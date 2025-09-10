В Польше уже нашли 16 российских дронов

В Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что один из дронов упал на территории подразделения Сил территориальной обороны Вооруженных сил Польши в населенном пункте Нове Мисто-над-Пилицей в Груецком повете возле Варшавы. Ущерб от падения нанесен не был.

В общем дроны россиян (и обломки дронов) найдены в следующих местностях:

Люблинское воеводство : Чоснувка (Бяло-Подляский повет), Чешники (Замойский повет), Вирики (Влодавский повет), Кшивовежба-Колония (Парчевский повет), Вогинь (Радзинский повет); Велки Лань (Влодавский повет), Заблоце-Колония (Бело-Подляский повет), Выгалев (Парчевский повет), Бихавка Тшеча (Люблинский повет) - 9 .

Лодзинское воеводство : в Мнишкуве (Опочновский повет) - 1 .

в Варминско-Мазурском воеводстве - в городе Олесно (Эльблонгский повет) - 1 .

. Мазовецкое воеводство : между Рабянами и Северинувом (Венгривский повет) и в Нове Място над Пилицей (Груецкий повет) - 2 .

Свентокшиское воеводство : в Чижове Буского повета, в Соботце в Опатовском повете, в Смыкуве в Келецком повете - 3 .

Всего найденных дронов - 16.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.