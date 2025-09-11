РФ копирует успешные украинские технологии, в частности в сфере дронов-перехватчиков, - Сырский

Индустрия дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития Сил беспилотных систем.

Атаки дронов на российские объекты

Сырский заявил, что украинские дроны нанесли врагу серьезное поражение как на тактическом уровне, так и в глубоком тылу.

"Речь идет об уничтожении и повреждении объектов логистики и обеспечения, в частности нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов, систем противовоздушной обороны, а также - эффективной работе дронов непосредственно на линии фронта", - отметил он.

Доклад разведки

"Противник продолжает адаптироваться и, уже традиционно, копировать наши успешные технологии, в частности в сфере дронов-перехватчиков. Имеем дело с прямой технологической гонкой, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует - а опережает. Наша задача - постоянное совершенствование существующих решений и создание новых технологий и тактик применения беспилотных систем.

В течение августа украинские дроны поразили более 60 тысяч целей. Лидерство остается за дронами-камикадзе и ударными бомберами, на которые приходится самая большая доля уничтоженной вражеской техники и живой силы", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, сейчас расширяют структуры "Линии дронов", формируют новые подразделения и осуществляют интенсивную подготовку экипажей.

Продолжают усиливать удары в оперативную глубину, в частности по технике и личному составу войск РФ.

Deep Strike

"Последовательно снижаем военный и экономический потенциал российской федерации. В августе был поражен ряд важных целей: НПЗ, объекты военно-промышленного комплекса, производственные мощности, обеспечивающие армию рф топливом, дронами и ракетами", - подчеркнул Сирский.

РЭБ

Главнокомандующий отметил, что РФ наращивает глубину поражения с помощью БпЛА, что требует усиления украинских подразделений радиоэлектронной борьбы.

"Масштабируем способности РЭБ, и уже видим результат - в августе возросло количество подавленных дронов противника этими средствами", - добавил он.

Во время совещания также особое внимание уделили анализу боевого применения дронов, а также комплексной обработке больших массивов информации. Аналитика использования БпЛА позволяет оперативно корректировать тактику, повышать эффективность и опережать противника.

