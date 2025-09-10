Российские дроны над Польшей отслеживали немецкие системы Patriot, - Reuters
Во время нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками ночью 10 сентября их движение отслеживали радарами двух немецких систем Patriot, которые временно дежурят возле стратегического аэропорта.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в структурах безопасности Германии, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обе батареи развернуты возле аэропорта Жешув-Ясенка, который является важным хабом для поставки военной помощи Украине.
Движение беспилотников контролировали с помощью радаров систем Patriot, однако информация об их сбивании пока не подтверждается.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Вся концепція обоорони НАТО будувалась на ядерному стримуванню насаперед з боку США. Нвхто армій у Європі не свтовював.
Після відходу США, концепція змінилася на ядерний шантаж.
А армій у ЄС, як не було, так і немає.
Але все буде змінюватися. Якщо небуде, кордрони будуть на Елбі.
То, що у Європі, кістяк армії,-це просто робітники, що ходять на роботу. Реальних,боєздатних Сухопутних сил у достатній кількості в Європі немає.
Зникли, після розвалу СРСР.
І мова йде не про "збиття Шахедів", а про то, що коли рф відновиться( захопивши Україну, чи без України), ніщо не завдить розпочинати довгу війну в Єс,спочатеу гвбридну, потім повітряну, потім захопленням суден... Це війна на десятиліття, проти якої західні суспільства морально не готові.
В Ірана теж сухопутна армія значно більша, ніж в Ізраїля, але авіація Ізраїля влаштувала рознос... В Європі авіація сумарно потужніша, ніж в Ізраїлі.