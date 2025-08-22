РУС
Если Путин не сядет за стол переговоров, я посмотрю, чья это вина, - Трамп

Президент США Дональд Трамп через две недели примет решение относительно своего дальнейшего участия в урегулировании российско-украинской войны.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции в Вашингтоне, сколько времени он даст Владимиру Путину, Трамп сказал: "Пару недель, и мы это решим".

Относительно участия в переговорах на высшем уровне он отметил, что "для танго нужны двое". "Я хотел встретиться с этими двумя. Я мог бы быть на встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не получится, вы должны там быть. Возможно, это правда, возможно, нет. Но посмотрим. Тем временем люди продолжают умирать", - сказал президент США.

"Если Путин не сядет за стол переговоров по прекращению огня, я посмотрю, чья это вина. Если есть причины, я это пойму. Я точно знаю, что делаю. Мы посмотрим, состоится ли у них встреча. Интересно будет посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречи? Потому что я сказал им провести встречу. Но я буду знать через две недели, что я собираюсь делать", - подчеркнул Трамп.

По его словам, он намерен принять "очень важное решение". "И это будет или масштабные санкции, или масштабные тарифы, или и то, и другое, или мы ничего не будем делать и скажем, что это ваша борьба", - сказал президент США, в очередной раз добавив, что эта война никогда бы не началась во времена его президентства.

Он отметил, что "в течение следующих двух недель мы узнаем, каким образом все пойдет", не уточнив, планирует ли в принципе что-то делать для организации встречи Украины и РФ на высшем уровне. "Думаю, через две недели мы будем знать, каким путем я иду. Потому что я пойду тем или иным путем, и они узнают, каким путем я иду", - сказал Трамп.

+17
22.08.2025 21:25 Ответить
+15
Певно ***** таки дійсно додавив чимось рудого донні на Алясці
22.08.2025 21:24 Ответить
+14
Імбецил. Білий дім повільно перетворюється в Жовтий дім.
22.08.2025 21:27 Ответить
Певно ***** таки дійсно додавив чимось рудого донні на Алясці
22.08.2025 21:24 Ответить
компромат секс з неповнолітніми
22.08.2025 21:37 Ответить
Це було багато років тому. За останні роки Трамп набрався злочинів.як собака блох.Навіщо пам'ятати якось дрібниці.коли багато компромату є зараз?
22.08.2025 22:17 Ответить
Ну сказав, що знищить США, якщо будуть допомагати Україні. росія, на відміну від США - сильна держава. США в порівнянні з росією, як Гагаузія та Великобританія
22.08.2025 21:45 Ответить
А ти смішний
22.08.2025 22:12 Ответить
Ну, Трамп, нещодавно заявляв ПУБЛІЧНО, що введе санкції проти росії, якщо та в особі так званого "президента" *****, не піде на переговори. *****, та його лошадка(на росії називають Лавровим), майже відкрито та публічно послали Трампа на 3 букви! Де санкції? Не має і не буде, бо США дуже слабка держава, що бояться росію. Це факт, реальність та правда. Індія - послала США, разом з його саннкціями і збільшили покупку російської нафти, Китай послав Трампа з його санкціями, Іран послав Трампа та продовжує розробляти ядерну зброю, Північна Корея послала Трампа та США і продовжують свою політику, Орбан та Фіцо - поклали на США, та продовжують купувати нафту на росії, Бразилія - відкрито послала Трампва та збільшили торгівлю з росію в 7(!) разів, Що тут не правду я сказав?
22.08.2025 22:22 Ответить
він вже говорить як проктолог
показать весь комментарий
22.08.2025 22:18 Ответить
22.08.2025 21:24 Ответить
Iдiот.
22.08.2025 21:25 Ответить
+💯👍🏿!

"скучно, доннєчка !"

.
22.08.2025 21:32 Ответить
Звісно вина України, що там дивитись.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:25 Ответить
бо Україна то невістка у рудого

.
22.08.2025 21:29 Ответить
22.08.2025 21:25 Ответить
про-сирський теж ветеран ?

.
22.08.2025 21:31 Ответить
показать весь комментарий
Якщо так то чому Трамп(психанувший від ***********) продовжує гнути лінію партії Москви?
показать весь комментарий
22.08.2025 21:58 Ответить
Це таким приблизно виглядав Трамп коли випрооваджував делегацію піпі...рашки з Аляски.
Відрила фото з форуму 2017 р Гамбург G-20. Парне їхнє стоячи навіть чат GPT не знайшов. Але є групове з Меркель й т д - Цензор його не сприймає. Трамп з ****** стоять на різних сторонах першої лінії фотогруповухи . Прикладаю лінійку - макуха Хутіна на рівні підборіддя Трампа . А тепер включіть новенькі фото Трамп жме клешню хйлу на Алясці ... Слухаю блогера психолога - він вважає, що Трамп побачив двійника та псіханув , вигнавши їх без вечері. А генерал Омельченко вважає ( типу специ прочитали з вуст )-що ху запросив себе сам до авто Трампа на летовищі й там в авто показав йому все перевезене ло Кремля ,що вирізали зі справ про Епштейна . Таку історію розповідав недавно Швець й повторив Омельченко .
22.08.2025 22:03 Ответить
так він же від компромату психонув - а какая разніца, хто йому показав у розпал політичної компанії Тейлор Грін проти Трампа у справі ЕПШТЕЙНА
показать весь комментарий
22.08.2025 22:05 Ответить
а тепер, як в КВН -ВНІМАНІЄ ВАПРОС КАПІТАНУ команди Володіміру Зєлєнському , звєзде сцени гебіста Маслякова: свіженька заявочка Трампа -"Трамп вважає, що Україні для миру з РФ доведеться прийняти угоду на умовах Москви" - Politico ... Означає цей шедевр з уст президента США , що передав чи показав компромат височенний хйло компромат тільки на Трампа?
показать весь комментарий
22.08.2025 22:01 Ответить
22.08.2025 22:09 Ответить
Путін нижче за Меркель
показать весь комментарий
22.08.2025 22:11 Ответить
ИСТОРІЯ ПАЦАНА-КЛОВАНА НА КОМПРОМАТІ КРЕМЛЯ
показать весь комментарий
22.08.2025 22:37 Ответить
Як хтось думає, у Трампа після зустрічі з Ху є щось на Буратіну?

А погляньте як гниди ОПУЗАЖопні розшевелилися піаритися... Виборами вже просто тхне . Жовтуха на Залужного в мережі Маска Х. Справа кремлем писана на Пороха за внесення НАТО в конституцію.
Єрмак призначає військових новою командою своїх радників ( ну це типа ЛЮСЬКИ БУДУТЬ з виходом через лінію фронту) ...
Вони зухвало ЗАКОНОМ ВР закривають доступ до реєстрів награбованого їхніми слугами у війні... поні насрати хочуть на умови вступу до ЄС . Куди діватися Європі НЕНАЧАСІ ПЕРТИ НА ЄРМАКОМАРОДЕРАТ!!!
22.08.2025 22:44 Ответить
Я плякав. Це не набута, а вроджена вада.
22.08.2025 21:25 Ответить
Дональде Фредовиче, у Вас в голові вавка!
показать весь комментарий
22.08.2025 21:44 Ответить
Кака.
22.08.2025 22:46 Ответить
Да тут треба крепко думати агенту краснову..
22.08.2025 21:26 Ответить
Імбецил. Білий дім повільно перетворюється в Жовтий дім.
22.08.2025 21:27 Ответить
Він давно жовтий. Більше коричневий. Не відмити вже.
22.08.2025 21:36 Ответить
"Якщо путін не сяде за стіл перемовин,я подивлюсь-я,чия це вина"-
показать весь комментарий
Окуляри надійне коли буде дивитися бо може повилазити?
показать весь комментарий
22.08.2025 21:50 Ответить
Винуватий буде Порошенко?
показать весь комментарий
22.08.2025 21:27 Ответить
🤣
22.08.2025 21:36 Ответить
Ні, там буде винуватий Байден. У нас - Порошенко!
показать весь комментарий
22.08.2025 21:54 Ответить
це спектакль від самих виборів в США. трамп був на стороні пуйла завжди. про це треба відверто заявити на весь світ, доки не пізно.
22.08.2025 21:27 Ответить
Трампон, тебе вредно думать. Ты думаешь тем местом, откуда кал вываливается.
Я тебе подскажу, всегда так и говори. Виноваты во всём Байден и Порошенко.
22.08.2025 21:30 Ответить
Это всем надо говорить!
Насчет Байдена это же благодаря Пороху сын Байдена попал в скандал с компанией Burisma?
Не будь того случая Байден старший намного охотней помогал бы Украине
22.08.2025 22:21 Ответить
Группа Burisma основана в https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николаем Злочевским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николаем Лисиным, основная консолидация активов произошла в течение 2006-2007 гг. и включает 12 операционных компаний, занимающихся разработкой месторождений и добычей углеводородов. Среди них: «Энерго-сервисная компания "Эско-Север"», «Пари», «Первая Украинская газонефтяная компания», «Алдеа», «Куб-Газ», «Техкомсервис», «Газойлинвест», «Системойлинжеринг», «Надрагаз», «Надрагазвыдобування», «Нефтегазопромышленная геология», а также «Burisma Сервис». Основателем и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86 конечным бенефициаром Burisma Group является Николай Злочевский. Но у дебилов во всём виноват Порох, который типа её и основал.
22.08.2025 22:34 Ответить
Ну ты точно не Зебил )))) По уровню мышления и передергивания у тебя в роду кони булы?)))))))

Скандал, связанный с деятельностью сына Байдена Хантера в Украине, связан с его членством в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, начавшимся в апреле 2014 года, на фоне расследований коррупции в отношении владельца компании. Этот вопрос вновь привлек внимание в 2019 году, когда бывший президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в давлении на Украину с целью прекращения расследования деятельности Burisma.
В 2019 году вопрос о возможном конфликте интересов, связанном с деятельностью Хантера Байдена, стал предметом широкого освещения в СМИ и политических дебатов после того, как президент США Дональд Трамп утверждал, что Джо Байден оказывал давление на Украину с целью прекратить расследование деятельности Burisma
Детка Порох обосрался что позволенно Юпитеру не позволенно быку и Украина получила сполна в 2022
22.08.2025 22:53 Ответить
А вот и фото "Пороха", да ещё и в малиновом пиджаке. Зебилам на радость.
22.08.2025 22:36 Ответить
І до бабки не ходи - Україна винувата
22.08.2025 21:31 Ответить
І це, безумовно, буде провиною України.
22.08.2025 21:31 Ответить
дебіл, сам собі ж відповів
22.08.2025 21:32 Ответить
то шо доня потвора, відомо було щє на перегонах до його першого терміну i в перший термін підвердилося все на 100 відсотків.
но то, шо цей "гольфіст" витворяє зараз? - це питання для дуже фахових психіатрів...
22.08.2025 21:33 Ответить
я подивлюся, чия це вина...
Навіть знаю куди він подивиться - в жопу очі Путлєру , як завжди ...
22.08.2025 21:33 Ответить
Такого довбойоба я за свої 55 років ще не бачив!
22.08.2025 21:34 Ответить
в президентах ...але в нас теж ворог 🤡
22.08.2025 21:37 Ответить
Та ладно. Згадай свій вибір в 2019 році
показать весь комментарий
22.08.2025 21:43 Ответить
22.08.2025 21:37 Ответить
В нього зуб на Україну. Давно. Трамп діє за планом, а для виду валяє ваньку та корчить з себе дебіла. Прямо давить нас він не може, тож чеше всяку ахінею. Туди я подивлюсь, сюди я подивлюсь, ресурси дать- не дать, Зелька в костюмі чи в плавках - це все до жопи.
22.08.2025 21:41 Ответить
"Бо я піду тим чи іншим шляхом, і вони дізнаються, яким шляхом я йду"
22.08.2025 21:43 Ответить
Трамп дебіл... горе америці
22.08.2025 21:43 Ответить
Трамп - офіційний доларовий міліардер, 2 рази Президент США, головнокомандуючи армії, яка має ядерну зброю, з ймовірністю в 95% володар Нобелівської премії миру(не в цьому році, так в 2026, або в 2027), лідер республіканської партії де його вважають за Бога, але він звісно - дебіл, інша справа розумники на цензорі,
22.08.2025 21:53 Ответить
Два тижні сроку ультиматуму для закінчення війни Трап ще не давав. Були і 24год., і 100дн., і 6міс., і досвята, і т.д., аде два тижні ще не було. І що через два тижні? Який буде новий термін ультиматуму? Як там Трап каже - "подивимось"?
22.08.2025 21:44 Ответить
Було, було. Бо два тижні це вже мем.
22.08.2025 22:16 Ответить
Винен байден!
22.08.2025 21:47 Ответить
Яке танго???? Придурок!!!!!!!!!!!
22.08.2025 21:47 Ответить
******* не пробегал?
22.08.2025 21:49 Ответить
який саме?
22.08.2025 22:01 Ответить
Розумним ще з першого року війни було зрозуміло, що Трамп підтримує росію.
Ще у 2022 році Трамп казав, що Україна мала відмовитись від Криму і НАТО, щоб росія не напала.
Тобто, російська агресія, на думку Трампа, була спровокована Україною.
Трамп вже 7 місяців старанно звинувачує Україну у продовженні війни.
Кого Трамп звинуватить, що #уйло не сів за стіл перемовин? Розумні знають відповідь, а придурки - вони і в Африці придурки.
22.08.2025 21:50 Ответить
Меланія, нах тобі цей маразматик? Ми вдвох може жити повноційним життям. Тобі не прийдеться виносити горшки за цим старим пердуном. Я люлю тебе.!
22.08.2025 21:51 Ответить
Трамп дрюкає її мінімум 20 років. Не огидно після нього?
22.08.2025 22:17 Ответить
Таке враження, що маємо справу з важко психічно хворою людиною. Ще й додається повне невігластво, прояви склерозу та деменції. Невже цього не бачать притомні політики США, Європи?
22.08.2025 21:53 Ответить
майстер угод, геній, миротворець , містер Президент !

впевнений, зелебобіки повірять, що ці 2 тижні будуть вирішальними. і пофіг, що ці 2 тижні тягнуться пів року (і здається тягнутимуться всі 4 роки)
22.08.2025 21:54 Ответить
Мне интересно - в гамерики диктатура? Хде, ****, партия демократов, сенат, конгресс? Такое впечатление, шо у всех мову відняло!
22.08.2025 21:55 Ответить
Після впевненої поразки на всіх виборах, деми позамикали пельки та аналізують, як дії Трампа впливають на його рейтинг серед виборців. Щоб більше так не провалитись на наступних виборах.

Та й навіщо демпартія має щось там казати? Це жодним чином не змінить аж нічого. Трамп має всю повноту влади, більшість респів не проти нього, тому він робитиме, що захоче. Так вирішили 73% реднеків, яких турбували мігранти і ЛГБТ у них під самісіньким носом.
22.08.2025 22:25 Ответить
Значить розпочати війну путіну ніхто не завадив, а от сісти за стіл переговорів можуть завадити. Нісенітниця. Чергова. Гидко дивитись, як Трамп відверто підігрує кацапу.
22.08.2025 21:59 Ответить
Всраний дідлайнщик, шоб тебе паралізувало(обмін теріторіями з болячкою)
22.08.2025 22:00 Ответить
те що ***** не сяде за стіл переговорів ЦЕ ТВОЯ віна
твоя віна, що він не сяде за грати
22.08.2025 22:02 Ответить
"А якщо путін не сяде за стіл переговорів, я буду бити на нахабній ботоксній морді"
22.08.2025 22:03 Ответить
Якби в світі не було України, то росія ніколи б не почала війну з нею. (с) Д. Трамп.
22.08.2025 22:05 Ответить
Через 2 тижні
22.08.2025 22:05 Ответить
Все, що відбувається зараз в Україні, США, Европі, Білорусі, на росії - можна описати такою фразою: В політиці, потрібно подумати 5, краще 25, ще краще 125, а в ідеалі 255 раз. До чого, призведуть мої дії та рішення: для мене особисто, громадян моєї держави, моєї країни. І чи коштує моє рішення того, до чого воно призведе! Реально, об'єктивно зважити своє рішення. В США, Президент Трамп розуміє, до чого призведе прямий конфлікт з росією, в Европі - розуміють, навіть, прости Господи, Лукашенко розуміє до чого призведе намагання вирватись з лап *****. А ось в Україні - цього не розуміли і не розуміють. Тому маємо те що маємо. І навіть, якщо мене замінусують/заблокують(бо правди люди не *******) - це не змінит реальності ********* світу. Ось така @уйня малята(С.), як казав один відомий персонаж....
22.08.2025 22:05 Ответить
То це Україна винна, що #уйло напало?

Кому хочеться бути під кацапами - кордони були відкриті аж до 24.02.2022.
22.08.2025 22:34 Ответить
Для мене вони і зараз відкриті... Ось тільки, що робити в іншій країні людині в 65 років, яка з 1991 року підприємець, працювала в Україні, сплачувала податки, щоб його держава забезпечила хоч якусь пенсію...Ось в чому питання!?
22.08.2025 22:40 Ответить
22.08.2025 22:06 Ответить
Подібні картинки потрібно росповсюджувати в популярних мережах США.
22.08.2025 22:18 Ответить
Це звідти..
22.08.2025 22:38 Ответить
Тоді файно.
22.08.2025 22:40 Ответить
Байдена же!
22.08.2025 22:08 Ответить
Якщо путін накладе кучу гівна на лице Трампа, він ще подумає хто це зробив. Залізна логіка!
22.08.2025 22:15 Ответить
Окуляри випиши, нарцис...
22.08.2025 22:18 Ответить
Яке ж воно жалюгідне🤦
22.08.2025 22:19 Ответить
ДональдПаруТижнів
22.08.2025 22:20 Ответить
Дебіл, якщо одним словом
22.08.2025 22:22 Ответить
Брудний девелопер став керівником найвеличнішої країни світу! Жах!!
22.08.2025 22:23 Ответить
22.08.2025 22:28 Ответить
Зінка мабуть винувата...
22.08.2025 22:34 Ответить
Обов'язково подивись! Може застрелишся, або повісишся!
22.08.2025 22:40 Ответить
Якщо Путін не сяде за стіл переговорів, я подивлюся, чия це вина, ЦЕ ТВОЯ ВИНА,ПОТВОРО
22.08.2025 22:46 Ответить
Зазвичай імбіцил не доживає до деменції. Але в цьому тисятиріччі медицині пощастило.
22.08.2025 22:51 Ответить
Он, что, не знает, кто начал войну?
22.08.2025 22:55 Ответить
 
 