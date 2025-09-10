РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 925 11

Песков отказался комментировать вторжение российских дронов в Польшу

пєсков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с российскими дронами, которые в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

На вопрос журналистов о нарушении воздушного пространства Песков переадресовал в Минобороны РФ.

Он также отметил, что ему "не известно", чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от польского руководства.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Топ комментарии
+1
Ого! Аж туалетний йоршик пуйла зірвався! Не вистачило фантазії виправдовувати фінти свого хазяїна...
показать весь комментарий
10.09.2025 15:05 Ответить
+1
Навіщо піські брехати? Поляки самі відмажуть.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:07 Ответить
Ідіть до військових і розпитуйте - відморозився
показать весь комментарий
10.09.2025 14:59 Ответить
Ого! Аж туалетний йоршик пуйла зірвався! Не вистачило фантазії виправдовувати фінти свого хазяїна...
показать весь комментарий
10.09.2025 15:05 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 15:06 Ответить
Тобто не в кишені міндіча, а в свою оборону. Дійсно погані новини для зелепокидьків.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:08 Ответить
Це типу для Гаріка є українці прокацапські, які мріють про знищення України, а всі інши - то "зелепокидькі"?
показать весь комментарий
10.09.2025 15:13 Ответить
Це типу якщо Тієррік не зрозумів про що мова, то нІчого і запитувати.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:26 Ответить
Ну то поясни, гарік, про що мова і чому те, що європа не буде вкладатися у захист України погана новина лише для "зелепокидьків", а для всіх інших українців то новина не погана?
Чи захист України потрібен тільки "зелепокидькам", чи ти трохи переборщив з передвиборчою агітацією від невеликого розуму?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:19 Ответить
Ти хто такий Тієррік,щоб я тобі щось пояснював? Зникни.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:02 Ответить
этот "фахивець" пусть лучше упражняется в том, где он умеет! для европы лучший вариант, когда воюет кто-то другой, а не они. ответить раше они сейчас 100% не смогут, засцут. а мы можем. так лучше не себя вооружать, а дать нам оружие, чтобы сравнять с землей эти гребаные заводы, которые выпускают шахеды.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:19 Ответить
Навіщо піські брехати? Поляки самі відмажуть.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:07 Ответить
Ну звісно... ***** ж ще не дав отмашку своєму йоршику яек лайно ********** на вуха пресі навішувати...
показать весь комментарий
10.09.2025 15:15 Ответить
 
 