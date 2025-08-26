Посадовці США і РФ обговорювали енергетичні угоди під час переговорів щодо миру в Україні, - Reuters

Офіційні особи США та Росії під час мирних переговорів цього місяця обговорили низку енергетичних угод, намагаючись стимулювати Москву до припинення війни та водночас послабити санкції.

Зазначається, що представники США та РФ обговорили можливість повернення Exxon Mobil у російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-1". Крім того, порушувалося питання про можливість закупівлі Росією американського обладнання для проєктів з виробництва СПГ, як Arctic LNG 2, який перебуває під західними санкціями. Також обговорювалась покупка США російських атомних криголамів.

Переговори відбулися на початку серпня під час візиту американського посла Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрівся з Володимиром Путіним та його представником з інвестиційних питань Кирилом Дмитрієвим. Тема обговорювалася також у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і коротко згадувалася на саміті в Алясці 15 серпня.

"Білий дім хотів оприлюднити результати саміту в Алясці як велику інвестиційну угоду, щоб Трамп міг продемонструвати досягнутий результат", - зазначило джерело.

Нагадаємо, 15 серпня Трамп і Путін провели першу з 2018 року зустріч в американському штаті Аляска — на авіабазі Елмендорф біля міста Анкоридж.

