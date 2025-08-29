УКР
Віткофф на зустрічі з Путіним неправильно передав вимоги РФ щодо територій: порушив протокол і не зафіксував пропозиції, - Reuters

Зустріч Путіна і Віткоффа 6 серпня

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 6 серпня в Москві, неправильно передав позицію РФ про територіальні поступки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на кілька джерел.

Зі слів співрозмовників, Віткофф після зустрічі з Путіним у Москві повідомив Трампу, що Кремль нібито готовий запропонувати значні територіальні поступки для припинення війни проти України. Трамп, почувши це, привітав "великий прогрес" і погодився зустрітися з Путіним на Алясці, зазначивши, що на столі лежить питання про обмін територіями.

Однак дипломатичні зусилля незабаром переросли в плутанину. Віткофф під час розмови 7 серпня з європейськими лідерами заявив, що Путін готовий вивести війська з Запорізької та Херсонської областей в обмін на те, що Україна поступиться Донецькою та Луганською. Така пропозиція "вразила багатьох учасників" телефонної розмови, оскільки різко розходилася з їхніми власними оцінками позиції Путіна.

Вже наступного дня Віткофф змінив свою версію, заявивши, що Кремль насправді не пропонував вивести війська з двох українських регіонів, а лише дав зрозуміти, що не вимагатиме від Заходу офіційного визнання Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.

Така ситуація нібито сталася через те, що Віткофф порушив протокол, вирушивши на зустріч без представника Державного департаменту, який зазвичай веде запис переговорів, і залишився без запису точних пропозицій Путіна.

За даними Reuters, деякі американські чиновники, включаючи радника Трампа по Україні Кіта Келлога, були незадоволені тим, що Віткофф привіз із Москви суперечливу інформацію в момент, коли США почали займати жорсткішу позицію щодо РФ.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф раніше заявив, що Росія винесла на обговорення мирну пропозицію, що стосується Донецької області.

московити зрозуміли якого телепня їм прислали зі США і що через нього можна обдурити тампона і скористалися цією нагодою
29.08.2025 11:57 Відповісти
+7
всьо правильно Віткофф передав...всі наративи кремля
29.08.2025 11:55 Відповісти
+5
А шо, він жеж фахивець з гольфу та підлабузничества, а не в дипломатії, тому йтго треба зрозуміти та пробачити. Знову ж, валіза з грошима відразу а другу пообіцяли згодом.
29.08.2025 11:59 Відповісти
А шо він - м"ягко кажучи - трохи не в собі?
29.08.2025 11:56 Відповісти
Ні, він - новоє ліцо, непрфесіонал. Тепер це модно, особливо серед української зелені.
29.08.2025 12:34 Відповісти
Та там сша не в собі. І не трохи.
29.08.2025 12:35 Відповісти
Трошки переплутав
29.08.2025 11:59 Відповісти
Всюди кловуни перемагають здоровий глузд ..а ман'яки цим користуються
29.08.2025 11:59 Відповісти
За всіма ознаками Віткофф підпадає під поняття "русскій".
29.08.2025 12:06 Відповісти
Вікова деменція прогресує!
29.08.2025 12:07 Відповісти
Вітькофф -- ворог. "Європейські партнери" ховають голову у пісок і не бажають відкритим текстом це підтвердити.

Й_й цирк триває.
29.08.2025 12:08 Відповісти
так получается , что отправляют умственно неполноценных на переговоры?
29.08.2025 12:08 Відповісти
Так інших немає.
29.08.2025 12:36 Відповісти
Що, "і ти, Брут Вітьков?"
29.08.2025 12:10 Відповісти
Оженився дурний та взяв дурнувату, та не знали що робить підпалили хату.
29.08.2025 12:11 Відповісти
стьопа вітьков довірена особа рудого донні, який є довіреною особою *****
усе просто, вітьков просто назвиздів, щоби звинуватили Україну ніби то у непоступливості
29.08.2025 12:13 Відповісти
Той дебіл невірно передав, в інший дебіл неправильно зрозумів...Два дебіла - це в США сила
29.08.2025 12:18 Відповісти
А ще Віткоф не правильно перекрав Тампону бажання ***** приїхати на Аляску. ***** вимагав переговорів про передачу Аляски Сосії а не переговорів про Україну.
29.08.2025 12:23 Відповісти
Та все він правильно передав.
Американці застосовують класичну москальську тактику "царь хороший і розумний, боярє погані й тупі".
Відмазують свого найвеличнішого. Не визнавати ж, що він тупо злився чмоні без причин.
29.08.2025 12:24 Відповісти
Трамп зробив з Віткоффа козла відбувайла спецом, бо у того нема ніякої відповідальної посади. У Віткоффа конфузи дуже схожі на кацапську тактику-« царь -хороший, боярє- плохіє». Такі хитрощі розкушуються з першого разу, коли з перекладачем була «неувʼязка», і тут опʼять…
29.08.2025 12:28 Відповісти
И вновь продолжается цирк.......
29.08.2025 12:30 Відповісти
Відправили до людожерів найслабшого - не були впевнені , що він повернеться живий ...
29.08.2025 12:34 Відповісти
За даними Reuters, деякі американські чиновники, включаючи радника Трампа по Україні Кіта Келлога, були незадоволені тим, що Віткофф привіз із Москви суперечливу інформацію в момент, коли США почали займати жорсткішу позицію щодо РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3571149

Здуру чи з умислу? Як думаєте?
Внук радянських євреїв, по-суті шахрай і ділок, який зробив купу бабла на махінаціях і ось такий дурний і без тями, що робить? А то як?
Доля мільйонів в руках пройдисвіта?!
Ні, дійсно, той світ приречений, якщо у владі ось такий непотріб...
29.08.2025 12:45 Відповісти
 
 