньому збивати, чи шо? Якось дорогувато буде для таких ********...
показать весь комментарий
10.09.2025 13:50 Ответить
Ну тепер хай готується "панство гонорове" до нових "подарунків". Навроцькому - привіт! Потрібно масштабувати розкопки по "Волинській трагедії"...
показать весь комментарий
10.09.2025 14:28 Ответить
 
 