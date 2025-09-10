РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
2 606 30

В Польше уже нашли 16 российских дронов

обломки шахеда

В Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что один из дронов упал на территории подразделения Сил территориальной обороны Вооруженных сил Польши в населенном пункте Нове Мисто-над-Пилицей в Груецком повете возле Варшавы. Ущерб от падения нанесен не был.

В общем дроны россиян (и обломки дронов) найдены в следующих местностях:

  • Люблинское воеводство: Чоснувка (Бяло-Подляский повет), Чешники (Замойский повет), Вирики (Влодавский повет), Кшивовежба-Колония (Парчевский повет), Вогинь (Радзинский повет); Велки Лань (Влодавский повет), Заблоце-Колония (Бело-Подляский повет), Выгалев (Парчевский повет), Бихавка Тшеча (Люблинский повет) - 9.
  • Лодзинское воеводство: в Мнишкуве (Опочновский повет) - 1.
  • в Варминско-Мазурском воеводстве - в городе Олесно (Эльблонгский повет) - 1.
  • Мазовецкое воеводство: между Рабянами и Северинувом (Венгривский повет) и в Нове Място над Пилицей (Груецкий повет) - 2.
  • Свентокшиское воеводство: в Чижове Буского повета, в Соботце в Опатовском повете, в Смыкуве в Келецком повете - 3.
  • Всего найденных дронов - 16.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Польша (8663) дроны (4589) Шахед (1446)
Топ комментарии
+19
10.09.2025 22:55
+14
Сто пудово кацапам сімки передавали.
10.09.2025 22:59
+13
А ось зараз розумна польська влада має арештувати керівників та учасників блокади українського кордону , тому що ШАХЕДИ та БЛОКАДИ - це все повʼязане
10.09.2025 22:58
10.09.2025 22:55
10.09.2025 22:58
10.09.2025 22:59
Поляки скажуть що це просто провокація,і невідомо чиї це дрони....
11.09.2025 00:33
Ну тепер ХВермери ше з більшою охотою будуть кордон блокувати.
10.09.2025 22:58
@ (у перекладі):
"Польща оголосила, що російський безпілотник-камікадзе атакував територію польської військової бази в місті Нове-М'ясто над Піліце."

https://pbs.twimg.com/media/G0gfhH6WEAAP6bJ?format=png&name=small
10.09.2025 22:59
Зазначається, що один з дронів упав на території підрозділу Сил територіальної оборони Збройних сил Польщі в населеному пункті Нове Місто-над-Піліцею в Груєцькому повіті біля Варшави. Шкоди від падіння завдано не було.
10.09.2025 23:02
Взагалі то дрони так і атакють - падаючи або врізаючись в ціль. В них нема бомб і вони не ведуть обстріл з кулеметів. Просто падають і (якщо повезе) вибухають.
Тільки не в Польщі. Бо це не дрони, а якшо дрони, то не кацапські, а якшо кацапські, то не атакували а просто впали.
10.09.2025 23:05
Але це не напад. Це другоє.
10.09.2025 23:02
Олександр Погребиський

Я все правильно зрозумів?

Був пробний пуск з десятка не бойових дронів рф на територію Польщі!

НАТО підняло авіацію частино збили, сухопутні війська привели в готовність, кордони з Білорусю закриті з початку навчань. НАТО включила 4 статтю, згідно якої всі члени НАТО збираються для консультацій.

Українці вирішили з цього посміятись в контексті неадекватної реакції НАТО і Польщі, і саме цей факт виглядає максимально не адекватним. Стібуиься з країн, завдяки існує економіка України, вже 4-тий рік, з тих, хто надав озброєння, завдяки якому маємо можливість протистояти вже четвертий рік, надали системи ППО, завдяки яким тримаємось. Для чого?

Пропонувати допомогу, виходячи з контексту досвіду який маємо, це правильно, стібатись точно не правильно!

В цей самий час ми втрачаєм Серебрянський ліс, ворог на підході до Ямполя, зайняв пануючі висоти і взяв під дронове ураження трасу ІЗЮМ-Словʼянськ, а ми стібемось…

росіяни в цей час напевно аплодують…
10.09.2025 23:05
Саме так, не здивуюсь, якщо з'явиться коментарі в дусі: "работайте браття"
10.09.2025 23:11
Тільки пан Погребиський забуває, що війна в Україні розпочалась теж здебільшого завдяки тим самим країнам, про які він говорить. І взагалі-то це вони повинні дякувати українцям за те що наша країна 4-й рік стримує агресію тієї самої росії, якої вони усі разом узяті до сьогодні "сруться". А допомагають вони нам тому, що розуміють, якщо ми впадем їм точно буде "тризда".
10.09.2025 23:19
Давайте будемо честними, вони домогають нам не тому що вони дуже переживають за Україну... Вони допомагають, лише для того, що відтягнути час війни з рф, щоб мати час для підготовки. На жаль, ЄС не має мети, щоб Україна отримала якусь перемогу, вони дають рівно стільки, щоб Україна трималась. Якби вони були впевнені на 100%, що рф захопить Україну і на цьому все зупиниться і вони будуть в безпеці, то ніякої допомоги не було. Навіть більше, вони б ще і рф допомогали...
10.09.2025 23:19
"НАТО включила 4 статтю, згідно якої всі члени НАТО збираються для консультацій."

От з цього і стібуться. За стільки років існування НАТО і майже 4 роки війни в Україні вже все повинно було давно обговорено, домовлено, і складені чіткі інструкції, хто, скільки, коли і як повинен діяти в будь-якій ситуації. Як бойовий розрахунок у варті. І все відпрацьоване до автоматизму. Які, нахрін, консультації? Коли кацапи дійсно нападуть, вже ніколи буде консультуватись.
10.09.2025 23:32
А поляки співчувають нам на словах і копають, копають, а ще Волинь, а ще Бандера
10.09.2025 23:42
Не рахується. Це не напад. Вони там випадково знайшлись. І взагалі. Трампу треба більше місяців давати Пуйлу.
10.09.2025 23:08
Cel kacapov stob prervat postavki voruzenija Ukraine.Drugix celej u kacapov Polse netu
10.09.2025 23:09
Находят, как грибы.
10.09.2025 23:09
Може тепер забудуть про дурню копати на Волині під час війни ??? Ворог був і є спільним.
10.09.2025 23:10
Та х...р там, зараз у пшеків гонору буде ще більше, бо вони ж цілих 4 шахеди усією НАТОю збили.
10.09.2025 23:29
І жодного коментаря, що ціна на нафту полізла вгору після падіння, коли саудити трохи збільшили пропозицію. Кацапи тепер навмисно будуть запускати десятки дронів, щоб впливати в тому числі і на котирування нафти.
10.09.2025 23:16
Круто. І що всі вибухнули ?
10.09.2025 23:38
Жоден.
10.09.2025 23:39
Ну то я не розумію, чому пани почали істерику, нехай звикають, до ердогана їм далеко.
10.09.2025 23:49
Може бояться що наступні будуть вже з ,,подарунками,,?
10.09.2025 23:51
Те, що всі дрони без вибухової начинки ще раз підтверджує що це спланована акція, а не випадкові які заблудилися або засліплені РЕБом. Навіть якщо допустити що заблудились зразу 2 десятки. Але як пояснити що блудили тільки приманки?
10.09.2025 23:38
10.09.2025 23:42
А кістки вбивць та мародерів з "Армії крайової" не знайшли?
10.09.2025 23:53
Зграя касапських дронів вільно пролетіла всією територією України аж до Польщі і влучила туди де касапи хотіли для залякування ляхів.
Їх взагалі хтось насправді збиває ті дрони над Україною чи це була спільна разом зі зрадниками операція (провокація) проти НАТО?
11.09.2025 00:38
 
 