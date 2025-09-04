РУС
В ЕС скептически относятся к использованию замороженных активов РФ для Украины, - Будрис

Кястутис Будрис о требованиях РФ о прекращении войны

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страны Европейского Союза остаются скептическими относительно предложений использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

Об этом он сказал в комментарии литовским СМИ, цитирует LRT.

Будрис признал, что даже несмотря на возможность убедить партнеров в необходимости такого решения, в ЕС сохраняется большой скептицизм. На прошлой неделе он представил коллегам в Копенгагене предложение Литвы: использовать замороженные средства российского центробанка в качестве займа для Украины или перечислить их в специальный фонд под управлением ЕС.

Литовский министр отметил, что несмотря на беспокойство относительно правовых и экономических последствий, агрессия России является серьезным нарушением международного права и требует соответствующих действий. По его словам, конфискация замороженных российских активов может быть оправдана как законная контрмера для давления на Москву.

"Мы должны разделить бремя риска. Давайте очертим различные меры и движемся в этом направлении, потому что это нам потребуется", - заявил Будрис.

Читайте также: Великобритания направила более 1 млрд фунтов доходов от российских замороженных активов на помощь Украине, - Гили

Литва (2581) россия (97062) замороженные активы (319)
Час назад наобіцяли з три короба а тут вже їх обсіли смутниє сомнєнія
04.09.2025 13:18 Ответить
Дємакратія..****.
04.09.2025 13:30 Ответить
Гівноїди від ліберастії. 🤢 Тут війна на знищення європейської країни і нації, а вони носяться з "священним правом власності" азійського агресора-розбійника, який срав і сере на Міжнародне і всяке інше право.
04.09.2025 13:32 Ответить
Зруйнувавши тисячі об'єктів інфраструктури,енергетики,навчальні і культурні заклади,адміністративні і житлові забудови,єврочиновники бояться прийняти рішення про конфіскацію активів па-раші,об'єктів рухомого і нерухомого майна Та раша "прибор" ложила на міжнародне право,в ви з нею церимонитесь.
04.09.2025 13:51 Ответить
 
 