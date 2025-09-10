РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
МИД Украины о залете дронов РФ в Польшу: Без сильной реакции на агрессию Кремля Путин продолжит террор

Спикер МИД Тихий

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши укладывается в типичный паттерн поведения России, и без решительной реакции Путин будет только усиливать агрессию и террор.

Об этом он заявил в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

"Если Путин не будет получать сильных ответов - санкционного давления, усиления Украины, других решений, которые демонстрируют, что его действия не останутся безнаказанными, он будет наглеть, тестировать реакцию и расширять агрессию", - подчеркнул Тихий.

Он добавил, что Украина призывает партнеров к совместному применению систем ПВО для сбивания российских ракет и дронов. Это, по словам Тихого, повысит безопасность не только Украины, но и европейских стран, включая Польшу.

"Мы видим готовность со стороны не только Польши, а ряда партнеров вернуться к этому обсуждению. Считаем, что решение нужно принимать как можно скорее", - подчеркнул представитель МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша готовит ноту протеста РФ, - спикер МИД Вронский

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Я как бы и не против
Если дроны и ракеты теперь разделят
Между нами и Европой
Мы не жадные
Поделимся!!!!
10.09.2025 14:13 Ответить
котопес єрмакумеров, терміново поїздку до сша, за державний кошт, звісно!
10.09.2025 14:15 Ответить
Реакції не буде. ***** продовжить терор. Потрібен новий Перл-Харбор.
10.09.2025 14:15 Ответить
Які гарантії безпеки можуть надати ці безхребетні нам?
10.09.2025 14:16 Ответить
Ну терору проти ЄС не буде, це все просто щоб показати - не надто захоплюйтеся підтримкою України. Вони й не захоплюються, так що все в них ок. А нам показують, на який рівень підтримки західних любих друзів можна розраховувати (бо ж українці на четвертому році війни ще не зрозуміли).
10.09.2025 14:19 Ответить
Одна стурбованість!
10.09.2025 14:22 Ответить
 
 