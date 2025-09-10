Пєсков відмовився коментувати вторгнення російських дронів у Польщу

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із російськими дронами, які в ніч на 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

На питання журналістів про порушення повітряного простору Пєсков переадресував до Міноборони РФ.

Він також зазначив, що йому "не відомо", щоб до Кремля надходили запити на контакти від польського керівництва.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

