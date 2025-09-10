Российские дроны над Польшей отслеживали немецкие системы Patriot, - Reuters

Во время нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками ночью 10 сентября их движение отслеживали радарами двух немецких систем Patriot, которые временно дежурят возле стратегического аэропорта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в структурах безопасности Германии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обе батареи развернуты возле аэропорта Жешув-Ясенка, который является важным хабом для поставки военной помощи Украине.

Движение беспилотников контролировали с помощью радаров систем Patriot, однако информация об их сбивании пока не подтверждается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кроме дронов в Польше был обнаружен также обломок ракеты, - МВД страны

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ландсбергис: Вторжение российских дронов в Польшу может повлиять на помощь Украине