Новости Прекращение войны Уиткофф о переговорах с россией
1 488 26

США стремятся урегулировать войну РФ против Украины до конца этого года, - Виткофф

Виткофф: США хотят закончить войну в Украине до конца года

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Штаты рассчитывают достичь мирного урегулирования войны России против Украины до конца 2025 года.

Об этом он сказал во время заседания правительства США, информирует Цензор.НЕТ.

Уиткофф отметил, что Штаты упорно работают над решением конфликтов в Украине, на Ближнем Востоке и других регионах, и он надеется, что эту работу удастся завершить до конца текущего года.

"Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС - мы обсуждаем эти конфликты на этой неделе и надеемся урегулировать их до конца года... Единственное, чего я желаю: чтобы Нобелевский комитет наконец опомнился и признал вас лучшим кандидатом за всю историю Нобелевской премии мира, с тех пор как о ней вообще начали говорить. Ваши достижения выходят далеко за пределы обычного успеха - они меняют правила игры в мире", - сказал он Трампу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновники США и РФ обсуждали энергетические соглашения во время переговоров по миру в Украине, - Reuters

США (27780) война в Украине (5823) Стив Уиткофф (137)
Топ комментарии
+9
Пиз...дит, как брешет.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:01 Ответить
+6
московський слуга Віткофф всіляко применшує масштабність війни з Московією. Урегулювати можна конфлікт… Третя Світова, бовдуре, не »врегульовується». Її або виграють, або зникають з мапи Землі.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:14 Ответить
+5
Так опустить Америку(солдаты США - на коленях перед пыней) , мабуть, никто в этом не переплюнет Трампа.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:17 Ответить
ЄРМАК в команді перзидента респів
показать весь комментарий
26.08.2025 22:02 Ответить
Добре,що не допомагають,а продають зброю)А ти розкішничай,старий недоробку.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:05 Ответить
команду трампа покусал , заразил Абдрестович и произошла мутация
показать весь комментарий
26.08.2025 22:06 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2025 22:33 Ответить
Мінет у повітрі з переворотом сальто
показать весь комментарий
26.08.2025 22:07 Ответить
За Нобелівську премію можна і постаратися. Часу мало, але він ще є.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:07 Ответить
На шнобеля , как не крути, Трамп уже заработал.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:15 Ответить
Тиць та й розвиднiлось, з роком то все зрозумiло, та ось у якому тисячолiттi не сказали.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:12 Ответить
Щиро бажаю їм успіху. Сподіваюся, що вийде це зробити навіть швидше.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:12 Ответить
трампа окружают конченные жополизы - пользуясь тем что деду это нравится
показать весь комментарий
26.08.2025 22:16 Ответить
P.S. Це як ото ****** уй на стене храма , шо возле его академии в Одессе (по Сегедской) прицепил табличку с надписью, мол, совесть нельзя разменивать на политику. Та в гузно як отримав кульковою бомбочкою, то и навiть свiй бювет прикрив, зi своiм фото. Поiхав за кордон свого туза латати. Iнтересно, що для Трампа е закордон, якщо що?
показать весь комментарий
26.08.2025 22:25 Ответить
Верблюже пальто головний рєшала світу. Всі війни розрулив і Третю світову розрулить. Блдь. Щоб ти здох.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:18 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2025 22:31 Ответить
США прагнуть за всяку ціну не вводити санкції проти путлера.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:32 Ответить
та вже якось всі звикли ,до термінів з Білого дому ...вони там клічні ід* оти , фсб знала яку команду притягла до влади в США ...таку як і в Україні ...
показать весь комментарий
26.08.2025 22:33 Ответить
Вже не соромиться казати про свої наміри. Бо врегулювати по вітькову це врегулювання по кцпськи
показать весь комментарий
26.08.2025 22:37 Ответить
Гнида *************, знаємо як ти хочеш врегулювати. ПНХ
показать весь комментарий
26.08.2025 22:37 Ответить
Не здивуюсь що Тампон візьме в заручники сім'ї нобелівського комітету щоб примусити їх дати йому шнобелівську премію
показать весь комментарий
26.08.2025 22:40 Ответить
прикольно коли згвалтування України міжнародними ін(про)ституціями називають урегулюванням
показать весь комментарий
26.08.2025 22:40 Ответить
Техас це Мексика.
І Каліфорнія.
Волю незалежниму Техасу і Каліфорнії!
показать весь комментарий
26.08.2025 23:07 Ответить
новина з тематики-"вітткоф планує подарувати свої дохлій мамці автомобіль".
Усі в захваті.
А мамка в землі і їй якось пофіг.
показать весь комментарий
26.08.2025 23:05 Ответить
Він дурень чи прикидаеться..?
показать весь комментарий
26.08.2025 23:11 Ответить
Працюють заради Нобелівської премії миру,а не за ради самого миру.Бізнес є бізнес.Нісого особистого-тільки бізнес!
показать весь комментарий
26.08.2025 23:13 Ответить
 
 