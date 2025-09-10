РУС
Рютте о залете дронов в Польшу: Системы ПВО успешно обеспечили защиту территории НАТО

Рютте прокомментировал атаку дронов на Польшу. Что он сказал?

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический совет провел заседание на запросы Польши о консультациях согласно статье 4 Вашингтонского договора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прошлой ночью многочисленные беспилотники из России нарушили воздушное пространство Польши. Наши системы противовоздушной обороны были активированы и успешно обеспечили защиту территории НАТО, как им и предназначено", - сказал он.

Читайте: Кроме дронов, в Польше был обнаружен также обломок ракеты, - МВД страны

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Читайте также: Туск уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу

Наші системи протиповітряної оборони були активовані та успішно забезпечили захист території НАТО, як їм і призначено
---------------
4 гербери з 19 силами повітряного флоту з декількох країн. Включаючи літаки розвідки, дозаправники і F-35. Ви реально круті. Чи нереально

Я не можу повірити, що ви це зробили.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:19
+13
Чмирі і лохи.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:19
+12
Дійсно, 4 з 19 - це успіх, це перемога!
показать весь комментарий
10.09.2025 14:20
це була масована атака дронів, чи ще ні?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:22
Тарапіца нє нада, нє нада.
експерти потужно вивчають ситуацію
показать весь комментарий
10.09.2025 14:29
Зелетіли - це як залетіти, ці євро підараси - куколди, вже навіть придумали новий термін, щоб не спровокувати *****....
Їм *******....ми хочаб чинимо супротив....
Їм *******....ми хочаб чинимо супротив....
показать весь комментарий
10.09.2025 15:03
один дрон пролетів 300 км від кордону це УСПІХ
показать весь комментарий
10.09.2025 14:22
от рютте, красавчік!
всьо! питання закрите!

нато знову огогєй.....
і для україни двері привідкриті! як завжди.....
показать весь комментарий
10.09.2025 14:22
Ой відкриті та відкриті, це факт!! тілько чогось фурами перегорожені.... а так звісно так, відкриті цілі ворота
показать весь комментарий
10.09.2025 14:26
Ну про успішність якось звучить сумнівно... Скільки там літаків було піднято в повітря, включно із заправником та літаком-радаром? В результаті збили 4 БПЛА із 19. Якщо і надалі так будете воювати, то наступного разу доведеться піднімати всю наявну авіацію NATO.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:23
© лююбі мооїї... жоден крилатий гусар не повинен покинути казарми .... жоден танк..
Ні в якому разі не можно провокувати
Ні в якому разі не можно провокувати
показать весь комментарий
10.09.2025 14:23
Звезда в шоке. Абзац.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:25
Це ви Ваню тролите?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:44
НАТО звинуватило Польщу в тому, що вона знаходиться поруч з Україною!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 14:24
Це прям "найпотужніша" заява НАТО, яку я чув. З 19 безпілотників збили 4, один взагалі 300км над країною НАТО пролетів !!!! Це як ?! В чому успішний захист території ? А це взагалі хіба не напад на НАТО, чи ви там ракет чекаєте ? Це просто сюр якийсь! Вже і не знаю, чи треба Україні в отеє нато?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:27
Тока по чесноку, уклонiст - в Нiдерландах?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:46
Тампон обіцяв що коли закінчиться його черговий дедлайн то всі побачать щось грандіозне і жахливе. Ну от всі побачили чого Тампон досягнув
показать весь комментарий
10.09.2025 14:38
страпон сьогодні від гольфу оговтається і напише "ЯКБИ ПРЕЗИДЕНТОМ БУВ ТРАМП, атаки на Польщу не відбулося б!!!"
показать весь комментарий
10.09.2025 14:46
Якби трамп був ПРЕЗИДЕНТОМ.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:50
Шо означае залетiли? Кацапи атакували Польщу, чи нашi тим шахедам нюх збили?
показать весь комментарий
10.09.2025 14:38
Потому шо тада не тiльки на Польщу летiли, а й з десяток у(через) Молдову летiли, через бульбостан не тока на Польщу , але й в краiни Балтii... Думалось тодi, що стартонула 3 СВ.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:42
Даже если бы случилось больше ракет и беспилотников по целям типа военные базы или по гражданским и минимум тысячи жертв это всего лишь озабоченность а не 3 мировая
показать весь комментарий
10.09.2025 15:01
Быстрее всего , шо да, но кацапы тогда сами заб.дели.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:06
Я так розумію все, питання можна закривати?😂
показать весь комментарий
10.09.2025 14:45
Так его Польша еще около 3-х ночи закрыла (на уровне министра обороны), типо... тра-та-та-тра-тата, сiла баба на кота... бо Украина в это время находится под массированой дроновой атакой, вот и вся ната с их 5-ой статьей. Всi очiкували , шо офiцiоз зранку заговорить нiпадецкi... Та куди там, мол однажды лебедь раком щуку... i т.д.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:52
Всі Українськи новини забиті " шахедами в Польші",а про Ярову де загинули 20 пенсіонерів при отриманні пенсій всім пох,головне що там обісране нато промямлить.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:47
Через два-три дні "аналізу ситуації", після піздєжа "авторитетних гекспердів" цілої нати прийдуть до висновку - українці подавили ребом от і залетіли, чисто випадково. І це не є причиною для занепокоєння, тим більше - великого.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:51
А шо не так. Ведь во время атаки на Польшу, кацапы очень потужно сэкскрементировали, даже развернули 8 стратегических Ту-95, с точек пусков, сами не поняли шо тада творилось... Тогда кацапы сами заб.дели, шобы в третью мировую не врюхаться. Это около 6 утра вдуплили, шо все пучком и из оставшися в воздухе 3-х тушек все же влупили по нам. Но самое интересное, шо ракетами влупили по северной части нашей страны, куда перед тем летели шлюхеды. А вот ракетам уже никто нюх не сбивал...
показать весь комментарий
10.09.2025 15:05
...це "лєрпєт" прорашистсьео холуя із НАТО
показать весь комментарий
10.09.2025 14:54
А бравим льотчикам ф35 и ф 16 героя нато дадуть за блискучі збиття?
показать весь комментарий
10.09.2025 15:06
кацапи дурачки
от з ким треба було воювати,
країни НАТО- БЕЗПОРАДНІ
На Польщу, Німеччину, балтійські країни
вже б на другий день інтеграційні курси росмови відкрились би.
Той карлик, ех, просрав честь своєї країни
українці її витоптали і вивазюкали в лайні.
Стратег дебільний.
показать весь комментарий
10.09.2025 15:09
 
 