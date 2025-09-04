РУС
Новости Использование замороженных активов РФ
595 8

Великобритания направила более 1 млрд фунтов доходов от российских замороженных активов на помощь Украине, - Гили

Гили о замороженных активах РФ

Великобритания потратила более 1 млрд фунтов стерлингов, полученных от замороженных российских активов, на финансирование вооружения и военной поддержки для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании по итогам визита министра обороны Джона Гили в Киев.

Так, отмечается, что за эти средства закуплены артиллерийские боеприпасы, ракеты для систем противовоздушной обороны, беспилотники, запчасти и другое оборудование, необходимое для поддержки и ремонта украинской военной техники. Это позволило оперативно поставить сотни тысяч снарядов и сотни ракет, заключить новые контракты на обслуживание и ремонт техники, а также поддержать военные операции Украины на фронте.

Также читайте: Фон дер Ляйен о замороженных активах РФ: ЕС рассматривает возможность дополнительного использования средств

"Великобритания наращивает военную поддержку, чтобы помочь Украине защищаться от незаконного вторжения Путина, одновременно работая над обеспечением мира завтра через "Коалицию желающих". Более 1 млрд фунтов военной поддержки уже профинансировано за счет замороженных российских активов, а за последние 50 дней мы ускорили поставки критически важного оборудования и снаряжения украинским военным", - заявил Гили.

Также сообщается, что за последние 50 дней Великобритания поставила Украине: 4,7 млн патронов для стрелкового оружия, 60 тыс. артиллерийских снарядов, ракет и боеприпасов, более 2,5 тыс. беспилотников, более 200 систем электронной борьбы, 100 единиц легкого вооружения, 30 транспортных средств, а также дополнительное оборудование для противодействия дронам и ПВО.

Также читайте: Москва не получит замороженные активы до выплаты репараций Украине, - Каллас

В этом году Великобритания потратит на военную поддержку Украины 4,5 млрд фунтов, в том числе 2,26 млрд фунтов предоставлено в виде кредита через Фонд ускоренных чрезвычайных доходов, который возвращается за счет средств из замороженных российских активов.

Автор: 

Великобритания (5109) замороженные активы (319) Гилли Джон (65)
Скіки ж там тих активів, шо з них дохід мільярд фунтів?
04.09.2025 10:51 Ответить
рахуй 1% , 100 мільярдів
04.09.2025 10:56 Ответить
1% якось мало... 100 мільярдів якось багато...
04.09.2025 11:05 Ответить
Цікаво, чому з такими мільярдними інвестиціями в Україні ще не процвітає власна промисловість? Чи не на закупку експорта й відмивання коштів вони пішли?
04.09.2025 10:56 Ответить
Дякуємо Великій Британії.
Володі Боневтіку і міндічам вистачить на купівлю якогось європейського банку, якщо не буде контролю використання грошей.
04.09.2025 11:06 Ответить
04.09.2025 11:11 Ответить
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZWa3NmJchXc0pG-i1ClNznDrtF0qe9MtiEOY7moMnOfBxt2AZZFM_EBFSf7e9VrH7V7OZcYK7e49bO2v_n2on7mGWyALwCO8G9xVdyzAn3rz2vm7zmLqb0XlPk8iCKlBu5bR-l0OS6IQGENwjT60yaGMtP_FYM-kNV9TFRG0WGXq8VqbV-H29OMieT5JnICUMA&__tn__=*NK-R #Олег_Леусенко:

Черговий доказ Героїзму Малюка - набрати в штат корупціонерів та можливих колаборантів і отримувати медальки від Найпотужнішого.

В будь-якій країні ЄС такого керівника вже давно б відправили у відставку.

Я вже не кажу про війну і загрозу національній безпеці від такої служби.
04.09.2025 11:19 Ответить
за 50 суток поставок капля в море. А за % с бабла русни "спасибо"! Хоть не в долг и то хорошо
04.09.2025 11:31 Ответить
 
 