Если Путин не сядет за стол переговоров, я посмотрю, чья это вина, - Трамп

Президент США Дональд Трамп через две недели примет решение относительно своего дальнейшего участия в урегулировании российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции в Вашингтоне, сколько времени он даст Владимиру Путину, Трамп сказал: "Пару недель, и мы это решим".

Относительно участия в переговорах на высшем уровне он отметил, что "для танго нужны двое". "Я хотел встретиться с этими двумя. Я мог бы быть на встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не получится, вы должны там быть. Возможно, это правда, возможно, нет. Но посмотрим. Тем временем люди продолжают умирать", - сказал президент США.

"Если Путин не сядет за стол переговоров по прекращению огня, я посмотрю, чья это вина. Если есть причины, я это пойму. Я точно знаю, что делаю. Мы посмотрим, состоится ли у них встреча. Интересно будет посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречи? Потому что я сказал им провести встречу. Но я буду знать через две недели, что я собираюсь делать", - подчеркнул Трамп.

По его словам, он намерен принять "очень важное решение". "И это будет или масштабные санкции, или масштабные тарифы, или и то, и другое, или мы ничего не будем делать и скажем, что это ваша борьба", - сказал президент США, в очередной раз добавив, что эта война никогда бы не началась во времена его президентства.

Он отметил, что "в течение следующих двух недель мы узнаем, каким образом все пойдет", не уточнив, планирует ли в принципе что-то делать для организации встречи Украины и РФ на высшем уровне. "Думаю, через две недели мы будем знать, каким путем я иду. Потому что я пойду тем или иным путем, и они узнают, каким путем я иду", - сказал Трамп.

