Росія перетворює "Шахеди" в FPV-дрони та оснащує їх mesh-модемами та курсовими камерами

Росія перейшла до серійного оснащення дронів-камікадзе "Шахед" китайськими mesh-модемами та камерами, що дозволяє їм працювати як FPV-дрони.

Аналіз уламків збитих російських "Шахедів" свідчить, що ворог почав серійно оснащувати їх mesh-модемами та курсовими камерами.

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на власні джерела та фото з місця падіння, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ще в липні фахівці вперше помітили такі модеми на пінопластових "Герберах".

"З серпня такі випадки ставали все частішими, а на початку вересня стало зрозуміло, що це вже серійне рішення", - пояснюють експерти.

На одному зі збитих "Шахедів" вдалося знайти повний комплект обладнання: китайський mesh-модем та камеру, жорстко закріплену в носовій частині дрона. Це проста камера з систем охоронного відеоспостереження, яка дозволяє контролювати політ і донаводити дрон на ціль.

