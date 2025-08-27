УКР
РФ запропонувала "мирну пропозицію" щодо Донецької області, - Віткофф

Мирна пропозиція РФ Віткофф розповів подробиці

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія винесла на обговорення мирну пропозицію, що стосується Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

"Росіяни запропонували мирну пропозицію. Вона стосується Донецька (Донецької області. - Ред.). Можливо, українці не зможуть з цим погодитися, але ніхто ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні", - зазначив він.

Віткофф наголосив, що саме завдяки силі Трампа та його мотивації припинити конфлікт, наразі сторони перебувають на етапі, коли "кінець вже близько".

Раніше ЗМІ повідомляли, що диктатор Путін на перемовинах із Трампом в Анкориджі запропонував зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях за умови, що ЗСУ виведуть війська з Донеччини.

Читайте: США прагнуть урегулювати війну РФ проти України до кінця цього року, - Віткофф

росія (67364) Донецька область (9433) бойові дії (4534) Віткофф Стів (139)
+42
Така мирна пропозиція касапів по Донецькій області (та й по Луганській, по Криму, по Запорізькій+Херсонській) означає капітуляцію України. Пішов нахер! Так понятно?
27.08.2025 09:31 Відповісти
+31
В жодному разі не віддавати пригород Слав'янська - Райгородку, де вхід в Канал із Сіверського Донця. Наразі подачу води перекрито, от й хай сидять без неї, доки не скинуть Ху?ло. Зусилля якого, та його посіпак, спрямовані насправді саме на цю Райгородку, бо пити дуже хочеться. Але прямо про це не кажуть.
27.08.2025 09:32 Відповісти
+31
Віткофф - гнида фашистська **********- смокчи у ***** не відволікайся.
27.08.2025 09:34 Відповісти
ти диванний ідіот а не вояк з вавкою головного мозку
27.08.2025 09:30 Відповісти
Він кацап.
27.08.2025 09:31 Відповісти
ахтунг,нова свинособака..
27.08.2025 09:33 Відповісти
старобуба забанили, чи тільки потерли?
27.08.2025 11:01 Відповісти
Така мирна пропозиція касапів по Донецькій області (та й по Луганській, по Криму, по Запорізькій+Херсонській) означає капітуляцію України. Пішов нахер! Так понятно?
27.08.2025 09:31 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста.
27.08.2025 09:32 Відповісти
В жодному разі не віддавати пригород Слав'янська - Райгородку, де вхід в Канал із Сіверського Донця. Наразі подачу води перекрито, от й хай сидять без неї, доки не скинуть Ху?ло. Зусилля якого, та його посіпак, спрямовані насправді саме на цю Райгородку, бо пити дуже хочеться. Але прямо про це не кажуть.
27.08.2025 09:32 Відповісти
Не можна взагалі погоджуватись на ЖОДНІ умови з рашистами. Все що рашисти хочуть це захоплення всієї України а потім іти ще далі. І любий даже маленький крок назустріч рашистам допомагатиме рашистам захопити всю Україну. А того хто каже що рашисти хочуть миру посилати нахер і надавати прискорення коліном під сраку. Бо не можуть рашисти які ненавидять українців, які українцям виколюють очі, відрізають частини тіла, хотіти з українцями миру. Рашисти просто прийшли до такої точки де вся їхня військова машина забуксувала і не може рухатись далі. Тоді вони вирішили вмикнути як вони самі кажуть, рузку смекалку- хитрість, обман, підлість. Щоб перескочити цей камінь на який вони наткнулися, а далі вони полізуть знову дуже швидко.
27.08.2025 10:01 Відповісти
Це зрозуміло. Якщо є вибір. От Ви не погоджувалися, щоб рашисти контролювали Маріуполь, але ж, на жаль, контролюють, і наразі не зрозуміло - чи надовго. Якщо Трамп тисне на Україну, та якісь компроміси невідворотні, то я наголошую: за Райгородку треба поторгуватися однозначно. Це питання водопостачання окупованих територій. Якщо Трамп вимагатиме - запропонуйте віддати щось інше, але в жодному разі не Райгородку. Хоча ж Ху?ло не погодиться. Он, бачте, згоден зупинитися в Херсоні та Запоріжжі - але не Райгородці. Я пояснив, чому так. Там людям дупу помити нема чим.
27.08.2025 10:22 Відповісти
По перше рашисти не контролюють Маріуполь. Вони в нього залізли це правда, але вони його не контролюють. Це те ж саме сказати що миші контролюють твою комору з харчами. Але ж ти не кажеш що комора їхня і миші її контролюють. Так саме і з окупованими територіями і містами. Бо в любу секунду в любий будинок з орками в Маріуполь може прилетіти українська ракета і всі пацюки які туда залізли здохнуть. І весь світ скаже що Україна вправі це робити бо це наша землі. Те ж саме і з окупованим Донецьком, луганськом і севастополем і сімферополем. Інакше ситуація буде коли Україна офіційно відмовиться від окупованих територій. Коли рашисти будуть почувати себе хазяями на окупованих територіях в тому числі в міжнародному плані, а Україну виставлять як окупантом. І ви не представляєте яка ця ситуація буде жахливою і яку виправити буде вже не можливо.
27.08.2025 10:45 Відповісти
Дійсно, я ж мав на увазі "залізли". Але ж в нас не було вибору: дати їм залізти чи ні. Питання - чи є він зараз.
27.08.2025 10:52 Відповісти
Ну миші під віник теж залізають і нас не питають. Але будинок ви ж не переписуєте на них із-за цього. А берете дрючка або отруту і вибиваєте їх.
27.08.2025 10:56 Відповісти
Ніколка,бачу ти лайкаєш свинособакам..Тебе це якось обходить?
27.08.2025 10:46 Відповісти
Кого саме? Не побачив власівські триколори в користувачів
27.08.2025 10:53 Відповісти
Власівськи ганчірки на форумі відсутні з 14 року,але тварюки 11років використовуть впн,невже не знав?
27.08.2025 11:02 Відповісти
антон старобуб відповів на ваш коментар в теміРФ запропонувала "мирну пропозицію" щодо Донецької області, - Віткофф

Впізнав себе воїне????🤣🤣🤣

27.08.2025 09:48 Відкрити на форумі Мені подобається 1
27.08.2025 11:05 Відповісти
А вже все видалено. Що там було, не пам'ятаєте? Що то стародуб за один?
27.08.2025 11:08 Відповісти
як мінімум - ухилянт, і пропагандист ухилянства.
27.08.2025 11:17 Відповісти
Віткофф - гнида фашистська **********- смокчи у ***** не відволікайся.
27.08.2025 09:34 Відповісти
Вони і далі будуть вносити якісь неприйнятні пропозиції щоб ми від них відмовились. А якщо приймемо то придумають і ще щось. І так будуть тягнути час та сподіватися що трамп або залишить всі спроби закінчити війну або весь свій гнів перекине на Україну. Це їх стратегія на продовження агресії. І якщо до цих тупих американців ще не дійшло що хоче путін то нічого гарного для нас не вийде. На жаль.
27.08.2025 09:35 Відповісти
Провильно, нехай Зеленський вносить пропозицію, щоб ***** вививів війська з Криму і окупованих територій. Для початку.
27.08.2025 09:42 Відповісти
Як вже казав трамп в нас нема карт для цього.
27.08.2025 09:49 Відповісти
Мячі, клюшки від гольфа має. Це ще краще.
27.08.2025 09:57 Відповісти
а толку- дебил?
27.08.2025 10:08 Відповісти
Імпотенти, що засіли на капітолійських пагорбах, що тільки не придумають, аби виправдати свою нікчемність.
27.08.2025 09:35 Відповісти
А детальніше своїм ротом вітков випукатися не міг ??? Що що він торочить??? Чи це стара пісня щодо виведення українських військ з Д. та Л. областей???
27.08.2025 09:37 Відповісти
так він вітков без фф просто касабський хряк
27.08.2025 09:39 Відповісти
Так він же єврей кацапського походження, які з'їбались в США з совка. І скоріш за все, в кацапії його діда було призвіще таки Вітьков.
Тягне вітька назад, до рідних берізок.
27.08.2025 09:46 Відповісти
Витенштейн.
27.08.2025 10:28 Відповісти
Вітьков
27.08.2025 10:32 Відповісти
"[…] Путін на перемовинах із Трампом в Анкориджі запропонував зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях […]".

На як довго?

І за цю зупинку треба віддати території?

"[…] ніхто ніколи не досягав такого прогресу […]".
27.08.2025 09:40 Відповісти
В ответ на останов в брянскай, куревскай и билгароцкай. 🤣🤣🤣
27.08.2025 10:30 Відповісти
Як ж їм свербить думка про можливість постригти бабла на рф, але тут клята Україна, капітулювати не хоче...
27.08.2025 09:41 Відповісти
Завжди треба читати біографію -
Народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейській родині Мартіна Елвіна Віткоффаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-2 [2]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-3 [3] та Лоїз Віткофф (дівоче прізвище Бірнбаум)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-4 [4] у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%81 Бронксі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-NYTWedding-5 [5] Дід - Давид Т. Віткофф (Вітков, Вітьков?)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-6 [6] та баба - Роза Віткофф (дів. Померанц)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84#cite_note-7 [7] були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 емігрантами з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Росії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Білорусі.
27.08.2025 09:44 Відповісти
Продався цапам за "чебурек" Віддати Донецьку область, а що взамін? Байки рудого блазня та казки *****? Идить на йух разом - ти вітька зі своїм препіздентом трамбоном та вашим куратором ******
27.08.2025 09:44 Відповісти
Мирна пропозиція щодо донецької области - це віддати її кацапам??? І це той вітьков називає "прогресом"??? А повний прогрес на думку вітькова - це тотальна капітуляція України?
27.08.2025 09:49 Відповісти
Вітьок, іди *****. Шо не ясно?
27.08.2025 09:49 Відповісти
команда Тампона хоче подати вимоги сосії як досягнення миру

він та інші не можуть та не хочуть нічого робити проти сосії тому будь яки ультімативни вимоги подаються як припиненя вогню
27.08.2025 09:51 Відповісти
Trump с дойча - баклан, бездельник.
27.08.2025 10:32 Відповісти
Подаруйте Віткофу пістоль в знак його мирної пропозиції
27.08.2025 09:52 Відповісти
Україна виводить війська з Донецької області, рашисти припиняють бойові дії в Херсонській та Запорізькій областях, перекидають звідти війська в Донецьку область і вторгаються в Дніпропетровську область. Чудовий план, надійний як швейцарський годинник!
27.08.2025 09:57 Відповісти
А можуть бути ще більше жахлива ситуація. Якщо рашисти отримують офіційно окуповані території, на них вони заводять пів мільйона корейців, ********** і остальної нечисті з ОДКБ. Бо офіційно це ж буде вже територія Сосії а значить санкцій для союзників Сосії не потрібно буде боятися. А сама Сосія всі свої звільнені війська чисельністю до мільйона перекидає на північ України з боку **********. БО ***** розуміє що поки не візьме Київ то Україна не капітулює. І йде в наступ на Київ, Житомир, Рівне, відрізаючи Україну від Європи а значить від будь якої допомоги. І що тоді українській малочисельній армії робити? На шпагат сісти? І тоді вже точно кінець.
27.08.2025 10:08 Відповісти
А якщо розуміти, що саме наша частина Донецької області зараз укріплена, як справжня фортеця (об яку рашка ламає зуби та пазурі вже четвертий рік), то віддавши ці укрепрайони, ВСУ потрапляє в степ, у чисте поле. А далі буде, як у перші дні повномасштабної, - десятки кілометрів за лічені години: Дніпро, Харків, Суми, і все, до чого доїдуть по отим новим дорогам...
Хрін їм, а не Донецька область!

Але трумп - це дійсно проблема, бо він ВЖЕ почав натякати, що санкції отримає і Україна, якщо буде і далі заважати Великому та Жахливому одержати нобелевську премію. Не виключаю навіть можливості продажу ******** зброї рашці та залпу томагавків в бік Києва: все "заради миру"!
27.08.2025 10:17 Відповісти
Ну тада раднареки иго точно с швабрай познакомят.
27.08.2025 10:35 Відповісти
вывести войска???
27.08.2025 10:00 Відповісти
Наш Лідор про це ще в Омані домовився і повідводив війська, а якийсь нікчемний Вітькофф хоче заслуги собі приписати? Парашенку на нари!
27.08.2025 10:01 Відповісти
Здали 50% ресурсів американцям, щоб американці нас поставили в бета-позицію за столом переговорів.
27.08.2025 10:05 Відповісти
До редакції: запропонувала пропозицію, та ще й у заголовку, дуже негарно виглядає. Варто б переправити на висунула пропозицію абощо.
27.08.2025 10:07 Відповісти
Тут або чесний обмін - Курську обл. на Донецьку - або підписувати капітуляцію.
Ні те ні це Зелідор не зможе зробити поки є конституція та існує держава.
Такі речі робляться після ліквідації держави та заснування нової, чи приєднання земель до земель ворога.
27.08.2025 10:10 Відповісти
Коли бачу в одному реченні "віткоф", "мирна пропозиція" і "від рф", то навіть не читаю шо там за пропозиції. Полюбе якусь гімно.
27.08.2025 10:10 Відповісти
Віднайти Флориду психопатом з Кремля і заключили угоду швидко. Мафіозну група "Озеро" Туди переїїди, тим більше там багато кубинців живе, швидко спільну мову знайдуть.
27.08.2025 10:11 Відповісти
Запхнить собі у дупу цю пропозицію, зграя покидьків.
27.08.2025 10:17 Відповісти
Коли 5 років тому був знайдений мир в очах ВВХ, то теж розповідали про близький мир
27.08.2025 10:19 Відповісти
Мирно віддаєте або ми вас мирно вбиваємо
Проблема українців в тому що вони не вчать історію, не знають своїх ворогів і союзників. Легковажать, зраджують, обкрадають. На все мають свою думку. Всі хочуть бути лідерами. А коли приходить відповідальність за 2019 втікають
27.08.2025 10:19 Відповісти
Прорашистський кловун Тромба на прізвисько Вітков певне не читав цієї публікації у Bild:

27.08.2025 10:28 Відповісти
Вітьков ще більший дебіл ніж Трумп.
27.08.2025 10:28 Відповісти
Все закономірно. Який лідор - таке і оточення.
27.08.2025 10:33 Відповісти
Так і повинно бути, якщо лідер тупий, то відбирає собі заступників ще тупіше, щоб виглядати, на їх фоні більш розумніше
27.08.2025 10:39 Відповісти
Всі добре розуміють, що ЗСУ контрольовану частину Донецької області вже по суті перетворили в замінований та укріплений район. І кацапам, для того, щоб повністю вийти на адмінкордони Донецької обаласті доведеться витратити ще десь роки так 2 та покласти 200-ми тисяч так з 300 своїх кріпасних. Плюс купу техніки та інших засобів. І то, це їм не гарантує, що ЗСУ в якісь момент не накопичуть резерви та не дадуть мордві у відповідь із наслідками їхнього подальшого відкаму умовно десь до Донецька чи тоїж Авдіївки. Тоді доведеть починати їм все з початку. Тому х...йло і КО зрозуміли, що краще зараз впіхнути теме з виводом ЗСУ із Донецької області. Як тільки ЗСУ це зроблять, через місяць десь в якомусь кацапському *********** фсб здійснить якись теракт де загинуть пару сотень вузькодупих "істінних рюзьгє". Це стане приводом для якоїсь нової "сво", і почнуть вони вже не з Покровська, а з Дніпровської області.
27.08.2025 10:33 Відповісти
Де ж вони стільки ІДІОТІВ назбирали?!
27.08.2025 10:40 Відповісти
Не зрозумію, в чому відразу не потребувати вивода нашіх військ з території України, і повної капітуляції. Невже у Америці немає розумних людей. Якщо є бажання помочі, то обміняйте Аляску на окуповані території, ху...ло погодиться. А трампанутий отримає премію миру
27.08.2025 10:46 Відповісти
коли вже ці придурки з небес злізуть??? Що, Краматорськ ****** віддати?? Констаху? Слов'янськ?? Підари кончені, віддайте три амерських штати наприклад Канаді, або п'ять штатів! ПНХ, "партньори" ******.
27.08.2025 10:51 Відповісти
Я трошки в ****, як посадовці США торгують Землями, наче паї під ранчо розподіляють, але більше в **** як вони це видають за deal і перемогу. Рівень цих піздаболів і «відповідальних посадовців» вражає. Немає жодного механізму торгівлі територіальним устроєм. Жодного - ні Гідрант, ні ВР, ні РНБО, ні Премʼєр, ні Народ України, ні, навіть, Народ України на Всеукраїнському референдумі. А ці прибігають і кажуть як вони насосали у ***** ніщо і видають це за перемогу. Лохи.
27.08.2025 10:52 Відповісти
До власника будинку вліз грабіжник, вбив брата та собаку, оглушив хазяїна виніс все, що зміг. Шериф Віттькоф пропонує оформити на злодія юридично пару кімнат із залишенням в нього ключів від будинку та безперешкодного переміщення по будинку до спальні дружини. Пропоную повісити шерифа поруч з бандитом ра одній гілляці.
27.08.2025 10:57 Відповісти
Взагалі то я Шейтельмана не дивлюсь і не слухаю. Але мою увагу привернув заголовок -- https://www.youtube.com/watch?v=-X7NsRTNEO4 Походу в россии что-то случилось! Шейтельман шокировал информацией с пропагандистского сайта! (20:43)
І не пошкодував!

"Хакеры взломали 116 рос.телеканалов внутри рф. И по этим каналам запустили ролик о реальных потерях рос.армии. В маскве и др.регионах расеи более трёх часов подряд показывали взрывы рос. НПЗ и бескрайние пейзажи захоронений рос.солдат в вечерний прайм-тайм..."
27.08.2025 11:05 Відповісти
Щоб ти здох,разом з трампом та путіним
27.08.2025 11:09 Відповісти
Віткоф-пнх!!
27.08.2025 11:12 Відповісти
Війська россійських нацистів повинні бути виведені зі всіх окупованих територій. Тоді є надія на більш-менш стабільний мир.
27.08.2025 11:20 Відповісти
 
 