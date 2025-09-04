У ЄС скептично ставляться до використання заморожених активів РФ для України, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країни Європейського Союзу залишаються скептичними щодо пропозицій використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні.

Про це він сказав у коментарі литовським ЗМІ, цитує LRT, пише Цензор.НЕТ.

Будріс визнав, що навіть попри можливість переконати партнерів у необхідності такого рішення, у ЄС зберігається великий скептицизм. Минулого тижня він представив колегам у Копенгагені пропозицію Литви: використати заморожені кошти російського центробанку як позику для України або перерахувати їх у спеціальний фонд під управлінням ЄС.

Литовський міністр зазначив, що попри занепокоєння щодо правових і економічних наслідків, агресія Росії є серйозним порушенням міжнародного права і вимагає відповідних дій. За його словами, конфіскація заморожених російських активів може бути виправдана як законний контрзахід для тиску на Москву.

"Ми повинні розділити тягар ризику. Давайте окреслимо різні заходи і рухаємося в цьому напрямку, тому що це нам буде потрібно", - заявив Будріс.

