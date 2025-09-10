МИД Украины о залете дронов РФ в Польшу: Без сильной реакции на агрессию Кремля Путин продолжит террор

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши укладывается в типичный паттерн поведения России, и без решительной реакции Путин будет только усиливать агрессию и террор.

Об этом он заявил в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

"Если Путин не будет получать сильных ответов - санкционного давления, усиления Украины, других решений, которые демонстрируют, что его действия не останутся безнаказанными, он будет наглеть, тестировать реакцию и расширять агрессию", - подчеркнул Тихий.

Он добавил, что Украина призывает партнеров к совместному применению систем ПВО для сбивания российских ракет и дронов. Это, по словам Тихого, повысит безопасность не только Украины, но и европейских стран, включая Польшу.

"Мы видим готовность со стороны не только Польши, а ряда партнеров вернуться к этому обсуждению. Считаем, что решение нужно принимать как можно скорее", - подчеркнул представитель МИД.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.