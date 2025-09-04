В ЕС скептически относятся к использованию замороженных активов РФ для Украины, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страны Европейского Союза остаются скептическими относительно предложений использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

Об этом он сказал в комментарии литовским СМИ, цитирует LRT, пишет Цензор.НЕТ.

Будрис признал, что даже несмотря на возможность убедить партнеров в необходимости такого решения, в ЕС сохраняется большой скептицизм. На прошлой неделе он представил коллегам в Копенгагене предложение Литвы: использовать замороженные средства российского центробанка в качестве займа для Украины или перечислить их в специальный фонд под управлением ЕС.

Литовский министр отметил, что несмотря на беспокойство относительно правовых и экономических последствий, агрессия России является серьезным нарушением международного права и требует соответствующих действий. По его словам, конфискация замороженных российских активов может быть оправдана как законная контрмера для давления на Москву.

"Мы должны разделить бремя риска. Давайте очертим различные меры и движемся в этом направлении, потому что это нам потребуется", - заявил Будрис.

