УКР
Новини Використання заморожених активів РФ
Фон дер Ляєн пропонує надати Україні репараційний кредит

Репераційний кредит для України. Що пропонують у Євросоюзі?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенту запропонувала терміново розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Вона наголосила, що саме розв'язала цю війну та має платити за це.

"Тому нам необхідно терміново розробити нове рішення щодо фінансування військових дій України на основі заморожених російських активів. Використовуючи грошові кошти, пов'язані з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит. Самі активи не будуть зачеплені. І ризик доведеться нести колективно", - пояснила фон дер Ляєн.

Також читайте: У ЄС скептично ставляться до використання заморожених активів РФ для України, - Будріс

Президентка ЄК зазначила, що Україна поверне кредит тільки після того, як Росія виплатить репарації, а ці гроші допоможуть Україні вже сьогодні.

"Але вони також матимуть вирішальне значення для безпеки України в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Наприклад, для фінансування сильних українських збройних сил як першої лінії гарантій безпеки", - додала вона.

Єврокомісія планує запропонувати нову програму, що підтримуватиме інвестиції в потенціал Збройних Сил України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заморожені активи РФ мають стати частиною оплати для відновлення України, - Зеленський

Єврокомісія (2268) Євросоюз (14082) фон дер Ляєн Урсула (873) заморожені активи (621)
Топ коментарі
+3
Цитата: Вона наголосила, що саме розв'язала цю війну та має платити за це. Джерело: https://censor.net/ua/n3573273

Щось переклад такий, що це саме Президентка Єврокомісії розв'язала війну. Журналісти, перечитуйте текст за собою.
10.09.2025 11:15 Відповісти
+2
Нажаль,кредити тільки породжують все вишуканіші і цинічніші методи корупції.
Нам потрібна зброя.Багато зброї,Високотехнологічної.Далекобійної.
10.09.2025 11:16 Відповісти
+2
А наталия истомина - це суто 3країнською? Щн й прапор - або впн, або в борделі.
10.09.2025 11:18 Відповісти
Самі активи не будуть зачеплені - как это?... проценты вроде уже выплачивают?.. да и денег там в сумме что-то около 300 млрд
10.09.2025 11:04 Відповісти
😀для тих хто повертатиме щось дістанеться??хоч би по парі тисяч паркан змінити та дах відремонтувати бо віддавати довго прийдеться,в стані розрухи та економічного колапсу
10.09.2025 11:09 Відповісти
Зеля в любому випадку не залишить нічого.
10.09.2025 12:27 Відповісти
так побільше нам кредитів різних,щоб дайБог все закінчиться будемо вам віддавати тим що ще залишилося та ввннутрішніми органами,можемо почати з поліції,вони хоча й тупі нероби,длля с/г робіт підійдуть
10.09.2025 11:06 Відповісти
А наталия истомина - це суто 3країнською? Щн й прапор - або впн, або в борделі.
як на мене судячі з дати регистрації,ти завчастно просунута кацапська ботва,головна ціль якої сіяти розбрат,викликати недовіру,ненавість між учасниками на цьому ресурсі,деструктивна ворожа діяльність на догоду кримлю....
10.09.2025 11:22 Відповісти
10.09.2025 11:15 Відповісти
Нажаль,кредити тільки породжують все вишуканіші і цинічніші методи корупції.
Нам потрібна зброя.Багато зброї,Високотехнологічної.Далекобійної.
10.09.2025 11:16 Відповісти
Дайте репараційний кредит цій владі. Вона буде дуже рада.
10.09.2025 11:46 Відповісти
Неяких грошей шмарклі давати не треба !
