США стремятся урегулировать войну РФ против Украины до конца этого года, - Виткофф

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Штаты рассчитывают достичь мирного урегулирования войны России против Украины до конца 2025 года.

Об этом он сказал во время заседания правительства США, информирует Цензор.НЕТ.

Уиткофф отметил, что Штаты упорно работают над решением конфликтов в Украине, на Ближнем Востоке и других регионах, и он надеется, что эту работу удастся завершить до конца текущего года.

"Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС - мы обсуждаем эти конфликты на этой неделе и надеемся урегулировать их до конца года... Единственное, чего я желаю: чтобы Нобелевский комитет наконец опомнился и признал вас лучшим кандидатом за всю историю Нобелевской премии мира, с тех пор как о ней вообще начали говорить. Ваши достижения выходят далеко за пределы обычного успеха - они меняют правила игры в мире", - сказал он Трампу.

