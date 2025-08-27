РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10130 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
8 961 53

РФ высказала "мирное предложение" относительно Донецкой области, - Уиткофф

Мирное предложение РФ Виткофф рассказал подробности

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия вынесла на обсуждение мирное предложение, касающееся Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

"Россияне высказала мирное предложение. Оно касается Донецка (Донецкой области. - Ред.). Возможно, украинцы не смогут с этим согласиться, но никто никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе", - отметил он.

Уиткофф отметил, что именно благодаря силе Трампа и его мотивации прекратить конфликт сейчас стороны находятся на этапе, когда "конец уже близко".

Ранее СМИ сообщали, что диктатор Путин на переговорах с Трампом в Анкоридже предложил остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях при условии, что ВСУ выведут войска из Донецкой области.

Читайте: США стремятся урегулировать войну РФ против Украины до конца этого года, - Виткофф

Автор: 

россия (96975) Донецкая область (10610) боевые действия (4780) Стив Уиткофф (137)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Така мирна пропозиція касапів по Донецькій області (та й по Луганській, по Криму, по Запорізькій+Херсонській) означає капітуляцію України. Пішов нахер! Так понятно?
показать весь комментарий
27.08.2025 09:31 Ответить
+25
Віткофф - гнида фашистська **********- смокчи у ***** не відволікайся.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:34 Ответить
+22
В жодному разі не віддавати пригород Слав'янська - Райгородку, де вхід в Канал із Сіверського Донця. Наразі подачу води перекрито, от й хай сидять без неї, доки не скинуть Ху?ло. Зусилля якого, та його посіпак, спрямовані насправді саме на цю Райгородку, бо пити дуже хочеться. Але прямо про це не кажуть.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти диванний ідіот а не вояк з вавкою головного мозку
показать весь комментарий
27.08.2025 09:30 Ответить
Він кацап.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:31 Ответить
ахтунг,нова свинособака..
показать весь комментарий
27.08.2025 09:33 Ответить
Така мирна пропозиція касапів по Донецькій області (та й по Луганській, по Криму, по Запорізькій+Херсонській) означає капітуляцію України. Пішов нахер! Так понятно?
показать весь комментарий
27.08.2025 09:31 Ответить
Огласите весь список, пожалуйста.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:32 Ответить
В жодному разі не віддавати пригород Слав'янська - Райгородку, де вхід в Канал із Сіверського Донця. Наразі подачу води перекрито, от й хай сидять без неї, доки не скинуть Ху?ло. Зусилля якого, та його посіпак, спрямовані насправді саме на цю Райгородку, бо пити дуже хочеться. Але прямо про це не кажуть.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:32 Ответить
Не можна взагалі погоджуватись на ЖОДНІ умови з рашистами. Все що рашисти хочуть це захоплення всієї України а потім іти ще далі. І любий даже маленький крок назустріч рашистам допомагатиме рашистам захопити всю Україну. А того хто каже що рашисти хочуть миру посилати нахер і надавати прискорення коліном під сраку. Бо не можуть рашисти які ненавидять українців, які українцям виколюють очі, відрізають частини тіла, хотіти з українцями миру. Рашисти просто прийшли до такої точки де вся їхня військова машина забуксувала і не може рухатись далі. Тоді вони вирішили вмикнути як вони самі кажуть, рузку смекалку- хитрість, обман, підлість. Щоб перескочити цей камінь на який вони наткнулися, а далі вони полізуть знову дуже швидко.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:01 Ответить
Це зрозуміло. Якщо є вибір. От Ви не погоджувалися, щоб рашисти контролювали Маріуполь, але ж, на жаль, контролюють, і наразі не зрозуміло - чи надовго. Якщо Трамп тисне на Україну, та якісь компроміси невідворотні, то я наголошую: за Райгородку треба поторгуватися однозначно. Це питання водопостачання окупованих територій. Якщо Трамп вимагатиме - запропонуйте віддати щось інше, але в жодному разі не Райгородку. Хоча ж Ху?ло не погодиться. Он, бачте, згоден зупинитися в Херсоні та Запоріжжі - але не Райгородці. Я пояснив, чому так. Там людям дупу помити нема чим.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:22 Ответить
Віткофф - гнида фашистська **********- смокчи у ***** не відволікайся.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:34 Ответить
Вони і далі будуть вносити якісь неприйнятні пропозиції щоб ми від них відмовились. А якщо приймемо то придумають і ще щось. І так будуть тягнути час та сподіватися що трамп або залишить всі спроби закінчити війну або весь свій гнів перекине на Україну. Це їх стратегія на продовження агресії. І якщо до цих тупих американців ще не дійшло що хоче путін то нічого гарного для нас не вийде. На жаль.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:35 Ответить
Провильно, нехай Зеленський вносить пропозицію, щоб ***** вививів війська з Криму і окупованих територій. Для початку.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:42 Ответить
Як вже казав трамп в нас нема карт для цього.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:49 Ответить
Мячі, клюшки від гольфа має. Це ще краще.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:57 Ответить
а толку- дебил?
показать весь комментарий
27.08.2025 10:08 Ответить
Імпотенти, що засіли на капітолійських пагорбах, що тільки не придумають, аби виправдати свою нікчемність.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:35 Ответить
А детальніше своїм ротом вітков випукатися не міг ??? Що що він торочить??? Чи це стара пісня щодо виведення українських військ з Д. та Л. областей???
показать весь комментарий
27.08.2025 09:37 Ответить
так він вітков без фф просто касабський хряк
показать весь комментарий
27.08.2025 09:39 Ответить
Так він же єврей кацапського походження, які з'їбались в США з совка. І скоріш за все, в кацапії його діда було призвіще таки Вітьков.
Тягне вітька назад, до рідних берізок.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:46 Ответить
Витенштейн.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:28 Ответить
Вітьков
показать весь комментарий
27.08.2025 10:32 Ответить
"[…] Путін на перемовинах із Трампом в Анкориджі запропонував зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях […]".

На як довго?

І за цю зупинку треба віддати території?

"[…] ніхто ніколи не досягав такого прогресу […]".
показать весь комментарий
27.08.2025 09:40 Ответить
В ответ на останов в брянскай, куревскай и билгароцкай. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.08.2025 10:30 Ответить
Як ж їм свербить думка про можливість постригти бабла на рф, але тут клята Україна, капітулювати не хоче...
показать весь комментарий
27.08.2025 09:41 Ответить
Завжди треба читати біографію -
Народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейській родині Мартіна Елвіна Віткоффаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-2 [2]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-3 [3] та Лоїз Віткофф (дівоче прізвище Бірнбаум)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-4 [4] у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%81 Бронксі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-NYTWedding-5 [5] Дід - Давид Т. Віткофф (Вітков, Вітьков?)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-6 [6] та баба - Роза Віткофф (дів. Померанц)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-7 [7] були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 емігрантами з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Росії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Білорусі.
показать весь комментарий
27.08.2025 09:44 Ответить
Продався цапам за "чебурек" Віддати Донецьку область, а що взамін? Байки рудого блазня та казки *****? Идить на йух разом - ти вітька зі своїм препіздентом трамбоном та вашим куратором ******
показать весь комментарий
27.08.2025 09:44 Ответить
Мирна пропозиція щодо донецької области - це віддати її кацапам??? І це той вітьков називає "прогресом"??? А повний прогрес на думку вітькова - це тотальна капітуляція України?
показать весь комментарий
27.08.2025 09:49 Ответить
Вітьок, іди *****. Шо не ясно?
показать весь комментарий
27.08.2025 09:49 Ответить
команда Тампона хоче подати вимоги сосії як досягнення миру

він та інші не можуть та не хочуть нічого робити проти сосії тому будь яки ультімативни вимоги подаються як припиненя вогню
показать весь комментарий
27.08.2025 09:51 Ответить
Подаруйте Віткофу пістоль в знак його мирної пропозиції
показать весь комментарий
27.08.2025 09:52 Ответить
Україна виводить війська з Донецької області, рашисти припиняють бойові дії в Херсонській та Запорізькій областях, перекидають звідти війська в Донецьку область і вторгаються в Дніпропетровську область. Чудовий план, надійний як швейцарський годинник!
показать весь комментарий
27.08.2025 09:57 Ответить
А можуть бути ще більше жахлива ситуація. Якщо рашисти отримують офіційно окуповані території, на них вони заводять пів мільйона корейців, ********** і остальної нечисті з ОДКБ. Бо офіційно це ж буде вже територія Сосії а значить санкцій для союзників Сосії не потрібно буде боятися. А сама Сосія всі свої звільнені війська чисельністю до мільйона перекидає на північ України з боку **********. БО ***** розуміє що поки не візьме Київ то Україна не капітулює. І йде в наступ на Київ, Житомир, Рівне, відрізаючи Україну від Європи а значить від будь якої допомоги. І що тоді українській малочисельній армії робити? На шпагат сісти? І тоді вже точно кінець.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:08 Ответить
А якщо розуміти, що саме наша частина Донецької області зараз укріплена, як справжня фортеця (об яку рашка ламає зуби та пазурі вже четвертий рік), то віддавши ці укрепрайони, ВСУ потрапляє в степ, у чисте поле. А далі буде, як у перші дні повномасштабної, - десятки кілометрів за лічені години: Дніпро, Харків, Суми, і все, до чого доїдуть по отим новим дорогам...
Хрін їм, а не Донецька область!

Але трумп - це дійсно проблема, бо він ВЖЕ почав натякати, що санкції отримає і Україна, якщо буде і далі заважати Великому та Жахливому одержати нобелевську премію. Не виключаю навіть можливості продажу ******** зброї рашці та залпу томагавків в бік Києва: все "заради миру"!
показать весь комментарий
27.08.2025 10:17 Ответить
вывести войска???
показать весь комментарий
27.08.2025 10:00 Ответить
Наш Лідор про це ще в Омані домовився і повідводив війська, а якийсь нікчемний Вітькофф хоче заслуги собі приписати? Парашенку на нари!
показать весь комментарий
27.08.2025 10:01 Ответить
Здали 50% ресурсів американцям, щоб американці нас поставили в бета-позицію за столом переговорів.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:05 Ответить
До редакції: запропонувала пропозицію, та ще й у заголовку, дуже негарно виглядає. Варто б переправити на висунула пропозицію абощо.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:07 Ответить
Тут або чесний обмін - Курську обл. на Донецьку - або підписувати капітуляцію.
Ні те ні це Зелідор не зможе зробити поки є конституція та існує держава.
Такі речі робляться після ліквідації держави та заснування нової, чи приєднання земель до земель ворога.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:10 Ответить
Коли бачу в одному реченні "віткоф", "мирна пропозиція" і "від рф", то навіть не читаю шо там за пропозиції. Полюбе якусь гімно.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:10 Ответить
Віднайти Флориду психопатом з Кремля і заключили угоду швидко. Мафіозну група "Озеро" Туди переїїди, тим більше там багато кубинців живе, швидко спільну мову знайдуть.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:11 Ответить
Запхнить собі у дупу цю пропозицію, зграя покидьків.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:17 Ответить
Коли 5 років тому був знайдений мир в очах ВВХ, то теж розповідали про близький мир
показать весь комментарий
27.08.2025 10:19 Ответить
Мирно віддаєте або ми вас мирно вбиваємо
Проблема українців в тому що вони не вчать історію, не знають своїх ворогів і союзників. Легковажать, зраджують, обкрадають. На все мають свою думку. Всі хочуть бути лідерами. А коли приходить відповідальність за 2019 втікають
показать весь комментарий
27.08.2025 10:19 Ответить
Прорашистський кловун Тромба на прізвисько Вітков певне не читав цієї публікації у Bild:

показать весь комментарий
27.08.2025 10:28 Ответить
Вітьков ще більший дебіл ніж Трумп.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:28 Ответить
 
 