РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9645 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 941 17

Путин убежден, что выиграет войну, и использует дипломатию только для затягивания времени, - Sky News

Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что выиграет войну против Украины, и применяет дипломатические переговоры лишь как инструмент для выигрыша времени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Sky News.

После очередных переговоров о возможных мирных инициативах Россия осуществила массированный удар по Украине, который унес жизни более двух десятков гражданских. Несмотря на заявления Кремля о "военных целях", кадры с места событий показали разрушения гражданских зданий, в частности повреждения Британского совета и представительства ЕС

По мнению авторов материала, Путин убежден в собственной победе и продолжает атаки только потому, что "он может". Дипломатию же российский президент использует для затягивания времени, продолжая "подавлять волю украинцев к победе".

Атаки Украины по российским нефтяным объектам, несмотря на значительный ущерб, некоторые аналитики считают недостаточными, чтобы заставить Кремль прекратить войну.

Запад разделился между Европой, которая хочет прекращения огня и гораздо более жестких санкций, и президентом США Трампом, который, похоже, не хочет этого. Издание подчеркивает, что Трамп "всегда готов сочувствовать россиянам больше, чем Украине". В частности, недавно он снова обвинил Украину в начале войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф на встрече с Путиным неправильно передал требования РФ по территориям: нарушил протокол и не зафиксировал предложения, - Reuters

"Это гротескное искажение истории. Украина, конечно, не имела другого выбора, кроме как сражаться, чтобы защитить себя, когда на нее напали в результате неспровоцированной агрессии. Каждый раз, когда президент США осуждал Россию за подобные атаки, он никогда не доводил дело до конца и не принимал никаких мер для наказания виновных", - говорится в материале.

Большое беспокойство в Украине вызывает и тот факт, что россияне берут верх в войне дронов - агрессор использует иранские технологии, создавая более быстрые дроны. Их становится все труднее сбивать. В Украине ожидают, что уже к зиме Россия сможет применять до тысячи дронов за атаку, что приведет к гибели многих невинных людей.

На следующей неделе Путин присоединится к лидерам Китая и Северной Кореи на саммите в Пекине. Оба поддерживают его войну против Украины, подчеркнули в материале.

"Война, начавшаяся как безумная идея одного человека, за три с половиной года превратилась в титаническую борьбу между Востоком и Западом, в которой все чаще используются машины в рамках дистопической эволюции войны. Если президент Трамп не готов использовать свою власть, чтобы положить конец этой войне, что принесут еще три с половиной года его президентства? Это пугающий вопрос", - констатирует издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин пытается запугать страны, которые поддерживают Украину, - The Telegraph

Автор: 

путин владимир (32088) война в Украине (5880)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
перший коментар просто вогонь🤣зипитрійотом написаний з під вишні у садку пана Марека🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
29.08.2025 13:26 Ответить
+5
Затягування часу для чого?
Чому путін хоче продовжувати війну? Тому що на фронті і в економіці у нього краще становище, аніж в України.
А це є наслідком недостатньої допомоги зброєю і сміхотворних санкцій.
показать весь комментарий
29.08.2025 13:15 Ответить
+4
В ближайшее время не вернет. Если не случится двух обязательных событий - смена власти на проукраинскую и проевропейскую которая бы смогла вернуть доверие народа и западных партнеров, обязательные реформы - экономические, политические, военные. А так же чтобы в рашке началась серьезная внутрення буча, чтобы парад суверенитетов, экономический кризис - тогда тем кто останется будет совсем не до так называемых "новых регионов", тут бы у себя пожар потушить. Но если удастся войну заморозить на плюс минус тех условиях что мы имеем сейчас - Украина уже не проиграла, потому что вводные данные на 24.02.22 нам вообще шансов не давали. Тем не менее благодаря героизму ЗСУ, помощи украинского народа и помощи наших партнеров - ситуация такая какая есть а не намного хуже.
показать весь комментарий
29.08.2025 13:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки Україна вже цю війну виграла і доведе її до кінця звільнивши усі свої території та знищивши мільйони кацапів!
показать весь комментарий
29.08.2025 13:14 Ответить
В ближайшее время не вернет. Если не случится двух обязательных событий - смена власти на проукраинскую и проевропейскую которая бы смогла вернуть доверие народа и западных партнеров, обязательные реформы - экономические, политические, военные. А так же чтобы в рашке началась серьезная внутрення буча, чтобы парад суверенитетов, экономический кризис - тогда тем кто останется будет совсем не до так называемых "новых регионов", тут бы у себя пожар потушить. Но если удастся войну заморозить на плюс минус тех условиях что мы имеем сейчас - Украина уже не проиграла, потому что вводные данные на 24.02.22 нам вообще шансов не давали. Тем не менее благодаря героизму ЗСУ, помощи украинского народа и помощи наших партнеров - ситуация такая какая есть а не намного хуже.
показать весь комментарий
29.08.2025 13:23 Ответить
Так, так з території Польщі дуже легко вигравати війну в Україні...
показать весь комментарий
29.08.2025 13:50 Ответить
Sad wiśniowy obok domu, chrząszcze brzęczą nad wiśniami...
показать весь комментарий
29.08.2025 13:54 Ответить
Затягування часу для чого?
Чому путін хоче продовжувати війну? Тому що на фронті і в економіці у нього краще становище, аніж в України.
А це є наслідком недостатньої допомоги зброєю і сміхотворних санкцій.
показать весь комментарий
29.08.2025 13:15 Ответить
Каждая тонна в тротиловом эквиваленте, сброшенная без всякой точности на мааацкву, приближает конец войны быстрее, чем все разговоры об этом за 3,5 года. Ещё лучше было бы мерять это в килотоннах (а в мегатоннах- вообще супер), но это не с нашим счастьем.
показать весь комментарий
29.08.2025 13:19 Ответить
Війна! - яка дипломатія? - Портніков сказав шо міжнародна дипломатія померла в 2014 р і дипломатам можна переходити на вирощування баклажанів - хоч користь буде
показать весь комментарий
29.08.2025 13:24 Ответить
Нє, ну якщо портніков сказав... Знайшли авторитета🤣
показать весь комментарий
29.08.2025 13:37 Ответить
Як на мене - він такий самий тверезий
показать весь комментарий
29.08.2025 13:40 Ответить
перший коментар просто вогонь🤣зипитрійотом написаний з під вишні у садку пана Марека🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
29.08.2025 13:26 Ответить
Чим далі від України, тим товстіші "патріоти" )
показать весь комментарий
29.08.2025 13:33 Ответить
Це ботяра,цей комент він сує вже місяць ,під всі подібні новини на цензорі.
показать весь комментарий
29.08.2025 13:44 Ответить
Дмитро Михайловський? Чи пан Дмитрек???)))
показать весь комментарий
29.08.2025 13:47 Ответить
Додати: дипломатію і агента Краснова використовує щоб затягти
показать весь комментарий
29.08.2025 13:46 Ответить
Путлер со своим подельником Зелебобой и Трампоном может довести свое СВО до логического конца, у него есть все шансы, чтобы не только захватить пол Украины, а и всю Украину.
показать весь комментарий
29.08.2025 13:48 Ответить
Неочікувана неочікуваність! Час вийти на трибуну і сказати це сміливо дивлячись в зал.
показать весь комментарий
29.08.2025 14:01 Ответить
 
 