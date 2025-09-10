Фон дер Ляєн пропонує надати Україні репараційний кредит

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенту запропонувала терміново розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.

Вона наголосила, що саме розв'язала цю війну та має платити за це.

"Тому нам необхідно терміново розробити нове рішення щодо фінансування військових дій України на основі заморожених російських активів. Використовуючи грошові кошти, пов'язані з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит. Самі активи не будуть зачеплені. І ризик доведеться нести колективно", - пояснила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК зазначила, що Україна поверне кредит тільки після того, як Росія виплатить репарації, а ці гроші допоможуть Україні вже сьогодні.

"Але вони також матимуть вирішальне значення для безпеки України в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Наприклад, для фінансування сильних українських збройних сил як першої лінії гарантій безпеки", - додала вона.

Єврокомісія планує запропонувати нову програму, що підтримуватиме інвестиції в потенціал Збройних Сил України.

