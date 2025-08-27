РФ запропонувала "мирну пропозицію" щодо Донецької області, - Віткофф

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія винесла на обговорення мирну пропозицію, що стосується Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

"Росіяни запропонували мирну пропозицію. Вона стосується Донецька (Донецької області. - Ред.). Можливо, українці не зможуть з цим погодитися, але ніхто ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні", - зазначив він.

Віткофф наголосив, що саме завдяки силі Трампа та його мотивації припинити конфлікт, наразі сторони перебувають на етапі, коли "кінець вже близько".

Раніше ЗМІ повідомляли, що диктатор Путін на перемовинах із Трампом в Анкориджі запропонував зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях за умови, що ЗСУ виведуть війська з Донеччини.

