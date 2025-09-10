Песков отказался комментировать вторжение российских дронов в Польшу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с российскими дронами, которые в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

На вопрос журналистов о нарушении воздушного пространства Песков переадресовал в Минобороны РФ.

Он также отметил, что ему "не известно", чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от польского руководства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакие санкции не заставят РФ изменить курс в отношении Украины, - Песков

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о залете дронов РФ в Польшу: Без сильной реакции на агрессию Кремля Путин продолжит террор без сильной реакции