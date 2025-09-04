Великобритания направила более 1 млрд фунтов доходов от российских замороженных активов на помощь Украине, - Гили

Великобритания потратила более 1 млрд фунтов стерлингов, полученных от замороженных российских активов, на финансирование вооружения и военной поддержки для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании по итогам визита министра обороны Джона Гили в Киев.

Так, отмечается, что за эти средства закуплены артиллерийские боеприпасы, ракеты для систем противовоздушной обороны, беспилотники, запчасти и другое оборудование, необходимое для поддержки и ремонта украинской военной техники. Это позволило оперативно поставить сотни тысяч снарядов и сотни ракет, заключить новые контракты на обслуживание и ремонт техники, а также поддержать военные операции Украины на фронте.

"Великобритания наращивает военную поддержку, чтобы помочь Украине защищаться от незаконного вторжения Путина, одновременно работая над обеспечением мира завтра через "Коалицию желающих". Более 1 млрд фунтов военной поддержки уже профинансировано за счет замороженных российских активов, а за последние 50 дней мы ускорили поставки критически важного оборудования и снаряжения украинским военным", - заявил Гили.

Также сообщается, что за последние 50 дней Великобритания поставила Украине: 4,7 млн патронов для стрелкового оружия, 60 тыс. артиллерийских снарядов, ракет и боеприпасов, более 2,5 тыс. беспилотников, более 200 систем электронной борьбы, 100 единиц легкого вооружения, 30 транспортных средств, а также дополнительное оборудование для противодействия дронам и ПВО.

В этом году Великобритания потратит на военную поддержку Украины 4,5 млрд фунтов, в том числе 2,26 млрд фунтов предоставлено в виде кредита через Фонд ускоренных чрезвычайных доходов, который возвращается за счет средств из замороженных российских активов.