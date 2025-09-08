Жодні санкції не змусять РФ змінити курс щодо України, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що жодні санкції ніколи не зможуть змусити Москву змінити курс щодо війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Заява пролунала через кілька годин після того, як посадовці США та Євросоюзу сказали про готовність невдовзі запровадити проти Росії чергові обмеження.
"Жодні санкції не зможуть змусити Російську Федерацію змінити послідовну позицію, про яку неодноразово говорив наш президент", - зазначив він.
За словами Пєскова, західні санкції "виявилися абсолютно марними з точки зору тиску на Росію".
Нагадаємо, 7 вересня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через її війну проти України.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта зазначив, що Європа та США координують роботу із синхронізації санкцій проти РФ.
Болото, заселене людожерами.
Тільки гарні пі3дюлі від ЗСУ можуть змусити Кацапстан...
Хороша 3,13здюліна теж допоможе.
А санкції теж допоможуть.
Щоб ні один член сім'ї всяких йоржових,лаврових і тому полібних не бачив ніяких Лондонів,Парижів,крім кореї північної.
На самім ділі - ще й як змусять . Справжні , а не бутафорські ( як більшість нинішніх ) санкції - обов'язково змусять .
Вас кацапи , рятує зараз те що Захід і досі вагається що до їх запровадження .
Покрутіть це пару вечорів, а тоді ще заплатити кільком топовим журналістам і парламентарям від опозиційних партій європейських і аби вони атакували питаннями керівників провідних держав, мол "що будемо з такою позицією робити ?".
І почати накачку громадської думки західних країн, що "треба оголосити, що Україна в тимчасовому позадоговірному режимі захищається ст. 5 договору про НАТО і відправляти війська в Україну".
Ясна річ, що спочатку це буде непопулярно і всі будуть махати руками від жаху і закотувати очі . . . Але ж спочатку така сама реакція була на танки, артилерію і Хаймарси, потім на Петріоти, потім на Ф-16, тепер на Тауруси . . . Логіка ескалації конфлікту невблаганна - дійде і до військ на землі, не тому, що ми хочемо їх всіх втравити у війну, а тому що путяра до них теж домахається, йому нас мало.
Тому треба каталізувати цей процес і розкручувати антиросійську пропаганду по всьому світу.