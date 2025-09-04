УКР
Новини Використання заморожених активів РФ
751 4

У ЄС скептично ставляться до використання заморожених активів РФ для України, - Будріс

Кястутіс Будріс про вимоги РФ щодо припинення війни

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країни Європейського Союзу залишаються скептичними щодо пропозицій використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні.

Про це він сказав у коментарі литовським ЗМІ, цитує LRT, пише Цензор.НЕТ.

Будріс визнав, що навіть попри можливість переконати партнерів у необхідності такого рішення, у ЄС зберігається великий скептицизм. Минулого тижня він представив колегам у Копенгагені пропозицію Литви: використати заморожені кошти російського центробанку як позику для України або перерахувати їх у спеціальний фонд під управлінням ЄС.

Литовський міністр зазначив, що попри занепокоєння щодо правових і економічних наслідків, агресія Росії є серйозним порушенням міжнародного права і вимагає відповідних дій. За його словами, конфіскація заморожених російських активів може бути виправдана як законний контрзахід для тиску на Москву.

"Ми повинні розділити тягар ризику. Давайте окреслимо різні заходи і рухаємося в цьому напрямку, тому що це нам буде потрібно", - заявив Будріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія спрямувала понад 1 млрд фунтів доходів від російських заморожених активів на допомогу Україні, - Гілі

Автор: 

Литва (2532) росія (67513) заморожені активи (612)
Коментувати
Сортувати:
Час назад наобіцяли з три короба а тут вже їх обсіли смутниє сомнєнія
показати весь коментар
04.09.2025 13:18 Відповісти
Дємакратія..****.
показати весь коментар
04.09.2025 13:30 Відповісти
Гівноїди від ліберастії. 🤢 Тут війна на знищення європейської країни і нації, а вони носяться з "священним правом власності" азійського агресора-розбійника, який срав і сере на Міжнародне і всяке інше право.
показати весь коментар
04.09.2025 13:32 Відповісти
Зруйнувавши тисячі об'єктів інфраструктури,енергетики,навчальні і культурні заклади,адміністративні і житлові забудови,єврочиновники бояться прийняти рішення про конфіскацію активів па-раші,об'єктів рухомого і нерухомого майна Та раша "прибор" ложила на міжнародне право,в ви з нею церимонитесь.
показати весь коментар
04.09.2025 13:51 Відповісти
 
 