РФ высказала "мирное предложение" относительно Донецкой области, - Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия вынесла на обсуждение мирное предложение, касающееся Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

"Россияне высказала мирное предложение. Оно касается Донецка (Донецкой области. - Ред.). Возможно, украинцы не смогут с этим согласиться, но никто никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе", - отметил он.

Уиткофф отметил, что именно благодаря силе Трампа и его мотивации прекратить конфликт сейчас стороны находятся на этапе, когда "конец уже близко".

Ранее СМИ сообщали, что диктатор Путин на переговорах с Трампом в Анкоридже предложил остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях при условии, что ВСУ выведут войска из Донецкой области.

