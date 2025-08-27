РФ запропонувала "мирну пропозицію" щодо Донецької області, - Віткофф
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія винесла на обговорення мирну пропозицію, що стосується Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
"Росіяни запропонували мирну пропозицію. Вона стосується Донецька (Донецької області. - Ред.). Можливо, українці не зможуть з цим погодитися, але ніхто ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні", - зазначив він.
Віткофф наголосив, що саме завдяки силі Трампа та його мотивації припинити конфлікт, наразі сторони перебувають на етапі, коли "кінець вже близько".
Раніше ЗМІ повідомляли, що диктатор Путін на перемовинах із Трампом в Анкориджі запропонував зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях за умови, що ЗСУ виведуть війська з Донеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Впізнав себе воїне????🤣🤣🤣
27.08.2025 09:48 Відкрити на форумі Мені подобається 1
Тягне вітька назад, до рідних берізок.
На як довго?
І за цю зупинку треба віддати території?
"[…] ніхто ніколи не досягав такого прогресу […]".
Народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейській родині Мартіна Елвіна Віткоффаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-2 [2]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-3 [3] та Лоїз Віткофф (дівоче прізвище Бірнбаум)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-4 [4] у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%81 Бронксі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-NYTWedding-5 [5] Дід - Давид Т. Віткофф (Вітков, Вітьков?)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-6 [6] та баба - Роза Віткофф (дів. Померанц)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-7 [7] були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 емігрантами з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Росії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Білорусі.
він та інші не можуть та не хочуть нічого робити проти сосії тому будь яки ультімативни вимоги подаються як припиненя вогню
Хрін їм, а не Донецька область!
Але трумп - це дійсно проблема, бо він ВЖЕ почав натякати, що санкції отримає і Україна, якщо буде і далі заважати Великому та Жахливому одержати нобелевську премію. Не виключаю навіть можливості продажу ******** зброї рашці та залпу томагавків в бік Києва: все "заради миру"!
Ні те ні це Зелідор не зможе зробити поки є конституція та існує держава.
Такі речі робляться після ліквідації держави та заснування нової, чи приєднання земель до земель ворога.
Проблема українців в тому що вони не вчать історію, не знають своїх ворогів і союзників. Легковажать, зраджують, обкрадають. На все мають свою думку. Всі хочуть бути лідерами. А коли приходить відповідальність за 2019 втікають
І не пошкодував!
"Хакеры взломали 116 рос.телеканалов внутри рф. И по этим каналам запустили ролик о реальных потерях рос.армии. В маскве и др.регионах расеи более трёх часов подряд показывали взрывы рос. НПЗ и бескрайние пейзажи захоронений рос.солдат в вечерний прайм-тайм..."