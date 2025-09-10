В Польше уже нашли 16 российских дронов
В Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что один из дронов упал на территории подразделения Сил территориальной обороны Вооруженных сил Польши в населенном пункте Нове Мисто-над-Пилицей в Груецком повете возле Варшавы. Ущерб от падения нанесен не был.
В общем дроны россиян (и обломки дронов) найдены в следующих местностях:
- Люблинское воеводство: Чоснувка (Бяло-Подляский повет), Чешники (Замойский повет), Вирики (Влодавский повет), Кшивовежба-Колония (Парчевский повет), Вогинь (Радзинский повет); Велки Лань (Влодавский повет), Заблоце-Колония (Бело-Подляский повет), Выгалев (Парчевский повет), Бихавка Тшеча (Люблинский повет) - 9.
- Лодзинское воеводство: в Мнишкуве (Опочновский повет) - 1.
- в Варминско-Мазурском воеводстве - в городе Олесно (Эльблонгский повет) - 1.
- Мазовецкое воеводство: между Рабянами и Северинувом (Венгривский повет) и в Нове Място над Пилицей (Груецкий повет) - 2.
- Свентокшиское воеводство: в Чижове Буского повета, в Соботце в Опатовском повете, в Смыкуве в Келецком повете - 3.
- Всего найденных дронов - 16.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
"Польща оголосила, що російський безпілотник-камікадзе атакував територію польської військової бази в місті Нове-М'ясто над Піліце."
Тільки не в Польщі. Бо це не дрони, а якшо дрони, то не кацапські, а якшо кацапські, то не атакували а просто впали.
Я все правильно зрозумів?
Був пробний пуск з десятка не бойових дронів рф на територію Польщі!
НАТО підняло авіацію частино збили, сухопутні війська привели в готовність, кордони з Білорусю закриті з початку навчань. НАТО включила 4 статтю, згідно якої всі члени НАТО збираються для консультацій.
Українці вирішили з цього посміятись в контексті неадекватної реакції НАТО і Польщі, і саме цей факт виглядає максимально не адекватним. Стібуиься з країн, завдяки існує економіка України, вже 4-тий рік, з тих, хто надав озброєння, завдяки якому маємо можливість протистояти вже четвертий рік, надали системи ППО, завдяки яким тримаємось. Для чого?
Пропонувати допомогу, виходячи з контексту досвіду який маємо, це правильно, стібатись точно не правильно!
В цей самий час ми втрачаєм Серебрянський ліс, ворог на підході до Ямполя, зайняв пануючі висоти і взяв під дронове ураження трасу ІЗЮМ-Словʼянськ, а ми стібемось…
росіяни в цей час напевно аплодують…
От з цього і стібуться. За стільки років існування НАТО і майже 4 роки війни в Україні вже все повинно було давно обговорено, домовлено, і складені чіткі інструкції, хто, скільки, коли і як повинен діяти в будь-якій ситуації. Як бойовий розрахунок у варті. І все відпрацьоване до автоматизму. Які, нахрін, консультації? Коли кацапи дійсно нападуть, вже ніколи буде консультуватись.
Їх взагалі хтось насправді збиває ті дрони над Україною чи це була спільна разом зі зрадниками операція (провокація) проти НАТО?