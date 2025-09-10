УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13252 відвідувача онлайн
Новини Виробництво дронів Індустрія дронів
761 12

Євросоюз виділить авансом 6 млрд євро на виробництво дронів для України, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про авансове виділення 6 млрд євро кредиту на виробництво безпілотників для України.

Про це вона повідомила у щорічній промові про становище ЄС у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Фінансування здійснюватиметься коштом прибутків від заморожених російських активів.

Фон дер Ляєн підкреслила, що понад дві третини втрат російської техніки на фронті пов’язані з використанням українських дронів. Водночас Росія намагається швидко наздогнати, використовуючи іранські "Шахеди" та можливості масового виробництва.

За її словами, ЄС має індустріальний потенціал, щоб допомогти Україні зберегти перевагу. Для цього планується створення "Альянсу безпілотників" з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн пропонує надати Україні репараційний кредит

Автор: 

Єврокомісія (2268) фон дер Ляєн Урсула (873) дрони (5470)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
У Польщі паніка, як і передбачалося НАТО не може відповісти на гібридні атаки рф.
показати весь коментар
10.09.2025 11:21 Відповісти
+2
і зоб 3.14дили струмом кожного зелебобеля що руку простягне до коштів. а потім написали - таким і народився. бо вже зелені потвори за12али
показати весь коментар
10.09.2025 11:24 Відповісти
+2
Лучше б они их сделали сами,сами освоили эти деньги своими экономиками(производителями) и передали уже готовые дроны клептоманской власти Украины...иначе,не будет ни денег- ни половины дронов....как минимум.Доверия не 0,а минус 1
показати весь коментар
10.09.2025 11:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і 6000 контролерів!!!! з виїздом до вч! Бо с3.14здять і не почервоніють!
показати весь коментар
10.09.2025 11:20 Відповісти
І не так. А зустрічний договір - що Європа грошей ще винна за захист від кацапів.
показати весь коментар
10.09.2025 11:22 Відповісти
і зоб 3.14дили струмом кожного зелебобеля що руку простягне до коштів. а потім написали - таким і народився. бо вже зелені потвори за12али
показати весь коментар
10.09.2025 11:24 Відповісти
Іноді я думаю, що крадіжка грошей - то якась психічна хвороба..
показати весь коментар
10.09.2025 11:36 Відповісти
У Польщі паніка, як і передбачалося НАТО не може відповісти на гібридні атаки рф.
показати весь коментар
10.09.2025 11:21 Відповісти
Лучше б они их сделали сами,сами освоили эти деньги своими экономиками(производителями) и передали уже готовые дроны клептоманской власти Украины...иначе,не будет ни денег- ни половины дронов....как минимум.Доверия не 0,а минус 1
показати весь коментар
10.09.2025 11:30 Відповісти
Дякуємо. Питання тільки в тому хто буде їх виробляти
показати весь коментар
10.09.2025 11:32 Відповісти
Урсуло, несіть одразу кешом Міндічу, він десь рядом !
показати весь коментар
10.09.2025 11:34 Відповісти
Так вона в долі і так
показати весь коментар
10.09.2025 11:37 Відповісти
Ну все! - тепер в нас буде дронів догуя і трішки - в Будівничих кишені не репнуть?
показати весь коментар
10.09.2025 11:43 Відповісти
Так міндіч же вкраде.
показати весь коментар
10.09.2025 11:45 Відповісти
Міндічі і їм подібні партнери Боневтіка вже потирають руки. Скільки можна вкрасти, а ЗСУ відправити якейсь непотріб, нічого волонтери витягнуть.
показати весь коментар
10.09.2025 12:47 Відповісти
 
 