РФ копирует успешные украинские технологии, в частности в сфере дронов-перехватчиков, - Сырский

Индустрия дронов

Сырский провел совещание по Силам беспилотных систем. Что известно?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития Сил беспилотных систем.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Атаки дронов на российские объекты

Сырский заявил, что украинские дроны нанесли врагу серьезное поражение как на тактическом уровне, так и в глубоком тылу.

"Речь идет об уничтожении и повреждении объектов логистики и обеспечения, в частности нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов, систем противовоздушной обороны, а также - эффективной работе дронов непосредственно на линии фронта", - отметил он.

Доклад разведки

"Противник продолжает адаптироваться и, уже традиционно, копировать наши успешные технологии, в частности в сфере дронов-перехватчиков. Имеем дело с прямой технологической гонкой, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует - а опережает. Наша задача - постоянное совершенствование существующих решений и создание новых технологий и тактик применения беспилотных систем.

В течение августа украинские дроны поразили более 60 тысяч целей. Лидерство остается за дронами-камикадзе и ударными бомберами, на которые приходится самая большая доля уничтоженной вражеской техники и живой силы", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, сейчас расширяют структуры "Линии дронов", формируют новые подразделения и осуществляют интенсивную подготовку экипажей.

Продолжают усиливать удары в оперативную глубину, в частности по технике и личному составу войск РФ.

Deep Strike

"Последовательно снижаем военный и экономический потенциал российской федерации. В августе был поражен ряд важных целей: НПЗ, объекты военно-промышленного комплекса, производственные мощности, обеспечивающие армию рф топливом, дронами и ракетами", - подчеркнул Сирский.

РЭБ

Главнокомандующий отметил, что РФ наращивает глубину поражения с помощью БпЛА, что требует усиления украинских подразделений радиоэлектронной борьбы.

"Масштабируем способности РЭБ, и уже видим результат - в августе возросло количество подавленных дронов противника этими средствами", - добавил он.

Во время совещания также особое внимание уделили анализу боевого применения дронов, а также комплексной обработке больших массивов информации. Аналитика использования БпЛА позволяет оперативно корректировать тактику, повышать эффективность и опережать противника.

Александр Сырский (716) дроны (4607) Силы беспилотных систем (223)
дохєра бабла на фламіндічі вбухали
11.09.2025 09:51 Ответить
А навіщо кацапам копіювати, в МО України на керівних посадах виключно кацапи, то хіба не передадуть?
11.09.2025 09:49 Ответить
Ви ще більше розказуйте,показуйте Українські розробки блд.
11.09.2025 09:52 Ответить
А нам шо мішає наклепати Шахедів зі 100кг вибухівки
11.09.2025 09:49 Ответить
дохєра бабла на фламіндічі вбухали
11.09.2025 09:51 Ответить
а, ти хоч знаєш, скільки коштує, тільки одна рожева фарба?
такотож.....
11.09.2025 09:54 Ответить
Заважають бізнес-партнери Боневтіка Позорно-Брехливого: міндічі, шурми, чернишови та інші. Всі доять з дронів мільярди. Якби не вони то Україна виготовила б у п'ять разів більше нормальних дронів і давно погнала кацапів з Донбасу.
11.09.2025 09:53 Ответить
Те саме, що й з ракетами. Відсутність технічних спеціалістів. Не може апріорі компанія з кіношним минулим виробляти продукцію оборонного призначення. І взагалі то "наклепати" досить невдалий термін. Клепають косу. А таку продукцію РОЗРОБЛЯЄ великий колектив досить розумних в технічному плані людей.
11.09.2025 09:57 Ответить
А шо там так сильно розробляти? - "образец" же перед очима - шо кацапи в Єлабузі й роблять - клепають Шахеди /Герані/
11.09.2025 10:01 Ответить
Ось в чому наша біда. Поки в нас не виросте покоління технічно грамотних і освічених людей (а це довгий процес!) - діла не буде. Візьміть за "образєц" будь яку річ навколо Вас. Телефон, холодильник, мікрохвильову піч. І "наклепайте" в Україні. Можете ноутбук спробувати. "Образєц" перед Вами. Всі скажуть Вам дякую.
11.09.2025 10:06 Ответить
Вам не спадало на думку, що ця компанія - лише ширма. Саме ширма, а не прокладка. Для конспірації.
11.09.2025 10:07 Ответить
А навіщо кацапам копіювати, в МО України на керівних посадах виключно кацапи, то хіба не передадуть?
11.09.2025 09:49 Ответить
нєнє!
кажуть, що тільки в сбу та набу.
і, більш ніде.
11.09.2025 09:55 Ответить
зучора новоприставленого рнбо-шника по усіх підлогах писком водять
11.09.2025 10:01 Ответить
от, криса!
якось же пробралася, до наших зелених патріотів!
11.09.2025 10:06 Ответить
копіює китай та надає **********, який застосовує проти нас
на ********** з технологіями дупа
11.09.2025 09:49 Ответить
Сумно, не має стратегії, наше керівництво ЗСУ так і Держави далеке від реальності. Нажаль!
11.09.2025 09:52 Ответить
Ви ще більше розказуйте,показуйте Українські розробки блд.
11.09.2025 09:52 Ответить
Кацапе а як вони москалям попадають!
11.09.2025 09:54 Ответить
так от, чому ми кожного дня відступаємо?
от, чому підари на сумщині, харківщині, дніпропетровщині?
тому, що вони все у нас копіюють.
так би, відразу і сказав.
а то, курськ те, курск се.....
11.09.2025 09:58 Ответить
Балачки творожнікова-порожній звук.
11.09.2025 09:59 Ответить
Мені цікаво, з кого вони зкопіювали їшаків ?!!!
11.09.2025 10:00 Ответить
так і ви копіюєте силову -м'ясні штурми брехню хабарництво і багато інших кацапських досягнень
а ще цікаво що деякі кацапські губернатори прокравшись на обороні отримали кулю і терміни, а в нас такі особи далі працюють, отримують підвищення
може кацапи цю ідею в нас крадуть ?
11.09.2025 10:05 Ответить
Чого ми не копіюємо "іскандери", "арєшніки", "кинджали" !?
11.09.2025 10:08 Ответить
 
 