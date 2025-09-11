УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11920 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті
2 019 14

Росія перетворює "Шахеди" в FPV-дрони та оснащує їх mesh-модемами та курсовими камерами

Москва робить зі своїх Шахедів FPV-дрони

Росія перейшла до серійного оснащення дронів-камікадзе "Шахед" китайськими mesh-модемами та камерами, що дозволяє їм працювати як FPV-дрони.

Аналіз уламків збитих російських "Шахедів" свідчить, що ворог почав серійно оснащувати їх mesh-модемами та курсовими камерами.

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на власні джерела та фото з місця падіння, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ще в липні фахівці вперше помітили такі модеми на пінопластових "Герберах".

"З серпня такі випадки ставали все частішими, а на початку вересня стало зрозуміло, що це вже серійне рішення", - пояснюють експерти.

На одному зі збитих "Шахедів" вдалося знайти повний комплект обладнання: китайський mesh-модем та камеру, жорстко закріплену в носовій частині дрона. Це проста камера з систем охоронного відеоспостереження, яка дозволяє контролювати політ і донаводити дрон на ціль.

Також читайте: РФ копіює успішні українські технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів, - Сирський

Автор: 

армія рф (18654) безпілотник (4844) дрони (5489)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
11.09.2025 10:31 Відповісти
+3
мабудь не усе розкрадають як зелені покидьки
показати весь коментар
11.09.2025 10:31 Відповісти
+3
Не треба панікувати! Чекаємо, ввечері зеленський, покаже нам, своє "фламінго"...
показати весь коментар
11.09.2025 10:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мабудь не усе розкрадають як зелені покидьки
показати весь коментар
11.09.2025 10:31 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 10:31 Відповісти
Напевно доведеться операторам вимикати мобільний інтернет під час повітряних тривог.
показати весь коментар
11.09.2025 10:33 Відповісти
чи блокувати на де-який час номери, що переміщуються з швидкістю дрона.
показати весь коментар
11.09.2025 10:37 Відповісти
Там не мобільний звязок.
показати весь коментар
11.09.2025 10:54 Відповісти
А що там-антени радіозв'язку за сотні кілометрів чи антени старлінку на тих шахедах ?
показати весь коментар
11.09.2025 11:31 Відповісти
Більше в етері підказуйте їхні недоліки, вони хоч й тупі но після такої навали технічної інформаці непогано удосконалюють свої гімняні вироби.
показати весь коментар
11.09.2025 10:34 Відповісти
Не треба панікувати! Чекаємо, ввечері зеленський, покаже нам, своє "фламінго"...
показати весь коментар
11.09.2025 10:38 Відповісти
яким на піаніно грав ))
показати весь коментар
11.09.2025 10:41 Відповісти
А у нас оснащують унітази міндіча.
показати весь коментар
11.09.2025 10:39 Відповісти
Писати що китайські зайве, інших просто не існує.
показати весь коментар
11.09.2025 10:40 Відповісти
Всі потішалися і ржали, що в кацапів часто зникає мобільний інтернет. То може вже пора і в Україні його вимикати в місцях прольоту шахедів? Чи не на часі? Вони ж керують своїми бпла користуючись українськими операторами мобільного зв'язку. Що краще? Пів дня без інтернету, чи шахед на голову? Я би спробував обежувати автоматично доступ до підозрілих абонентів. Наприклад, якщо абонент переміщується зі швидкістю 100+ км на годину через поля і посадки навпростець, то навіть виборцю зеленського буде зрозуміло, що це бпла, і вирубати автоматично таких "абонентів" на кілька годин.
показати весь коментар
11.09.2025 10:41 Відповісти
Знаю цих виборців. Анінікамунічєвонєдолжни. В як же вони в тіктоках і тєлєграмах лайно споживатимуть? - Нє, нє пайдьот, почнуть дороги перекривати, у свого кумира зе заберуть булаву. Ано зе нада?
показати весь коментар
11.09.2025 10:56 Відповісти
Постійно А на В виправляє
показати весь коментар
11.09.2025 10:57 Відповісти
 
 