Москва не получит замороженные активы до выплаты репараций Украине, - Каллас

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что доступ России к замороженным активам возможен только после выплаты репараций Украине, а также будут обсуждать дополнительную помощь Киеву.

Она сообщила, что среди тем обсуждений на неформальной встрече министров иностранных дел будет российская война против Украины и увеличение поддержки Украины, а также использование замороженных активов РФ в интересах Украины.

"Нам надо глубоко погрузиться в тему замороженных активов. Есть за и против. Есть определенные чувствительные моменты, но надо аргументированно обсудить возможные риски. Конечно, должна быть стратегия выхода из кризиса, но мы даже не можем представить, что в случае прекращения огня эти активы вернут России без того, чтобы она выплатила репарации", - заявила Каллас.

Относительно российской агрессии, которая продолжается, верховная представительница добавила, что, несмотря на активные дипломатические усилия по организации переговоров между Украиной и РФ на самом высоком уровне, Россия показывает, что "не хочет мира".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин уверен, что выиграет войну против Украины, и применяет дипломатические переговоры только как инструмент для выигрыша времени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС планирует использовать 200 млрд евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны, - Politico

на заморожені рашистські активи потрібно купляти для України зброю, а репарації 3,14дерація має виплатити незалежно від використання заморожених активів для України...
30.08.2025 10:12 Ответить
Віримо
30.08.2025 10:17 Ответить
Трамп накаже - отримає.
30.08.2025 10:25 Ответить
Там в 3 раза больше уже должны, чем тех активов есть
30.08.2025 10:50 Ответить
Красива казочка.... Ух заживем....
( А ні, ... все для міндічів все для скумбрії і кагалу... )
