Кроме дронов, в Польше был обнаружен также обломок ракеты, - МВД страны
Кроме 7 беспилотников, залетевших в Польшу, на территории страны был обнаружен обломок ракеты.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.
"Мы нашли семь беспилотников и один обломок ракеты", - сказала она.
Представительница министерства обратилась к общественности с просьбой сообщать спецслужбам любую информацию об обнаруженных российских беспилотниках.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
