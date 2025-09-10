УКР
Заліт російських дронів у Польщу є наслідком ескалації Росією атак на Україну, необхідно посилювати тиск на РФ, - Стубб

Стубб про заліт російських дронів у Польщу

Президент Фінляндії Александер Стубб після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі закликав продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.

Про це Стубб написав у соцмережі Х передає Цензор.НЕТ.

"Неприйнятно, що російські безпілотники були виявлені в польському повітряному просторі. Цей інцидент є наслідком ескалації Росією своїх атак на Україну в межах її незаконної агресивної війни, особливо з використанням безпілотних систем. Йдеться про безпеку всієї Європи. Росія несе відповідальність за свої дії", - написав Стубб.

Він зазначив, що ведуться переговори з Польщею та іншими союзниками, та наголосив на повній підтримці Польщі з боку Фінляндії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерландські винищувачі F-35 перехопили російські безпілотники над Польщею, - Брекельманс

"Замість миру Росія прагне ескалації. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію та її воєнну економіку", - додав він.

Стубб про заліт російських дронів у Польщу

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заліт "шахедів" у Польщу: Факти говорять про невипадковість. Пропонуємо партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Зауважимо, що у Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною.

+4
Завтра: Варшава повністю зруйнована ядерним ударом.

Макрон: висловлюю рішуче занепокоєння.
Стубб: треба посилити тиск на росію.
Фон Дер Ляєн: ми разом прагнемо до справедливого миру.
10.09.2025 13:55 Відповісти
+3
Заліт! - чого не напад кацапів Шахедами на Польщу
10.09.2025 13:51 Відповісти
+3
@ (у перекладі):
"На Польщу була не атака, а «масштабна провокація", - Туск.

Ох не на тих ***** пішло 2022 року. Пішло б одразу на Польщу, вони б одразу здалися і Східну Європу пітьма захопила би точно за три дні.
10.09.2025 13:53 Відповісти
Працють експерти. Поспішати з висновками не треба, провокувати не треба
10.09.2025 14:21 Відповісти
Певен - він і сам , про це , зараз шкодує ...
10.09.2025 13:56 Відповісти
Завтра: Варшава повністю зруйнована ядерним ударом.

Макрон: висловлюю рішуче занепокоєння.
Стубб: треба посилити тиск на росію.
Фон Дер Ляєн: ми разом прагнемо до справедливого миру.
10.09.2025 13:55 Відповісти
До того і йде.
10.09.2025 13:58 Відповісти
Ну а шо ви хочете? Від пляшки шампанського так важко відірватись, та й з теплого джакузі вилазити не хочеться. А ви тут про якийсь ядерний удар...
10.09.2025 14:28 Відповісти
Тільки бла-бла-бла.Треба,треба,треба.Треба, так робіть.Чим швидше зробите тим меньше загине українців.Валіть рашу!Чим швидше розвалите тим спокійніше буде в Європі і в світі.Повірте!
10.09.2025 13:57 Відповісти
Хороший дядько Александер Стубб, але надто заплутався у дипломатичних викрутасах. Заліт дронів у Польщу відбувся саме через те, що )(уйло моржове випробує зараз як раз NATO на вшивість, а Україна поки що не є членом NATO.
Іншими словами - "смажений півень" вже клює в жопу NATO, а ви перелякано шукаєте хитрожопі формулювання.
10.09.2025 14:03 Відповісти
Ніхто не підняв дупу на вбивство під Смоленском!!! Всю увагу "шляхти гонорової" було утилізовано польскими *********-"вольнська різня" та коментуваннями Свободи, Фіріон, Білецький (Білий) вождь тощо..... Як наче вони чимось важливі для шляхетського суспільства )))

А доречі, це треба роглядати як змову - мовчали бо отримали владу, там де не сподівалися! - в літаку вся вища еліта держапарату загинула
10.09.2025 14:19 Відповісти
А це можно було за ці роки оголосити як напад на члена Нато!!
10.09.2025 14:20 Відповісти
Як Фінляндія в 1939 і 1945.
10.09.2025 14:07 Відповісти
Почекай трохи, ще й до вас залетять.
10.09.2025 14:09 Відповісти
Вони з Тимчасово окупованого Кенігбергу чи з моря прилетіли? Чи з бсср ?
10.09.2025 14:15 Відповісти
Поки (наземно) кацапи не доповзуть до Португалії - напад на NATO не визнаватиметься
10.09.2025 14:52 Відповісти
СТУББ.ТИ ДКБІЛ ЦЕ Є НАСЛІДКОМ РАШИСТСЬКОЇ АТАКИ НА НАТО І ПОЛЬЩУ.ЯК ЧЛЕНА НАТО.
10.09.2025 14:59 Відповісти
 
 