УКР
Новини
4 369 24

Крім дронів, у Польщі було виявлено також уламок ракети, - МВС країни

Атака шахедів на Польщу. Виявили уламок ракети

Крім 7 безпілотників, що залетіли до Польщі, на території країни було виявлено уламок ракети.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

"Ми знайшли сім безпілотників та один уламок ракети", – сказала вона.

Представниця міністерства звернулася до громадськості з проханням повідомляти спецслужбам будь-яку інформацію про виявлені російські безпілотники.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Польща (8814) ракети (4171) Шахед (1451)
Топ коментарі
+19
Поляки чекають того, що Росія офіційно оголосить війну НАТО, і пошле на Польщу більше сотні БПЛА - не менше... (Туркам витстачило одного Су-24, і двох попереджень, для Росії...).
показати весь коментар
10.09.2025 13:04 Відповісти
+8
НАТО обісралося по саму шию. Не виклячаю що ще й Тампон був задіяний в цій операції, кивнув *****, мовляв давай припугни Європу щоб не допомагали Україні і та швидше пішла на капітуляцію
показати весь коментар
10.09.2025 13:04 Відповісти
+8
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

А решту 15 оголошено в розшук на території країн НАТО в Європі.
показати весь коментар
10.09.2025 13:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Ото дивина!!!
показати весь коментар
10.09.2025 13:01 Відповісти
Поляки чекають того, що Росія офіційно оголосить війну НАТО, і пошле на Польщу більше сотні БПЛА - не менше... (Туркам витстачило одного Су-24, і двох попереджень, для Росії...).
показати весь коментар
10.09.2025 13:04 Відповісти
О ля ля !

як у вас все занехаяно, малята !

.
показати весь коментар
10.09.2025 13:31 Відповісти
Ну все... зараз буде ще більш потужніша заява когось там важливого в WhatsApp. Боюсь сам доні-Нерижий може щось написати. Це буже дуже руйнівна заява для кацапів.... от прям дуууже....
показати весь коментар
10.09.2025 13:02 Відповісти
А візитку Яроша ще не знайшли? Чи може шматок кокарди з капелюха Шухевича? Ні? А шо ж так?
показати весь коментар
10.09.2025 13:02 Відповісти
"Фламінго"?...
показати весь коментар
10.09.2025 13:03 Відповісти
🤣
показати весь коментар
10.09.2025 13:04 Відповісти
А тривогу в Польщі хоть вмикали сирену? Чи не вмикали ато ***** нападзьот?
показати весь коментар
10.09.2025 13:04 Відповісти
І до ворожки ходити не треба. Звісно, що українська. Вперто продовжуємо втягувати пшеків до війни
показати весь коментар
10.09.2025 13:04 Відповісти
Не варіант! Можливо бульбаші допомагали збивати ....
показати весь коментар
10.09.2025 13:08 Відповісти
НАТО обісралося по саму шию. Не виклячаю що ще й Тампон був задіяний в цій операції, кивнув *****, мовляв давай припугни Європу щоб не допомагали Україні і та швидше пішла на капітуляцію
показати весь коментар
10.09.2025 13:04 Відповісти
100 %
показати весь коментар
10.09.2025 14:32 Відповісти
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

А решту 15 оголошено в розшук на території країн НАТО в Європі.
показати весь коментар
10.09.2025 13:04 Відповісти
Знайдуть і дерортують, до України ...
показати весь коментар
10.09.2025 14:22 Відповісти
Шукайте ще КАБ, ТМ-62, касетну БЧ з "Урагана"....
показати весь коментар
10.09.2025 13:06 Відповісти
Це українці перенаправили скажуть поляки. Вони вже давно говорять таке про безпілотники. Це ми во всьому винні що захищаємо свою свободу а не агресор. Вот до чого дійшов світ-агресор має більшу підтримку чим жертва. Такий світ довго не проіснує.
показати весь коментар
10.09.2025 13:07 Відповісти
" Такий світ довго не проіснує." ну и отлично,поскорее б он *********,каждый день об этом мечтаю или ядерка или метеорит или еще что то.
8 миллиардов человеческого биомусора должны сдохнуть а перед этим пострадать кто немного а кто и много
показати весь коментар
10.09.2025 13:18 Відповісти
Сім? Тема про кількість шахедів щось ніяк не розкриється.
показати весь коментар
10.09.2025 13:08 Відповісти
Не здивуюся, якщо Польща сьогодні підпише акт про капітуляцію перед русней. Союзнички бл***.
показати весь коментар
10.09.2025 13:17 Відповісти
путін не дасть ЕС часу на підготовку як ті розраховували і певно рф вже узгодила війну з КНР.
показати весь коментар
10.09.2025 13:18 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 13:20 Відповісти
Та то стара якась. Ще раніше 22 року якось залетіла
показати весь коментар
10.09.2025 13:24 Відповісти
Польские трактористы напряглись.
показати весь коментар
10.09.2025 14:27 Відповісти
Гдє же оні тєпєрь харчєватся будут
показати весь коментар
10.09.2025 14:34 Відповісти
 
 