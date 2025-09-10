Минобороны РФ: "Объекты для поражения на территории Польши не планировались"

В российском минобороны заявили, что во время атаки в ночь на 10 сентября "достигли всех целей" в Украине, однако на территории Польши "объекты для поражения не планировались".

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства страны-агрессора, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Россияне утверждают, что били "высокоточным оружием большой дальности" и ударными беспилотниками по определенным предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Российские беспилотники, которые якобы пересекли польскую границу, не могут пролететь более 700 км", - сказали там.

Минобороны России также заявило о готовности провести консультации с военным ведомством Польши.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

