Россия превращает "шахеды" в FPV-дроны и оснащает их mesh-модемами и курсовыми камерами

Москва делает из своих Шахидов FPV-дроны

Россия перешла к серийному оснащению дронов-камикадзе "Шахед" китайскими mesh-модемами и камерами, что позволяет им работать как FPV-дроны.

Анализ обломков сбитых российских "шахедов" свидетельствует, что враг начал серийно оснащать их mesh-модемами и курсовыми камерами.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники и фото с места падения, сообщает Цензор.НЕТ.

Еще в июле специалисты впервые заметили такие модемы на пенопластовых "Герберах".

"С августа такие случаи становились все чаще, а в начале сентября стало понятно, что это уже серийное решение", - объясняют эксперты.

На одном из сбитых "шахедов" удалось найти полный комплект оборудования: китайский mesh-модем и камеру, жестко закрепленную в носовой части дрона. Это простая камера из систем охранного видеонаблюдения, которая позволяет контролировать полет и донаводить дрон на цель.

Также читайте: РФ копирует успешные украинские технологии, в частности - в сфере дронов-перехватчиков, - Сырский

