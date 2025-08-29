Уиткофф на встрече с Путиным неправильно передал требования РФ по территориям: нарушил протокол и не зафиксировал предложения, - Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 6 августа в Москве, неправильно передал позицию РФ о территориальных уступках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников, Уиткофф после встречи с Путиным в Москве сообщил Трампу, что Кремль якобы готов предложить значительные территориальные уступки для прекращения войны против Украины. Трамп, услышав это, приветствовал "большой прогресс" и согласился встретиться с Путиным на Аляске, отметив, что на столе лежит вопрос об обмене территориями.

Однако дипломатические усилия вскоре переросли в путаницу. Уиткофф во время разговора 7 августа с европейскими лидерами заявил, что Путин готов вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на то, что Украина уступит Донецкую и Луганскую. Такое предложение "поразило многих участников" телефонного разговора, поскольку резко расходилось с их собственными оценками позиции Путина.

Уже на следующий день Уиткофф изменил свою версию, заявив, что Кремль на самом деле не предлагал вывести войска из двух украинских регионов, а лишь дал понять, что не будет требовать от Запада официального признания Запорожской и Херсонской областей частью России.

Такая ситуация якобы произошла из-за того, что Уиткофф нарушил протокол, отправившись на встречу без представителя Государственного департамента, который обычно ведет запись переговоров, и остался без записи точных предложений Путина.

По данным Reuters, некоторые американские чиновники, включая советника Трампа по Украине Кита Келлога, были недовольны тем, что Уиткофф привез из Москвы противоречивую информацию в момент, когда США начали занимать более жесткую позицию в отношении РФ.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что Россия вынесла на обсуждение мирное предложение, касающееся Донецкой области.