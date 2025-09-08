Жодні санкції не змусять РФ змінити курс щодо України, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що жодні санкції ніколи не зможуть змусити Москву змінити курс щодо війни в Україні.

Заява пролунала через кілька годин після того, як посадовці США та Євросоюзу сказали про готовність невдовзі запровадити проти Росії чергові обмеження.

"Жодні санкції не зможуть змусити Російську Федерацію змінити послідовну позицію, про яку неодноразово говорив наш президент", - зазначив він.

За словами Пєскова, західні санкції "виявилися абсолютно марними з точки зору тиску на Росію".

Нагадаємо, 7 вересня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через її війну проти України.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта зазначив, що Європа та США координують роботу із синхронізації санкцій проти РФ.

