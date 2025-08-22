Если Путин не сядет за стол переговоров, я посмотрю, чья это вина, - Трамп
Президент США Дональд Трамп через две недели примет решение относительно своего дальнейшего участия в урегулировании российско-украинской войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос на пресс-конференции в Вашингтоне, сколько времени он даст Владимиру Путину, Трамп сказал: "Пару недель, и мы это решим".
Относительно участия в переговорах на высшем уровне он отметил, что "для танго нужны двое". "Я хотел встретиться с этими двумя. Я мог бы быть на встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не получится, вы должны там быть. Возможно, это правда, возможно, нет. Но посмотрим. Тем временем люди продолжают умирать", - сказал президент США.
"Если Путин не сядет за стол переговоров по прекращению огня, я посмотрю, чья это вина. Если есть причины, я это пойму. Я точно знаю, что делаю. Мы посмотрим, состоится ли у них встреча. Интересно будет посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречи? Потому что я сказал им провести встречу. Но я буду знать через две недели, что я собираюсь делать", - подчеркнул Трамп.
По его словам, он намерен принять "очень важное решение". "И это будет или масштабные санкции, или масштабные тарифы, или и то, и другое, или мы ничего не будем делать и скажем, что это ваша борьба", - сказал президент США, в очередной раз добавив, что эта война никогда бы не началась во времена его президентства.
Он отметил, что "в течение следующих двух недель мы узнаем, каким образом все пойдет", не уточнив, планирует ли в принципе что-то делать для организации встречи Украины и РФ на высшем уровне. "Думаю, через две недели мы будем знать, каким путем я иду. Потому что я пойду тем или иным путем, и они узнают, каким путем я иду", - сказал Трамп.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"скучно, доннєчка !"
.
.
.
Відрила фото з форуму 2017 р Гамбург G-20. Парне їхнє стоячи навіть чат GPT не знайшов. Але є групове з Меркель й т д - Цензор його не сприймає. Трамп з ****** стоять на різних сторонах першої лінії фотогруповухи . Прикладаю лінійку - макуха Хутіна на рівні підборіддя Трампа . А тепер включіть новенькі фото Трамп жме клешню хйлу на Алясці ... Слухаю блогера психолога - він вважає, що Трамп побачив двійника та псіханув , вигнавши їх без вечері. А генерал Омельченко вважає ( типу специ прочитали з вуст )-що ху запросив себе сам до авто Трампа на летовищі й там в авто показав йому все перевезене ло Кремля ,що вирізали зі справ про Епштейна . Таку історію розповідав недавно Швець й повторив Омельченко .
А погляньте як гниди ОПУЗАЖопні розшевелилися піаритися... Виборами вже просто тхне . Жовтуха на Залужного в мережі Маска Х. Справа кремлем писана на Пороха за внесення НАТО в конституцію.
Єрмак призначає військових новою командою своїх радників ( ну це типа ЛЮСЬКИ БУДУТЬ з виходом через лінію фронту) ...
Вони зухвало ЗАКОНОМ ВР закривають доступ до реєстрів награбованого їхніми слугами у війні... поні насрати хочуть на умови вступу до ЄС . Куди діватися Європі НЕНАЧАСІ ПЕРТИ НА ЄРМАКОМАРОДЕРАТ!!!
Я тебе подскажу, всегда так и говори. Виноваты во всём Байден и Порошенко.
Насчет Байдена это же благодаря Пороху сын Байдена попал в скандал с компанией Burisma?
Не будь того случая Байден старший намного охотней помогал бы Украине
Скандал, связанный с деятельностью сына Байдена Хантера в Украине, связан с его членством в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, начавшимся в апреле 2014 года, на фоне расследований коррупции в отношении владельца компании. Этот вопрос вновь привлек внимание в 2019 году, когда бывший президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в давлении на Украину с целью прекращения расследования деятельности Burisma.
В 2019 году вопрос о возможном конфликте интересов, связанном с деятельностью Хантера Байдена, стал предметом широкого освещения в СМИ и политических дебатов после того, как президент США Дональд Трамп утверждал, что Джо Байден оказывал давление на Украину с целью прекратить расследование деятельности Burisma
Детка Порох обосрался что позволенно Юпитеру не позволенно быку и Украина получила сполна в 2022
но то, шо цей "гольфіст" витворяє зараз? - це питання для дуже фахових психіатрів...
Навіть знаю куди він подивиться - в
жопуочі Путлєру , як завжди ...
Ще у 2022 році Трамп казав, що Україна мала відмовитись від Криму і НАТО, щоб росія не напала.
Тобто, російська агресія, на думку Трампа, була спровокована Україною.
Трамп вже 7 місяців старанно звинувачує Україну у продовженні війни.
Кого Трамп звинуватить, що #уйло не сів за стіл перемовин? Розумні знають відповідь, а придурки - вони і в Африці придурки.
впевнений, зелебобіки повірять, що ці 2 тижні будуть вирішальними. і пофіг, що ці 2 тижні тягнуться пів року (і здається тягнутимуться всі 4 роки)
Та й навіщо демпартія має щось там казати? Це жодним чином не змінить аж нічого. Трамп має всю повноту влади, більшість респів не проти нього, тому він робитиме, що захоче. Так вирішили 73% реднеків, яких турбували мігранти і ЛГБТ у них під самісіньким носом.
твоя віна, що він не сяде за грати
Кому хочеться бути під кацапами - кордони були відкриті аж до 24.02.2022.