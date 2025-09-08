РУС
Никакие санкции не заставят РФ изменить курс в отношении Украины, - Песков

В Кремле говорят, что санкции не изменят курс РФ в войне против Украины

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что никакие санкции никогда не смогут заставить Москву изменить курс относительно войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Заявление прозвучало через несколько часов после того, как чиновники США и Евросоюза сказали о готовности вскоре ввести против России очередные ограничения.

"Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", - отметил он.

Читайте также: Последствия санкций: Российские оборонные компании вместо банковских платежей получают мешки с долларами

По словам Пескова, западные санкции "оказались абсолютно бесполезными с точки зрения давления на Россию".

Напомним, 7 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за ее войны против Украины.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта отметил, что Европа и США координируют работу по синхронизации санкций против РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит 19-й пакет санкций против России: энергетика, криптобиржи и платежные системы, - Bloomberg

Автор: 

Песков Дмитрий (1996) россия (97105) санкции (11804) США (27849) Евросоюз (17538)
+27
пішов ти на куй
08.09.2025 13:52
+23
Якесь збочене божевілля на темі України.
08.09.2025 13:53
+23
Звісно санкції не змусять,змусити можуть тільки "томагавки",або щось подібне хочаб по пару сотень намісяць по логову #уйла з компашкою.
08.09.2025 13:55
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Приберіть з історії мордору всі привласнені ними згадки, які насправді стосуються Київської Русі, що залишиться?
Болото, заселене людожерами.
Болото, заселене людожерами.
08.09.2025 14:22
так и здохните в говне)
08.09.2025 13:54
показать весь комментарий
Одно другому не мешает. ***** заявляет что санкции на пользу, но каждый раз на переговорах требуют полного снятия санкций. Не понимаю зачем вообще обсуждать слова туалетного ершика - было бы удивительно услышать от него что именно санкции вынудят рф прекратить войну. На данный момент военный разгром рф невозможен, только истощение. Но именно экономика это то что завалится там первой и заберет весь тот гнилой сортир с собой.
08.09.2025 13:57
росії не повинно існувати
08.09.2025 13:55
Плевок Трампу в лицо). Утрется и будет дальше рассказывать про классного друга из москвы.
08.09.2025 13:56
Тобто вони невиліковні і ніякого миру не буде. На що сподівається Трамп?
08.09.2025 13:57
Трумп, як кожен дебіл вірить, що він може всіх *******; і його власну брехню навколишній світ сприймає за золоту монету.
08.09.2025 14:00
Трамп дає пуйлу кожен раз нові два тижні, бо пуйло обіцяє, що ось-ось покаже Україні кузькіну мать, Україна капітулює і настане трампаксу нобєлька. А що ще може агент?
08.09.2025 14:51
Правду сказав. На цей раз. Але трумп не хоче ні знати, ні чути правди.
08.09.2025 13:57
Вперше згоден з Піськовим...
Тільки гарні пі3дюлі від ЗСУ можуть змусити Кацапстан...
08.09.2025 13:58
Тільки військові санкції ЗСУ знищивши кацапстанську економіку і кількаа мільйонів кацапів змусять змінити курс!
08.09.2025 13:58
Враховуючи те, що кацапи увесь час брешуть, то правда - це повна протилежність: санкцій вони значить бояться, тому і вимагають їх зняття на переговорах... Але протибункерні ракети по кремлю було б більш ефективно...
08.09.2025 14:02
Можливо, час починати міжнародні санкції не тільки проти держави росія, але й проти всіх без винятку її громадян. Як мінімум, проти тих хто не має посвідчення ВНЖ інших країн. Забороняти їм відпочивати, займатися бізнесом в іншій країні, взагалі не видавати віз. Скасувати безвізовий проїзд там де він є наразі. Навіть заборонити транзитні пересадки щоб не змогли через Стамбул чи Алма ату полетіти в дружні їм країни. Треба сердити російське населення. Холодильник і власна сорочка завжди домінують над урапатріотичними лозунгами. Те, що більшість населення нікуди не літає це ніщо. Бо те населення в забитих селах, а перевороти робляться в столицях столичними жителями.
08.09.2025 14:04
Як мінімум залізний занавіс. такий. який був за союза.то може щось і змінять
08.09.2025 14:35
Так. Тільки зараз вже з зовнішньої сторони. Раніше він був зсередини та забезпечувався самою радянською владою.
08.09.2025 14:38
..це відповідь для Трампа, скільки він ще буде говорити з диктатором і про що?
08.09.2025 14:06
Може бути.
Хороша 3,13здюліна теж допоможе.
А санкції теж допоможуть.
Щоб ні один член сім'ї всяких йоржових,лаврових і тому полібних не бачив ніяких Лондонів,Парижів,крім кореї північної.
08.09.2025 14:08
Санкції по є-балу змусять аж бігом
08.09.2025 14:08
"Никакие санкции .... ", тільки ТОМАГВКИ "заставят РФ изменить курс в отношении Украины "
08.09.2025 14:12
Вбивства та тероризм називає "курсом" ..
08.09.2025 14:13
А той курс почався 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій ("с раскосыми и жадными глазами") напав на Київ.
08.09.2025 14:14
не русскій, на той момент ще руський, расєї не існувало, як інституції
08.09.2025 14:44
СОЮЗ СОВКОВИЙ , ЩЕ І НЕ ТАКЕ МИЧАВ...ПОДОХ...ПЛЯТЬ , ЯК БЕЗДОМНИЙ ПЕС І БЕЗ ВІЙНИ ...РЄЧЬ ЧЛЄНІНА--- "Тавагіщі рашисти...Ви пгавільним путьом ідьоте,і помнітє,тавагіщі рашисти, что война с Укгаіной,будєт гвоздьом для Вашего гроба, когда Ваш путь ,будєт заканчіватся ,як и путь совкового союза , на кладбіщє
08.09.2025 14:14
Та санкцій ще не було.По настоящому вони не починались.Для па-раши вони повинні бути щоб і туалетний папір з-за надобністю через місяць не потрібен буде.Совок міцніше був та і то розвалився,а па-раша це колос на глиняних ногах.
08.09.2025 14:16
Занадто самовпевнено сказано !!
На самім ділі - ще й як змусять . Справжні , а не бутафорські ( як більшість нинішніх ) санкції - обов'язково змусять .
Вас кацапи , рятує зараз те що Захід і досі вагається що до їх запровадження .
08.09.2025 14:17
Суслов теж так про СРСР казав.
08.09.2025 14:22
Та це й так було зрозуміло. Не знаю, чому тут всі так сподіваються на них.
08.09.2025 14:22
Здохніть, сучі виродки. Діти шлюх.
08.09.2025 14:27
Жодні жодні???Мадяр твій вихід,бо щось вчора було без санкцій!
08.09.2025 14:31
Так рашиські чорти розуміють тільки силу і що б кожен їхній виродок трусився за своє нікчемне життя включно з воєним злочинцем путіном і його клікою.
08.09.2025 14:39
А перед цим ганДоня заявляв про свої сумніви на рахунок санкцій проти рашки. Співпадіння? Не думаю. Агент сумлінно виконує інструкції.
08.09.2025 14:40
08.09.2025 14:47
Санкції працюють. Коли піськов таке каже, це означає, що все дуже погано. Чим гірше стан у кацапів, тим більш впевнено вони кажуть, що це не так.
08.09.2025 15:08
Кажеш Жодні санкції не зможуть змусити Російську Федерацію змінити послідовну позицію, про яку неодноразово говорив наш президент" Ну ну... от якщо ваш друг Трампушка розпочне... розумію що він стосовно санкцій проти росії як донт пушзе хорсес... аднак рано чи пізно, вже звичайно пізніше але почнеться
08.09.2025 15:17
Україно, не жлобися : купи ефір у прайм-тайм всіх провідних телеканалів заходу і покажи це інтерв'ю там. Де чітко російський топ-чиновник каже - нам пофіг Ваші санкції, ми будемо вбивати далі. Потім покажіть нарізку із Соловйова, що будемо бомбити ядерними бомбами Лондон, Париж,
Покрутіть це пару вечорів, а тоді ще заплатити кільком топовим журналістам і парламентарям від опозиційних партій європейських і аби вони атакували питаннями керівників провідних держав, мол "що будемо з такою позицією робити ?".
І почати накачку громадської думки західних країн, що "треба оголосити, що Україна в тимчасовому позадоговірному режимі захищається ст. 5 договору про НАТО і відправляти війська в Україну".
Ясна річ, що спочатку це буде непопулярно і всі будуть махати руками від жаху і закотувати очі . . . Але ж спочатку така сама реакція була на танки, артилерію і Хаймарси, потім на Петріоти, потім на Ф-16, тепер на Тауруси . . . Логіка ескалації конфлікту невблаганна - дійде і до військ на землі, не тому, що ми хочемо їх всіх втравити у війну, а тому що путяра до них теж домахається, йому нас мало.
Тому треба каталізувати цей процес і розкручувати антиросійську пропаганду по всьому світу.
08.09.2025 15:19 Ответить
Сначит, ******** должна быть уничтожена. Другого выхода нет.
08.09.2025 15:27 Ответить
 
 