Никакие санкции не заставят РФ изменить курс в отношении Украины, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что никакие санкции никогда не смогут заставить Москву изменить курс относительно войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Заявление прозвучало через несколько часов после того, как чиновники США и Евросоюза сказали о готовности вскоре ввести против России очередные ограничения.
"Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", - отметил он.
По словам Пескова, западные санкции "оказались абсолютно бесполезными с точки зрения давления на Россию".
Напомним, 7 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за ее войны против Украины.
Президент Европейского Совета Антониу Кошта отметил, что Европа и США координируют работу по синхронизации санкций против РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Болото, заселене людожерами.
Тільки гарні пі3дюлі від ЗСУ можуть змусити Кацапстан...
Хороша 3,13здюліна теж допоможе.
А санкції теж допоможуть.
Щоб ні один член сім'ї всяких йоржових,лаврових і тому полібних не бачив ніяких Лондонів,Парижів,крім кореї північної.
На самім ділі - ще й як змусять . Справжні , а не бутафорські ( як більшість нинішніх ) санкції - обов'язково змусять .
Вас кацапи , рятує зараз те що Захід і досі вагається що до їх запровадження .
Покрутіть це пару вечорів, а тоді ще заплатити кільком топовим журналістам і парламентарям від опозиційних партій європейських і аби вони атакували питаннями керівників провідних держав, мол "що будемо з такою позицією робити ?".
І почати накачку громадської думки західних країн, що "треба оголосити, що Україна в тимчасовому позадоговірному режимі захищається ст. 5 договору про НАТО і відправляти війська в Україну".
Ясна річ, що спочатку це буде непопулярно і всі будуть махати руками від жаху і закотувати очі . . . Але ж спочатку така сама реакція була на танки, артилерію і Хаймарси, потім на Петріоти, потім на Ф-16, тепер на Тауруси . . . Логіка ескалації конфлікту невблаганна - дійде і до військ на землі, не тому, що ми хочемо їх всіх втравити у війну, а тому що путяра до них теж домахається, йому нас мало.
Тому треба каталізувати цей процес і розкручувати антиросійську пропаганду по всьому світу.