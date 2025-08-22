УКР
Якщо Путін не сяде за стіл переговорів, я подивлюся, чия це вина, - Трамп

Президент США Дональд Трамп за два тижні прийме рішення щодо своєї подальшої участі у врегулюванні російсько-української війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання на пресконференції у Вашингтоні, скільки часу він дасть Володимиру Путіну, Трамп сказав: "Пару тижнів, і ми це вирішимо".

Щодо участі у перемовинах на вищому рівні він відзначив, що "для танго потрібні двоє". "Я хотів зустрітися з цими двома. Я міг би бути на зустрічі, але багато людей думають, що з цієї зустрічі нічого не вийде, ви повинні там бути. Можливо, це правда, можливо, ні. Але побачимо. Тим часом люди продовжують вмирати", - сказав президент США.

"Якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо припинення вогню, я подивлюся, чия це вина. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Ми подивимося, чи відбудеться у них зустріч. Цікаво буде подивитися. А якщо ні, то чому вони не провели зустрічі? Тому що я сказав їм провести зустріч. Але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити", - наголосив Трамп.

Також читайте: Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, - Трамп. ВIДЕО

За його словами, він має намір прийняти "дуже важливе рішення". "І це буде чи то масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи і те, й інше, чи ми нічого не робитимемо і скажемо, що це ваша боротьба", - сказав президент США, вчергове додавши, що ця війна ніколи б не почалася у часи його президентства.

Він відзначив, що "протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, яким чином все піде", не уточнивши, чи планує в принципі щось робити для організації зустрічі України та РФ на вищому рівні. "Думаю, за два тижні ми знатимемо, яким шляхом я йду. Бо я піду тим чи іншим шляхом, і вони дізнаються, яким шляхом я йду", - сказав Трамп.

Читайте: Орбан поскаржився Трампу на удари України по "Дружбі". Президент США відповів, що "дуже злиться"

Певно ***** таки дійсно додавив чимось рудого донні на Алясці
Імбецил. Білий дім повільно перетворюється в Жовтий дім.
Он, что, не знает, кто начал войну?
https://t.me/RomanShrike/2534 Роман Шрайк:

Если изобрести машину времени и устроить трехсторонние переговоры между вчерашним, сегодняшним и завтрашним Трампами, они передерутся нафиг из-за несовместимости позиций.
Ох і є *******
@ (в перекладі):
Тромб каже Зеленському: "Якщо ти погодишся на капітуляцію, то я отримаю премію Миру."
Він ******** на всю голову.
Подивися як принижують всю демократичну спільноту світу на догоду військовому злочинцю. Яке ще знущання може дозволити Трамп ? Всі це бачать.
