633 5

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії: енергетика, криптобіржі та платіжні системи, - Bloomberg

Санкції США виснажують економіку Росії

Європейський Союз готує новий, 19-й за рахунком, пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни. До нього можуть увійти обмеження проти енергетичного сектору, криптобірж і платіжних систем РФ.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Також серед можливих заходів - заборона роботи російських кредитних і платіжних систем, нові обмеження щодо нафтової торгівлі, а також розширення списку товарів подвійного призначення, заборонених до експорту.

ЄС розраховує узгодити частину кроків зі США. Делегація європейських чиновників найближчим часом вирушить до Вашингтона для переговорів. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати готові посилити тиск на Москву, але "потрібні партнери в Європі".

Обговорюється також запровадження санкцій проти "тіньового флоту" російських танкерів, а також енергетичних компаній "Роснефть" і "Лукойл". У Брюсселі розглядають і можливість застосування механізму проти обходу санкцій до Казахстану, через який у РФ потрапляють заборонені товари.

Фінальна версія пакета ще може змінитися під час обговорень у найближчі тижні.

Показуха. Як все в Європі.
08.09.2025 10:29 Відповісти
показуха это две недели от трампа, и фламинго от лидора
08.09.2025 10:52 Відповісти
Може пора ввести санкції проти терористичної організації Росатом, який захопив ЗАЕС і вбиває працівників?
08.09.2025 10:47 Відповісти
Оце дійсно потужно. Тепер рашка точно вже всьо.
08.09.2025 11:10 Відповісти
В 18-й, надпотужний пакет що, не спрацював???🤣🤣🤣🤡🤡🤡
08.09.2025 11:29 Відповісти
 
 