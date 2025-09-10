УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11672 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 947 34

Рютте про заліт дронів до Польщі: Системи ППО успішно забезпечили захист території НАТО

Рютте прокоментував атаку дронів на Польщу. Що він сказав?

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантична рада провела засідання на запити Польщі про консультації згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої ночі численні безпілотники з Росії порушили повітряний простір Польщі. Наші системи протиповітряної оборони були активовані та успішно забезпечили захист території НАТО, як їм і призначено", - сказав він.

Читайте: Крім дронів, у Польщі було виявлено також уламок ракети, - МВС країни

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте також: Туск вже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу

Автор: 

НАТО (6751) Польща (8814) Рютте Марк (517)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Наші системи протиповітряної оборони були активовані та успішно забезпечили захист території НАТО, як їм і призначено
---------------
4 гербери з 19 силами повітряного флоту з декількох країн. Включаючи літаки розвідки, дозаправники і F-35. Ви реально круті. Чи нереально

Я не можу повірити, що ви це зробили.
показати весь коментар
10.09.2025 14:19 Відповісти
+15
Чмирі і лохи.
показати весь коментар
10.09.2025 14:19 Відповісти
+13
Дійсно, 4 з 19 - це успіх, це перемога!
показати весь коментар
10.09.2025 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чмирі і лохи.
показати весь коментар
10.09.2025 14:19 Відповісти
Наші системи протиповітряної оборони були активовані та успішно забезпечили захист території НАТО, як їм і призначено
---------------
4 гербери з 19 силами повітряного флоту з декількох країн. Включаючи літаки розвідки, дозаправники і F-35. Ви реально круті. Чи нереально

Я не можу повірити, що ви це зробили.
показати весь коментар
10.09.2025 14:19 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 14:43 Відповісти
Дійсно, 4 з 19 - це успіх, це перемога!
показати весь коментар
10.09.2025 14:20 Відповісти
це була масована атака дронів, чи ще ні?
показати весь коментар
10.09.2025 14:22 Відповісти
Тарапіца нє нада, нє нада.
експерти потужно вивчають ситуацію
показати весь коментар
10.09.2025 14:29 Відповісти
Зелетіли - це як залетіти, ці євро підараси - куколди, вже навіть придумали новий термін, щоб не спровокувати *****....
Їм *******....ми хочаб чинимо супротив....
показати весь коментар
10.09.2025 15:03 Відповісти
один дрон пролетів 300 км від кордону це УСПІХ
показати весь коментар
10.09.2025 14:22 Відповісти
от рютте, красавчік!
всьо! питання закрите!

нато знову огогєй.....
і для україни двері привідкриті! як завжди.....
показати весь коментар
10.09.2025 14:22 Відповісти
Ой відкриті та відкриті, це факт!! тілько чогось фурами перегорожені.... а так звісно так, відкриті цілі ворота
показати весь коментар
10.09.2025 14:26 Відповісти
Ну про успішність якось звучить сумнівно... Скільки там літаків було піднято в повітря, включно із заправником та літаком-радаром? В результаті збили 4 БПЛА із 19. Якщо і надалі так будете воювати, то наступного разу доведеться піднімати всю наявну авіацію NATO.
показати весь коментар
10.09.2025 14:23 Відповісти
© лююбі мооїї... жоден крилатий гусар не повинен покинути казарми .... жоден танк..
Ні в якому разі не можно провокувати
показати весь коментар
10.09.2025 14:23 Відповісти
Звезда в шоке. Абзац.
показати весь коментар
10.09.2025 14:25 Відповісти
Це ви Ваню тролите?
показати весь коментар
10.09.2025 14:44 Відповісти
НАТО звинуватило Польщу в тому, що вона знаходиться поруч з Україною!!!
показати весь коментар
10.09.2025 14:24 Відповісти
Тут швидше Польща звинуватила, що Україна межує з нею і не ловить сачками кацапські дрони
У той час як поляки героїчно тримають оборону тракторами на українському кордоні
показати весь коментар
10.09.2025 15:22 Відповісти
Це прям "найпотужніша" заява НАТО, яку я чув. З 19 безпілотників збили 4, один взагалі 300км над країною НАТО пролетів !!!! Це як ?! В чому успішний захист території ? А це взагалі хіба не напад на НАТО, чи ви там ракет чекаєте ? Це просто сюр якийсь! Вже і не знаю, чи треба Україні в отеє нато?
показати весь коментар
10.09.2025 14:27 Відповісти
Тока по чесноку, уклонiст - в Нiдерландах?
показати весь коментар
10.09.2025 14:46 Відповісти
Тампон обіцяв що коли закінчиться його черговий дедлайн то всі побачать щось грандіозне і жахливе. Ну от всі побачили чого Тампон досягнув
показати весь коментар
10.09.2025 14:38 Відповісти
страпон сьогодні від гольфу оговтається і напише "ЯКБИ ПРЕЗИДЕНТОМ БУВ ТРАМП, атаки на Польщу не відбулося б!!!"
показати весь коментар
10.09.2025 14:46 Відповісти
Якби трамп був ПРЕЗИДЕНТОМ.
показати весь коментар
10.09.2025 14:50 Відповісти
Шо означае залетiли? Кацапи атакували Польщу, чи нашi тим шахедам нюх збили?
показати весь коментар
10.09.2025 14:38 Відповісти
Потому шо тада не тiльки на Польщу летiли, а й з десяток у(через) Молдову летiли, через бульбостан не тока на Польщу , але й в краiни Балтii... Думалось тодi, що стартонула 3 СВ.
показати весь коментар
10.09.2025 14:42 Відповісти
Даже если бы случилось больше ракет и беспилотников по целям типа военные базы или по гражданским и минимум тысячи жертв это всего лишь озабоченность а не 3 мировая
показати весь коментар
10.09.2025 15:01 Відповісти
Быстрее всего , шо да, но кацапы тогда сами заб.дели.
показати весь коментар
10.09.2025 15:06 Відповісти
Я так розумію все, питання можна закривати?😂
показати весь коментар
10.09.2025 14:45 Відповісти
Так его Польша еще около 3-х ночи закрыла (на уровне министра обороны), типо... тра-та-та-тра-тата, сiла баба на кота... бо Украина в это время находится под массированой дроновой атакой, вот и вся ната с их 5-ой статьей. Всi очiкували , шо офiцiоз зранку заговорить нiпадецкi... Та куди там, мол однажды лебедь раком щуку... i т.д.
показати весь коментар
10.09.2025 14:52 Відповісти
Всі Українськи новини забиті " шахедами в Польші",а про Ярову де загинули 20 пенсіонерів при отриманні пенсій всім пох,головне що там обісране нато промямлить.
показати весь коментар
10.09.2025 14:47 Відповісти
Через два-три дні "аналізу ситуації", після піздєжа "авторитетних гекспердів" цілої нати прийдуть до висновку - українці подавили ребом от і залетіли, чисто випадково. І це не є причиною для занепокоєння, тим більше - великого.
показати весь коментар
10.09.2025 14:51 Відповісти
А шо не так. Ведь во время атаки на Польшу, кацапи очень потужно сэкскрементировали, даже развернули 8 стратегических Ту-95, с точек пусков, сами не поняли шо тада творилось... Тогда кацапы сами заб.дели, шобы в третью мировую не врюхаться. Это около 6 утра вдуплили, шо все пучком и из оставшися в воздухе 3-х тушек все же влупили по нам. Но самое интересное, шо ракетами влупили по северной части нашей страны, куда перед тем летели шлюхеды. А вот ракетам уже никто нюх не сбивал...
показати весь коментар
10.09.2025 15:05 Відповісти
...це "лєрпєт" прорашистсьео холуя із НАТО
показати весь коментар
10.09.2025 14:54 Відповісти
А бравим льотчикам ф35 и ф 16 героя нато дадуть за блискучі збиття?
показати весь коментар
10.09.2025 15:06 Відповісти
кацапи дурачки
от з ким треба було воювати,
країни НАТО- БЕЗПОРАДНІ
На Польщу, Німеччину, балтійські країни
вже б на другий день інтеграційні курси росмови відкрились би.
Той карлик, ех, просрав честь своєї країни
українці її витоптали і вивазюкали в лайні.
Стратег дебільний.
показати весь коментар
10.09.2025 15:09 Відповісти
"Північноатлантична рада провела засідання на запити Польщі"
и мы на засіданні решили:
"Наші системи протиповітряної оборони були активовані та успішно забезпечили захист території НАТО"
показати весь коментар
10.09.2025 15:24 Відповісти
 
 