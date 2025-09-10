РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
3 122 21

Минобороны РФ: "Объекты для поражения на территории Польши не планировались"

В российском минобороны заявили, что во время атаки в ночь на 10 сентября "достигли всех целей" в Украине, однако на территории Польши "объекты для поражения не планировались".

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства страны-агрессора, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Россияне утверждают, что били "высокоточным оружием большой дальности" и ударными беспилотниками по определенным предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Российские беспилотники, которые якобы пересекли польскую границу, не могут пролететь более 700 км", - сказали там.

Минобороны России также заявило о готовности провести консультации с военным ведомством Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков отказался комментировать вторжение российских дронов в Польшу

Шахиды залетели в Польшу: Минобороны РФ опровергло атаку

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша готовит ноту протеста РФ, - спикер МИД Вронский

+6
Російські безпілотники, які нібито перетнули польський кордон, не можуть пролетіти понад 700 км

Віримо. І пшеки мають повірити. Ну бо це ж кацапи. Вони ніколи не брешуть!
10.09.2025 15:25 Ответить
10.09.2025 15:25 Ответить
+6
І чому я не здивований? Крим - не вони, днр/лнр - теж не вони. Класика жанра - их там нет!
10.09.2025 15:28 Ответить
10.09.2025 15:28 Ответить
+5
10.09.2025 15:29 Ответить
10.09.2025 15:29 Ответить
Ізраїль теж не планував цілі в Катарі. Якось само-собою вийшло.
10.09.2025 15:24 Ответить
10.09.2025 15:24 Ответить
10.09.2025 15:25 Ответить
10.09.2025 15:26 Ответить
10.09.2025 15:26 Ответить
Планувалося,що поляки разом з НАТО обдристають власні штани. Ну що ж. Всі цілі уражено.
10.09.2025 15:27 Ответить
10.09.2025 15:27 Ответить
Я вірно зрозумів, що швацький цех - то була зрештою успішно ліквідована база НАТО?
10.09.2025 15:27 Ответить
10.09.2025 15:27 Ответить
Шахєд - зброя терору проти мирняка. Його характеристики не для військових цілей, тим більше таких масштабних як військові бази.
10.09.2025 16:23 Ответить
10.09.2025 16:23 Ответить
І як завжди Україна у всьому винна .
10.09.2025 15:28 Ответить
10.09.2025 15:28 Ответить
10.09.2025 15:28 Ответить
10.09.2025 15:29 Ответить
10.09.2025 15:29 Ответить
Будуть поляків вбалтувати
10.09.2025 15:33 Ответить
10.09.2025 15:33 Ответить
10.09.2025 15:33 Ответить
10.09.2025 15:33 Ответить
Ердоган довго не думав.а відповів.На болотах шуму було багато.але більш випадково не залітали Після цього поважати стали.
10.09.2025 15:34 Ответить
10.09.2025 15:34 Ответить
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито. Джерело: https://censor.net/ua/n3573358

Туск відповів в 4 рази рішучіше, ніж Ердоган.
10.09.2025 15:44 Ответить
10.09.2025 15:44 Ответить
Наступного разу кацапи пофарбують шахеди у кольори українського прапора, та розкидають візитки Яроша.
10.09.2025 15:39 Ответить
10.09.2025 15:39 Ответить
Кацапи примушують ляхів до припинення нам допомоги, а вони такі сцикливі , що таки можуть на це піти, бо це ж українці їх втягують у війну.
10.09.2025 15:45 Ответить
10.09.2025 15:45 Ответить
Є ще Румунія.
10.09.2025 16:02 Ответить
10.09.2025 16:02 Ответить
Що не забереш від москалів, це уміння виглюплятися і маніпулювати.
10.09.2025 15:56 Ответить
10.09.2025 15:56 Ответить
Не так. Лицемірна брехня- скрєпа кацапоїдів. Маніпулювати такою можна тільки розумово відсталими.
10.09.2025 16:26 Ответить
10.09.2025 16:26 Ответить
Як тільки московіт, не брехав за своє життя?!?!
10.09.2025 16:17 Ответить
10.09.2025 16:17 Ответить
Вєрім Хер Ху ! - верховний голонокомандувач президент Навроцький!
10.09.2025 16:19 Ответить
10.09.2025 16:19 Ответить
Все! Турбуватись не треба. Розходимось. НАТО може спати далі.
10.09.2025 17:11 Ответить
10.09.2025 17:11 Ответить
 
 