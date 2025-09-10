Рютте о залете дронов в Польшу: Системы ПВО успешно обеспечили защиту территории НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический совет провел заседание на запросы Польши о консультациях согласно статье 4 Вашингтонского договора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прошлой ночью многочисленные беспилотники из России нарушили воздушное пространство Польши. Наши системы противовоздушной обороны были активированы и успешно обеспечили защиту территории НАТО, как им и предназначено", - сказал он.

Читайте: Кроме дронов, в Польше был обнаружен также обломок ракеты, - МВД страны

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Читайте также: Туск уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу