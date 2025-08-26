РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10532 посетителя онлайн
Новости Переговоры с Путиным
1 200 15

Чиновники США и РФ обсуждали энергетические соглашения во время переговоров о мире в Украине, - Reuters

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Официальные лица США и России во время мирных переговоров в этом месяце обсудили ряд энергетических соглашений, пытаясь стимулировать Москву к прекращению войны и одновременно ослабить санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что представители США и РФ обсудили возможность возвращения Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1". Кроме того, поднимался вопрос о возможности закупки Россией американского оборудования для проектов по производству СПГ, как Arctic LNG 2, который находится под западными санкциями. Также обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов.

Переговоры состоялись в начале августа во время визита американского посла Стива Уиткоффа в Москву, где он встретился с Владимиром Путиным и его представителем по инвестиционным вопросам Кириллом Дмитриевым. Тема обсуждалась также в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и кратко упоминалась на саммите в Аляске 15 августа.

"Белый дом хотел обнародовать результаты саммита в Аляске как большую инвестиционную сделку, чтобы Трамп мог продемонстрировать достигнутый результат", - отметил источник.

Напомним, 15 августа Трамп и Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска - на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Путин не сядет за стол переговоров, я посмотрю, чья это вина, - Трамп

Автор: 

энергетика (2593) переговоры с Россией (1301) Стив Уиткофф (136)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Так . Раша просто хоче, щоб України заборонили бити по НПЗ. Там, говорять, вже авто нема чим заправляти
треба знищіти усі НПЗ і рашу розвалити
показать весь комментарий
26.08.2025 10:36 Ответить
+3
показать весь комментарий
26.08.2025 10:37 Ответить
+3
тампон хоче торгувати з )(уйлом навіть не дивлячись на те що він злочинець
показать весь комментарий
26.08.2025 10:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке марення !
показать весь комментарий
26.08.2025 10:33 Ответить
Так . Раша просто хоче, щоб України заборонили бити по НПЗ. Там, говорять, вже авто нема чим заправляти
треба знищіти усі НПЗ і рашу розвалити
показать весь комментарий
26.08.2025 10:36 Ответить
На війну в свинособак пального вистачає,а на решту свинособак -їм пох..В крайньому випадку бульбособаки допоможуть(що вони і роблять),смердючі індуси,аятоли блохасті..
показать весь комментарий
26.08.2025 10:47 Ответить
СБУ, нищить НПЗ активно. Нехай раша по світу собі енергоносії купляє Допомагайте США заробляти
показать весь комментарий
26.08.2025 10:34 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2025 10:37 Ответить
Можна і починати заправки. Один-два дрона. Вони ж не захищені ППО.
показать весь комментарий
26.08.2025 10:42 Ответить
торгаші
показать весь комментарий
26.08.2025 10:36 Ответить
Медом заохотити *****.🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.08.2025 10:38 Ответить
трамбон та ***** дідугани брати. А Штати часів рудої бібізяни - повія із претензіями на всесвітній попит.
показать весь комментарий
26.08.2025 10:39 Ответить
Трамп мріє продавати ресурси РФ - тільки після наших дронів нічого буде продавати
показать весь комментарий
26.08.2025 10:39 Ответить
Злигалися американський орлан з кацапською двоголовою обскубаною куркою.
показать весь комментарий
26.08.2025 10:48 Ответить
Ось що ***** і Тампону потрібно. Вони не миру хочуть а хочуть поділити Україну і потім разом качати бабло
показать весь комментарий
26.08.2025 10:49 Ответить
тампон хоче торгувати з )(уйлом навіть не дивлячись на те що він злочинець
показать весь комментарий
26.08.2025 10:56 Ответить
Нехай торгує з ****** тільки ї.лом.
показать весь комментарий
26.08.2025 12:57 Ответить
Московія вже довоювалась до того, що тепер вся надія на хрестові ходи замість ППО.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:27 Ответить
 
 