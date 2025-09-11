РФ копирует успешные украинские технологии, в частности в сфере дронов-перехватчиков, - Сырский
Индустрия дронов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития Сил беспилотных систем.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Атаки дронов на российские объекты
Сырский заявил, что украинские дроны нанесли врагу серьезное поражение как на тактическом уровне, так и в глубоком тылу.
"Речь идет об уничтожении и повреждении объектов логистики и обеспечения, в частности нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов, систем противовоздушной обороны, а также - эффективной работе дронов непосредственно на линии фронта", - отметил он.
Доклад разведки
"Противник продолжает адаптироваться и, уже традиционно, копировать наши успешные технологии, в частности в сфере дронов-перехватчиков. Имеем дело с прямой технологической гонкой, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует - а опережает. Наша задача - постоянное совершенствование существующих решений и создание новых технологий и тактик применения беспилотных систем.
В течение августа украинские дроны поразили более 60 тысяч целей. Лидерство остается за дронами-камикадзе и ударными бомберами, на которые приходится самая большая доля уничтоженной вражеской техники и живой силы", - рассказал главнокомандующий ВСУ.
По словам Сырского, сейчас расширяют структуры "Линии дронов", формируют новые подразделения и осуществляют интенсивную подготовку экипажей.
Продолжают усиливать удары в оперативную глубину, в частности по технике и личному составу войск РФ.
Deep Strike
"Последовательно снижаем военный и экономический потенциал российской федерации. В августе был поражен ряд важных целей: НПЗ, объекты военно-промышленного комплекса, производственные мощности, обеспечивающие армию рф топливом, дронами и ракетами", - подчеркнул Сирский.
РЭБ
Главнокомандующий отметил, что РФ наращивает глубину поражения с помощью БпЛА, что требует усиления украинских подразделений радиоэлектронной борьбы.
"Масштабируем способности РЭБ, и уже видим результат - в августе возросло количество подавленных дронов противника этими средствами", - добавил он.
Во время совещания также особое внимание уделили анализу боевого применения дронов, а также комплексной обработке больших массивов информации. Аналитика использования БпЛА позволяет оперативно корректировать тактику, повышать эффективность и опережать противника.
такотож.....
кажуть, що тільки в сбу та набу.
і, більш ніде.
якось же пробралася, до наших зелених патріотів!
на ********** з технологіями дупа
от, чому підари на сумщині, харківщині, дніпропетровщині?
тому, що вони все у нас копіюють.
так би, відразу і сказав.
а то, курськ те, курск се.....
а ще цікаво що деякі кацапські губернатори прокравшись на обороні отримали кулю і терміни, а в нас такі особи далі працюють, отримують підвищення
може кацапи цю ідею в нас крадуть ?