1 475 8

Пєсков відмовився коментувати вторгнення російських дронів у Польщу

пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із російськими дронами, які в ніч на 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

На питання журналістів про порушення повітряного простору Пєсков переадресував до Міноборони РФ.

Він також зазначив, що йому "не відомо", щоб до Кремля надходили запити на контакти від польського керівництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодні санкції не змусять РФ змінити курс щодо України, - Пєсков

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про заліт дронів РФ у Польщу: Без сильної реакції на агресію Кремля Путін продовжить терор

Пєсков Дмитро (1750) Польща (8814) дрони (5470)
Ідіть до військових і розпитуйте - відморозився
показати весь коментар
10.09.2025 14:59 Відповісти
Ого! Аж туалетний йоршик пуйла зірвався! Не вистачило фантазії виправдовувати фінти свого хазяїна...
показати весь коментар
10.09.2025 15:05 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 15:06 Відповісти
Тобто не в кишені міндіча, а в свою оборону. Дійсно погані новини для зелепокидьків.
показати весь коментар
10.09.2025 15:08 Відповісти
Це типу для Гаріка є українці прокацапські, які мріють про знищення України, а всі інши - то "зелепокидькі"?
показати весь коментар
10.09.2025 15:13 Відповісти
Це типу якщо Тієррік не зрозумів про що мова, то нІчого і запитувати.
показати весь коментар
10.09.2025 15:26 Відповісти
Навіщо піські брехати? Поляки самі відмажуть.
показати весь коментар
10.09.2025 15:07 Відповісти
Ну звісно... ***** ж ще не дав отмашку своєму йоршику яек лайно ********** на вуха пресі навішувати...
показати весь коментар
10.09.2025 15:15 Відповісти
 
 