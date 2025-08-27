РФ высказала "мирное предложение" относительно Донецкой области, - Уиткофф
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия вынесла на обсуждение мирное предложение, касающееся Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
"Россияне высказала мирное предложение. Оно касается Донецка (Донецкой области. - Ред.). Возможно, украинцы не смогут с этим согласиться, но никто никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе", - отметил он.
Уиткофф отметил, что именно благодаря силе Трампа и его мотивации прекратить конфликт сейчас стороны находятся на этапе, когда "конец уже близко".
Ранее СМИ сообщали, что диктатор Путин на переговорах с Трампом в Анкоридже предложил остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях при условии, что ВСУ выведут войска из Донецкой области.
Тягне вітька назад, до рідних берізок.
На як довго?
І за цю зупинку треба віддати території?
"[…] ніхто ніколи не досягав такого прогресу […]".
він та інші не можуть та не хочуть нічого робити проти сосії тому будь яки ультімативни вимоги подаються як припиненя вогню
Хрін їм, а не Донецька область!
Але трумп - це дійсно проблема, бо він ВЖЕ почав натякати, що санкції отримає і Україна, якщо буде і далі заважати Великому та Жахливому одержати нобелевську премію. Не виключаю навіть можливості продажу ******** зброї рашці та залпу томагавків в бік Києва: все "заради миру"!
Ні те ні це Зелідор не зможе зробити поки є конституція та існує держава.
Такі речі робляться після ліквідації держави та заснування нової, чи приєднання земель до земель ворога.
Проблема українців в тому що вони не вчать історію, не знають своїх ворогів і союзників. Легковажать, зраджують, обкрадають. На все мають свою думку. Всі хочуть бути лідерами. А коли приходить відповідальність за 2019 втікають