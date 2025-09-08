РУС
Новости Санкции ЕС против России
ЕС готовит 19-й пакет санкций против России: энергетика, криптобиржи и платежные системы, - Bloomberg

Санкции США истощают экономику России

Европейский Союз готовит новый, 19-й по счету, пакет санкций против России с начала полномасштабной войны. В него могут войти ограничения против энергетического сектора, криптобирж и платежных систем РФ.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Также среди возможных мер - запрет работы российских кредитных и платежных систем, новые ограничения по нефтяной торговле, а также расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту.

ЕС рассчитывает согласовать часть шагов с США. Делегация европейских чиновников в ближайшее время отправится в Вашингтон для переговоров. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты готовы усилить давление на Москву, но "нужны партнеры в Европе".

Обсуждается также введение санкций против "теневого флота" российских танкеров, а также энергетических компаний "Роснефть" и "Лукойл". В Брюсселе рассматривают и возможность применения механизма против обхода санкций к Казахстану, через который в РФ попадают запрещенные товары.

Финальная версия пакета еще может измениться в ходе обсуждений в ближайшие недели.

санкции (11804) энергетика (2608) Евросоюз (17538)
Показуха. Як все в Європі.
08.09.2025 10:29 Ответить
показуха это две недели от трампа, и фламинго от лидора
08.09.2025 10:52 Ответить
Може пора ввести санкції проти терористичної організації Росатом, який захопив ЗАЕС і вбиває працівників?
08.09.2025 10:47 Ответить
Оце дійсно потужно. Тепер рашка точно вже всьо.
08.09.2025 11:10 Ответить
В 18-й, надпотужний пакет що, не спрацював???🤣🤣🤣🤡🤡🤡
08.09.2025 11:29 Ответить
 
 