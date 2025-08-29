Путин убежден, что выиграет войну, и использует дипломатию только для затягивания времени, - Sky News

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что выиграет войну против Украины, и применяет дипломатические переговоры лишь как инструмент для выигрыша времени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Sky News.

После очередных переговоров о возможных мирных инициативах Россия осуществила массированный удар по Украине, который унес жизни более двух десятков гражданских. Несмотря на заявления Кремля о "военных целях", кадры с места событий показали разрушения гражданских зданий, в частности повреждения Британского совета и представительства ЕС

По мнению авторов материала, Путин убежден в собственной победе и продолжает атаки только потому, что "он может". Дипломатию же российский президент использует для затягивания времени, продолжая "подавлять волю украинцев к победе".

Атаки Украины по российским нефтяным объектам, несмотря на значительный ущерб, некоторые аналитики считают недостаточными, чтобы заставить Кремль прекратить войну.

Запад разделился между Европой, которая хочет прекращения огня и гораздо более жестких санкций, и президентом США Трампом, который, похоже, не хочет этого. Издание подчеркивает, что Трамп "всегда готов сочувствовать россиянам больше, чем Украине". В частности, недавно он снова обвинил Украину в начале войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф на встрече с Путиным неправильно передал требования РФ по территориям: нарушил протокол и не зафиксировал предложения, - Reuters

"Это гротескное искажение истории. Украина, конечно, не имела другого выбора, кроме как сражаться, чтобы защитить себя, когда на нее напали в результате неспровоцированной агрессии. Каждый раз, когда президент США осуждал Россию за подобные атаки, он никогда не доводил дело до конца и не принимал никаких мер для наказания виновных", - говорится в материале.

Большое беспокойство в Украине вызывает и тот факт, что россияне берут верх в войне дронов - агрессор использует иранские технологии, создавая более быстрые дроны. Их становится все труднее сбивать. В Украине ожидают, что уже к зиме Россия сможет применять до тысячи дронов за атаку, что приведет к гибели многих невинных людей.

На следующей неделе Путин присоединится к лидерам Китая и Северной Кореи на саммите в Пекине. Оба поддерживают его войну против Украины, подчеркнули в материале.

"Война, начавшаяся как безумная идея одного человека, за три с половиной года превратилась в титаническую борьбу между Востоком и Западом, в которой все чаще используются машины в рамках дистопической эволюции войны. Если президент Трамп не готов использовать свою власть, чтобы положить конец этой войне, что принесут еще три с половиной года его президентства? Это пугающий вопрос", - констатирует издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин пытается запугать страны, которые поддерживают Украину, - The Telegraph