Евросоюз выделит авансом 6 млрд евро на производство дронов для Украины, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об авансовом выделении 6 млрд евро кредита на производство беспилотников для Украины.

Об этом она сообщила в ежегодной речи о положении ЕС в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Финансирование будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что более двух третей потерь российской техники на фронте связаны с использованием украинских дронов. В то же время Россия пытается быстро догнать, используя иранские "Шахеды" и возможности массового производства.

По ее словам, ЕС имеет индустриальный потенциал, чтобы помочь Украине сохранить преимущество. Для этого планируется создание "Альянса беспилотников" с Украиной.

