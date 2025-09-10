Крім дронів, у Польщі було виявлено також уламок ракети, - МВС країни

Крім 7 безпілотників, що залетіли до Польщі, на території країни було виявлено уламок ракети.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

"Ми знайшли сім безпілотників та один уламок ракети", – сказала вона.

Представниця міністерства звернулася до громадськості з проханням повідомляти спецслужбам будь-яку інформацію про виявлені російські безпілотники.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

