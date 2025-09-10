Заліт російських дронів у Польщу є наслідком ескалації Росією атак на Україну, необхідно посилювати тиск на РФ, - Стубб
Президент Фінляндії Александер Стубб після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі закликав продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.
Про це Стубб написав у соцмережі Х передає Цензор.НЕТ.
"Неприйнятно, що російські безпілотники були виявлені в польському повітряному просторі. Цей інцидент є наслідком ескалації Росією своїх атак на Україну в межах її незаконної агресивної війни, особливо з використанням безпілотних систем. Йдеться про безпеку всієї Європи. Росія несе відповідальність за свої дії", - написав Стубб.
Він зазначив, що ведуться переговори з Польщею та іншими союзниками, та наголосив на повній підтримці Польщі з боку Фінляндії.
"Замість миру Росія прагне ескалації. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію та її воєнну економіку", - додав він.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.
Зауважимо, що у Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною.
"На Польщу була не атака, а «масштабна провокація", - Туск.
Ох не на тих ***** пішло 2022 року. Пішло б одразу на Польщу, вони б одразу здалися і Східну Європу пітьма захопила би точно за три дні.
Макрон: висловлюю рішуче занепокоєння.
Стубб: треба посилити тиск на росію.
Фон Дер Ляєн: ми разом прагнемо до справедливого миру.
Іншими словами - "смажений півень" вже клює в жопу NATO, а ви перелякано шукаєте хитрожопі формулювання.
А доречі, це треба роглядати як змову - мовчали бо отримали владу, там де не сподівалися! - в літаку вся вища еліта держапарату загинула