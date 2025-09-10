Євросоюз виділить авансом 6 млрд євро на виробництво дронів для України, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про авансове виділення 6 млрд євро кредиту на виробництво безпілотників для України.

Про це вона повідомила у щорічній промові про становище ЄС у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Фінансування здійснюватиметься коштом прибутків від заморожених російських активів.

Фон дер Ляєн підкреслила, що понад дві третини втрат російської техніки на фронті пов’язані з використанням українських дронів. Водночас Росія намагається швидко наздогнати, використовуючи іранські "Шахеди" та можливості масового виробництва.

За її словами, ЄС має індустріальний потенціал, щоб допомогти Україні зберегти перевагу. Для цього планується створення "Альянсу безпілотників" з Україною.

