Чиновники США и РФ обсуждали энергетические соглашения во время переговоров о мире в Украине, - Reuters

Официальные лица США и России во время мирных переговоров в этом месяце обсудили ряд энергетических соглашений, пытаясь стимулировать Москву к прекращению войны и одновременно ослабить санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что представители США и РФ обсудили возможность возвращения Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1". Кроме того, поднимался вопрос о возможности закупки Россией американского оборудования для проектов по производству СПГ, как Arctic LNG 2, который находится под западными санкциями. Также обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов.

Переговоры состоялись в начале августа во время визита американского посла Стива Уиткоффа в Москву, где он встретился с Владимиром Путиным и его представителем по инвестиционным вопросам Кириллом Дмитриевым. Тема обсуждалась также в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и кратко упоминалась на саммите в Аляске 15 августа.

"Белый дом хотел обнародовать результаты саммита в Аляске как большую инвестиционную сделку, чтобы Трамп мог продемонстрировать достигнутый результат", - отметил источник.

Напомним, 15 августа Трамп и Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска - на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж.

