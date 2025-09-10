Заліт російських дронів у Польщу є наслідком ескалації Росією атак на Україну, необхідно посилювати тиск на РФ, - Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі закликав продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.

Про це Стубб написав у соцмережі Х передає Цензор.НЕТ.

"Неприйнятно, що російські безпілотники були виявлені в польському повітряному просторі. Цей інцидент є наслідком ескалації Росією своїх атак на Україну в межах її незаконної агресивної війни, особливо з використанням безпілотних систем. Йдеться про безпеку всієї Європи. Росія несе відповідальність за свої дії", - написав Стубб.

Він зазначив, що ведуться переговори з Польщею та іншими союзниками, та наголосив на повній підтримці Польщі з боку Фінляндії.

"Замість миру Росія прагне ескалації. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію та її воєнну економіку", - додав він.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Зауважимо, що у Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною.