Песков отказался комментировать вторжение российских дронов в Польшу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с российскими дронами, которые в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
На вопрос журналистов о нарушении воздушного пространства Песков переадресовал в Минобороны РФ.
Он также отметил, что ему "не известно", чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от польского руководства.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
