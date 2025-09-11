Россия превращает "шахеды" в FPV-дроны и оснащает их mesh-модемами и курсовыми камерами
Россия перешла к серийному оснащению дронов-камикадзе "Шахед" китайскими mesh-модемами и камерами, что позволяет им работать как FPV-дроны.
Анализ обломков сбитых российских "шахедов" свидетельствует, что враг начал серийно оснащать их mesh-модемами и курсовыми камерами.
Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники и фото с места падения, сообщает Цензор.НЕТ.
Еще в июле специалисты впервые заметили такие модемы на пенопластовых "Герберах".
"С августа такие случаи становились все чаще, а в начале сентября стало понятно, что это уже серийное решение", - объясняют эксперты.
На одном из сбитых "шахедов" удалось найти полный комплект оборудования: китайский mesh-модем и камеру, жестко закрепленную в носовой части дрона. Это простая камера из систем охранного видеонаблюдения, которая позволяет контролировать полет и донаводить дрон на цель.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніж кожен день гарантовано 1/2 часу не мати інтернету.
Дуже багатьом людям інтернет потрібен не тільки новини і тік-токи дивитися. А й працювати. Безпеки держави це теж стосується. Старлінк не у всіх є. Не говорячи вже про провід чи оптику.