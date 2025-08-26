УКР
Новини Переговори з Путіним
748 13

Посадовці США і РФ обговорювали енергетичні угоди під час переговорів щодо миру в Україні, - Reuters

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Офіційні особи США та Росії під час мирних переговорів цього місяця обговорили низку енергетичних угод, намагаючись стимулювати Москву до припинення війни та водночас послабити санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зазначається, що представники США та РФ обговорили можливість повернення Exxon Mobil у російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-1". Крім того, порушувалося питання про можливість закупівлі Росією американського обладнання для проєктів з виробництва СПГ, як Arctic LNG 2, який перебуває під західними санкціями. Також обговорювалась покупка США російських атомних криголамів.

Переговори відбулися на початку серпня під час візиту американського посла Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрівся з Володимиром Путіним та його представником з інвестиційних питань Кирилом Дмитрієвим. Тема обговорювалася також у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і коротко згадувалася на саміті в Алясці 15 серпня.

"Білий дім хотів оприлюднити результати саміту в Алясці як велику інвестиційну угоду, щоб Трамп міг продемонструвати досягнутий результат", - зазначило джерело.

Нагадаємо, 15 серпня Трамп і Путін провели першу з 2018 року зустріч в американському штаті Аляска — на авіабазі Елмендорф біля міста Анкоридж.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Путін не сяде за стіл переговорів, я подивлюся, чия це вина, - Трамп

Автор: 

енергетика (2661) переговори з Росією (1417) Віткофф Стів (137)
Топ коментарі
+3
Так . Раша просто хоче, щоб України заборонили бити по НПЗ. Там, говорять, вже авто нема чим заправляти
треба знищіти усі НПЗ і рашу розвалити
показати весь коментар
26.08.2025 10:36 Відповісти
+3
тампон хоче торгувати з )(уйлом навіть не дивлячись на те що він злочинець
показати весь коментар
26.08.2025 10:56 Відповісти
+2
торгаші
показати весь коментар
26.08.2025 10:36 Відповісти
Яке марення !
показати весь коментар
26.08.2025 10:33 Відповісти
На війну в свинособак пального вистачає,а на решту свинособак -їм пох..В крайньому випадку бульбособаки допоможуть(що вони і роблять),смердючі індуси,аятоли блохасті..
показати весь коментар
26.08.2025 10:47 Відповісти
СБУ, нищить НПЗ активно. Нехай раша по світу собі енергоносії купляє Допомагайте США заробляти
показати весь коментар
26.08.2025 10:34 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 10:37 Відповісти
Можна і починати заправки. Один-два дрона. Вони ж не захищені ППО.
показати весь коментар
26.08.2025 10:42 Відповісти
Медом заохотити *****.🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.08.2025 10:38 Відповісти
трамбон та ***** дідугани брати. А Штати часів рудої бібізяни - повія із претензіями на всесвітній попит.
показати весь коментар
26.08.2025 10:39 Відповісти
Трамп мріє продавати ресурси РФ - тільки після наших дронів нічого буде продавати
показати весь коментар
26.08.2025 10:39 Відповісти
Злигалися американський орлан з кацапською двоголовою обскубаною куркою.
показати весь коментар
26.08.2025 10:48 Відповісти
Ось що ***** і Тампону потрібно. Вони не миру хочуть а хочуть поділити Україну і потім разом качати бабло
показати весь коментар
26.08.2025 10:49 Відповісти
