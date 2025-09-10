Рютте про заліт дронів до Польщі: Системи ППО успішно забезпечили захист території НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантична рада провела засідання на запити Польщі про консультації згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Минулої ночі численні безпілотники з Росії порушили повітряний простір Польщі. Наші системи протиповітряної оборони були активовані та успішно забезпечили захист території НАТО, як їм і призначено", - сказав він.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
