Новости Шахеды залетели в Польшу
3 934

Кроме дронов, в Польше был обнаружен также обломок ракеты, - МВД страны

Атака шахидов на Польшу. Обнаружили обломок ракеты

Кроме 7 беспилотников, залетевших в Польшу, на территории страны был обнаружен обломок ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

"Мы нашли семь беспилотников и один обломок ракеты", - сказала она.

Представительница министерства обратилась к общественности с просьбой сообщать спецслужбам любую информацию об обнаруженных российских беспилотниках.

Читайте: Орбан о залете дронов РФ в Польшу: Это неприемлемо, пришло время положить войне конец

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Читайте также: Польша активировала консультации НАТО после нарушения воздушного пространства дронами РФ, - Туск

+17
Поляки чекають того, що Росія офіційно оголосить війну НАТО, і пошле на Польщу більше сотні БПЛА - не менше... (Туркам витстачило одного Су-24, і двох попереджень, для Росії...).
10.09.2025 13:04
+8
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито. Джерело: https://censor.net/ua/n3573316

А решту 15 оголошено в розшук на території країн НАТО в Європі.
10.09.2025 13:04
+7
А тривогу в Польщі хоть вмикали сирену? Чи не вмикали ато ***** нападзьот?
10.09.2025 13:04
Ото дивина!!!
10.09.2025 13:01
Поляки чекають того, що Росія офіційно оголосить війну НАТО, і пошле на Польщу більше сотні БПЛА - не менше... (Туркам витстачило одного Су-24, і двох попереджень, для Росії...).
10.09.2025 13:04
О ля ля !

як у вас все занехаяно, малята !

.
10.09.2025 13:31
Ну все... зараз буде ще більш потужніша заява когось там важливого в WhatsApp. Боюсь сам доні-Нерижий може щось написати. Це буже дуже руйнівна заява для кацапів.... от прям дуууже....
10.09.2025 13:02
А візитку Яроша ще не знайшли? Чи може шматок кокарди з капелюха Шухевича? Ні? А шо ж так?
10.09.2025 13:02
"Фламінго"?...
10.09.2025 13:03
🤣
10.09.2025 13:04
А тривогу в Польщі хоть вмикали сирену? Чи не вмикали ато ***** нападзьот?
10.09.2025 13:04
І до ворожки ходити не треба. Звісно, що українська. Вперто продовжуємо втягувати пшеків до війни
10.09.2025 13:04
Не варіант! Можливо бульбаші допомагали збивати ....
10.09.2025 13:08
НАТО обісралося по саму шию. Не виклячаю що ще й Тампон був задіяний в цій операції, кивнув *****, мовляв давай припугни Європу щоб не допомагали Україні і та швидше пішла на капітуляцію
10.09.2025 13:04
100 %
10.09.2025 14:32
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито. Джерело: https://censor.net/ua/n3573316

А решту 15 оголошено в розшук на території країн НАТО в Європі.
10.09.2025 13:04
Знайдуть і дерортують, до України ...
10.09.2025 14:22
Шукайте ще КАБ, ТМ-62, касетну БЧ з "Урагана"....
10.09.2025 13:06
Це українці перенаправили скажуть поляки. Вони вже давно говорять таке про безпілотники. Це ми во всьому винні що захищаємо свою свободу а не агресор. Вот до чого дійшов світ-агресор має більшу підтримку чим жертва. Такий світ довго не проіснує.
10.09.2025 13:07
" Такий світ довго не проіснує." ну и отлично,поскорее б он *********,каждый день об этом мечтаю или ядерка или метеорит или еще что то.
8 миллиардов человеческого биомусора должны сдохнуть а перед этим пострадать кто немного а кто и много
10.09.2025 13:18
Сім? Тема про кількість шахедів щось ніяк не розкриється.
10.09.2025 13:08
Не здивуюся, якщо Польща сьогодні підпише акт про капітуляцію перед русней. Союзнички бл***.
10.09.2025 13:17
путін не дасть ЕС часу на підготовку як ті розраховували і певно рф вже узгодила війну з КНР.
10.09.2025 13:18
10.09.2025 13:20
Та то стара якась. Ще раніше 22 року якось залетіла
10.09.2025 13:24
Польские трактористы напряглись.
10.09.2025 14:27
Гдє же оні тєпєрь харчєватся будут
10.09.2025 14:34
 
 