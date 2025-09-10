РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13111 посетитель онлайн
Новости Производство дронов
754 12

Евросоюз выделит авансом 6 млрд евро на производство дронов для Украины, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об авансовом выделении 6 млрд евро кредита на производство беспилотников для Украины.

Об этом она сообщила в ежегодной речи о положении ЕС в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Финансирование будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что более двух третей потерь российской техники на фронте связаны с использованием украинских дронов. В то же время Россия пытается быстро догнать, используя иранские "Шахеды" и возможности массового производства.

По ее словам, ЕС имеет индустриальный потенциал, чтобы помочь Украине сохранить преимущество. Для этого планируется создание "Альянса беспилотников" с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен предлагает предоставить Украине репарационный кредит

Автор: 

Еврокомиссия (1531) Урсула фон дер Ляйен (617) дроны (4589)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
У Польщі паніка, як і передбачалося НАТО не може відповісти на гібридні атаки рф.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:21 Ответить
+2
і зоб 3.14дили струмом кожного зелебобеля що руку простягне до коштів. а потім написали - таким і народився. бо вже зелені потвори за12али
показать весь комментарий
10.09.2025 11:24 Ответить
+2
Лучше б они их сделали сами,сами освоили эти деньги своими экономиками(производителями) и передали уже готовые дроны клептоманской власти Украины...иначе,не будет ни денег- ни половины дронов....как минимум.Доверия не 0,а минус 1
показать весь комментарий
10.09.2025 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і 6000 контролерів!!!! з виїздом до вч! Бо с3.14здять і не почервоніють!
показать весь комментарий
10.09.2025 11:20 Ответить
І не так. А зустрічний договір - що Європа грошей ще винна за захист від кацапів.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:22 Ответить
і зоб 3.14дили струмом кожного зелебобеля що руку простягне до коштів. а потім написали - таким і народився. бо вже зелені потвори за12али
показать весь комментарий
10.09.2025 11:24 Ответить
Іноді я думаю, що крадіжка грошей - то якась психічна хвороба..
показать весь комментарий
10.09.2025 11:36 Ответить
У Польщі паніка, як і передбачалося НАТО не може відповісти на гібридні атаки рф.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:21 Ответить
Лучше б они их сделали сами,сами освоили эти деньги своими экономиками(производителями) и передали уже готовые дроны клептоманской власти Украины...иначе,не будет ни денег- ни половины дронов....как минимум.Доверия не 0,а минус 1
показать весь комментарий
10.09.2025 11:30 Ответить
Дякуємо. Питання тільки в тому хто буде їх виробляти
показать весь комментарий
10.09.2025 11:32 Ответить
Урсуло, несіть одразу кешом Міндічу, він десь рядом !
показать весь комментарий
10.09.2025 11:34 Ответить
Так вона в долі і так
показать весь комментарий
10.09.2025 11:37 Ответить
Ну все! - тепер в нас буде дронів догуя і трішки - в Будівничих кишені не репнуть?
показать весь комментарий
10.09.2025 11:43 Ответить
Так міндіч же вкраде.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:45 Ответить
Міндічі і їм подібні партнери Боневтіка вже потирають руки. Скільки можна вкрасти, а ЗСУ відправити якейсь непотріб, нічого волонтери витягнуть.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:47 Ответить
 
 