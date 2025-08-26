США прагнуть урегулювати війну РФ проти України до кінця цього року, - Віткофф

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Штати розраховують досягти мирного врегулювання війни Росії проти України до кінця 2025 року.

Про це він сказав під час засідання уряду США, інформує Цензор.НЕТ.

Віткофф зазначив, що Штати наполегливо працюють над вирішенням конфліктів в Україні, на Близькому Сході та інших регіонах, і він сподівається, що цю роботу вдасться завершити до кінця поточного року.

"Росія, Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС –– ми обговорюємо ці конфлікти цього тижня і сподіваємось врегулювати їх до кінця року... Єдине, чого я бажаю: щоб Нобелівський комітет нарешті схаменувся і визнав вас найкращим кандидатом за всю історію Нобелівської премії миру, відколи про неї взагалі почали говорити. Ваші досягнення виходять далеко за межі звичайного успіху — вони змінюють правила гри у світі", - сказав він Трампу.

