УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6268 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни Віткофф про мирні переговори
1 459 26

США прагнуть урегулювати війну РФ проти України до кінця цього року, - Віткофф

Віткофф: США хочуть закінчити війну в Україні до кінця року

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Штати розраховують досягти мирного врегулювання війни Росії проти України до кінця 2025 року.

Про це він сказав під час засідання уряду США, інформує Цензор.НЕТ.

Віткофф зазначив, що Штати наполегливо працюють над вирішенням конфліктів в Україні, на Близькому Сході та інших регіонах, і він сподівається, що цю роботу вдасться завершити до кінця поточного року.

"Росія, Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС –– ми обговорюємо ці конфлікти цього тижня і сподіваємось врегулювати їх до кінця року... Єдине, чого я бажаю: щоб Нобелівський комітет нарешті схаменувся і визнав вас найкращим кандидатом за всю історію Нобелівської премії миру, відколи про неї взагалі почали говорити. Ваші досягнення виходять далеко за межі звичайного успіху — вони змінюють правила гри у світі", - сказав він Трампу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посадовці США і РФ обговорювали енергетичні угоди під час переговорів щодо миру в Україні, - Reuters

Автор: 

США (24136) війна в Україні (5863) Віткофф Стів (139)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Пиз...дит, как брешет.
показати весь коментар
26.08.2025 22:01 Відповісти
+6
московський слуга Віткофф всіляко применшує масштабність війни з Московією. Урегулювати можна конфлікт… Третя Світова, бовдуре, не »врегульовується». Її або виграють, або зникають з мапи Землі.
показати весь коментар
26.08.2025 22:14 Відповісти
+5
Так опустить Америку(солдаты США - на коленях перед пыней) , мабуть, никто в этом не переплюнет Трампа.
показати весь коментар
26.08.2025 22:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пиз...дит, как брешет.
показати весь коментар
26.08.2025 22:01 Відповісти
ЄРМАК в команді перзидента респів
показати весь коментар
26.08.2025 22:02 Відповісти
Добре,що не допомагають,а продають зброю)А ти розкішничай,старий недоробку.
показати весь коментар
26.08.2025 22:05 Відповісти
команду трампа покусал , заразил Абдрестович и произошла мутация
показати весь коментар
26.08.2025 22:06 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 22:33 Відповісти
Мінет у повітрі з переворотом сальто
показати весь коментар
26.08.2025 22:07 Відповісти
За Нобелівську премію можна і постаратися. Часу мало, але він ще є.
показати весь коментар
26.08.2025 22:07 Відповісти
На шнобеля , как не крути, Трамп уже заработал.
показати весь коментар
26.08.2025 22:15 Відповісти
Тиць та й розвиднiлось, з роком то все зрозумiло, та ось у якому тисячолiттi не сказали.
показати весь коментар
26.08.2025 22:12 Відповісти
Щиро бажаю їм успіху. Сподіваюся, що вийде це зробити навіть швидше.
показати весь коментар
26.08.2025 22:12 Відповісти
московський слуга Віткофф всіляко применшує масштабність війни з Московією. Урегулювати можна конфлікт… Третя Світова, бовдуре, не »врегульовується». Її або виграють, або зникають з мапи Землі.
показати весь коментар
26.08.2025 22:14 Відповісти
трампа окружают конченные жополизы - пользуясь тем что деду это нравится
показати весь коментар
26.08.2025 22:16 Відповісти
Так опустить Америку(солдаты США - на коленях перед пыней) , мабуть, никто в этом не переплюнет Трампа.
показати весь коментар
26.08.2025 22:17 Відповісти
P.S. Це як ото ****** уй на стене храма , шо возле его академии в Одессе (по Сегедской) прицепил табличку с надписью, мол, совесть нельзя разменивать на политику. Та в гузно як отримав кульковою бомбочкою, то и навiть свiй бювет прикрив, зi своiм фото. Поiхав за кордон свого туза латати. Iнтересно, що для Трампа е закордон, якщо що?
показати весь коментар
26.08.2025 22:25 Відповісти
Верблюже пальто головний рєшала світу. Всі війни розрулив і Третю світову розрулить. Блдь. Щоб ти здох.
показати весь коментар
26.08.2025 22:18 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 22:31 Відповісти
США прагнуть за всяку ціну не вводити санкції проти путлера.
показати весь коментар
26.08.2025 22:32 Відповісти
та вже якось всі звикли ,до термінів з Білого дому ...вони там клічні ід* оти , фсб знала яку команду притягла до влади в США ...таку як і в Україні ...
показати весь коментар
26.08.2025 22:33 Відповісти
Вже не соромиться казати про свої наміри. Бо врегулювати по вітькову це врегулювання по кцпськи
показати весь коментар
26.08.2025 22:37 Відповісти
Гнида *************, знаємо як ти хочеш врегулювати. ПНХ
показати весь коментар
26.08.2025 22:37 Відповісти
Не здивуюсь що Тампон візьме в заручники сім'ї нобелівського комітету щоб примусити їх дати йому шнобелівську премію
показати весь коментар
26.08.2025 22:40 Відповісти
прикольно коли згвалтування України міжнародними ін(про)ституціями називають урегулюванням
показати весь коментар
26.08.2025 22:40 Відповісти
Техас це Мексика.
І Каліфорнія.
Волю незалежниму Техасу і Каліфорнії!
показати весь коментар
26.08.2025 23:07 Відповісти
новина з тематики-"вітткоф планує подарувати свої дохлій мамці автомобіль".
Усі в захваті.
А мамка в землі і їй якось пофіг.
показати весь коментар
26.08.2025 23:05 Відповісти
Він дурень чи прикидаеться..?
показати весь коментар
26.08.2025 23:11 Відповісти
Працюють заради Нобелівської премії миру,а не за ради самого миру.Бізнес є бізнес.Нісого особистого-тільки бізнес!
показати весь коментар
26.08.2025 23:13 Відповісти
 
 