МЗС України про заліт дронів РФ у Польщу: Без сильної реакції на агресію Кремля Путін продовжить терор

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі вкладається в типовий патерн поведінки Росії, і без рішучої реакції Путін лише посилюватиме агресію та терор.

Про це він заявив у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін не отримуватиме сильних відповідей - санкційного тиску, посилення України, інших рішень, які демонструють, що його дії не залишаться безкарними, він буде нахабніти, тестувати реакцію і розширювати агресію", - підкреслив Тихий.

Він додав, що Україна закликає партнерів до спільного застосування систем ППО для збиття російських ракет та дронів. Це, за словами Тихого, підвищить безпеку не лише України, а й європейських країн, включно з Польщею.

"Ми бачимо готовність з боку не лише Польщі, а низки партнерів повернутися до цього обговорення. Вважаємо, що рішення потрібно ухвалювати якомога швидше", - наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.