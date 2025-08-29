Віткофф на зустрічі з Путіним неправильно передав вимоги РФ щодо територій: порушив протокол і не зафіксував пропозиції, - Reuters

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 6 серпня в Москві, неправильно передав позицію РФ про територіальні поступки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на кілька джерел.

Зі слів співрозмовників, Віткофф після зустрічі з Путіним у Москві повідомив Трампу, що Кремль нібито готовий запропонувати значні територіальні поступки для припинення війни проти України. Трамп, почувши це, привітав "великий прогрес" і погодився зустрітися з Путіним на Алясці, зазначивши, що на столі лежить питання про обмін територіями.

Однак дипломатичні зусилля незабаром переросли в плутанину. Віткофф під час розмови 7 серпня з європейськими лідерами заявив, що Путін готовий вивести війська з Запорізької та Херсонської областей в обмін на те, що Україна поступиться Донецькою та Луганською. Така пропозиція "вразила багатьох учасників" телефонної розмови, оскільки різко розходилася з їхніми власними оцінками позиції Путіна.

Вже наступного дня Віткофф змінив свою версію, заявивши, що Кремль насправді не пропонував вивести війська з двох українських регіонів, а лише дав зрозуміти, що не вимагатиме від Заходу офіційного визнання Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.

Така ситуація нібито сталася через те, що Віткофф порушив протокол, вирушивши на зустріч без представника Державного департаменту, який зазвичай веде запис переговорів, і залишився без запису точних пропозицій Путіна.

За даними Reuters, деякі американські чиновники, включаючи радника Трампа по Україні Кіта Келлога, були незадоволені тим, що Віткофф привіз із Москви суперечливу інформацію в момент, коли США почали займати жорсткішу позицію щодо РФ.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф раніше заявив, що Росія винесла на обговорення мирну пропозицію, що стосується Донецької області.