Путін переконаний, що виграє війну, і використовує дипломатію лише для затягування часу, - Sky News

Російський диктатор Володимир Путін упевнений, що виграє війну проти України, і застосовує дипломатичні переговори лише як інструмент для виграшу часу.

Після чергових переговорів щодо можливих мирних ініціатив Росія здійснила масований удар по Україні, який забрав життя понад двох десятків цивільних. Попри заяви Кремля про "військові цілі", кадри з місця подій засвідчили руйнування цивільних будівель, зокрема пошкодження Британської ради та представництва ЄС

На думку авторів матеріалу, Путін переконаний у власній перемозі й продовжує атаки лише тому, що "він може". Дипломатію ж російський президент використовує для затягування часу, продовжуючи "придушувати волю українців до перемоги".

Атаки України по російських нафтових об'єктів, попри значну шкоду, деякі аналітики вважають недостатніми, щоб змусити Кремль припинити війну.

Захід розділився між Європою, яка хоче припинення вогню та набагато жорсткіших санкцій, і президентом США Трампом, який, схоже, не хоче цього. Видання підкреслює, що Трамп "завжди готовий співчувати росіянам більше, ніж Україні". Зокрема, нещодавно він знову звинуватив Україну в початку війни.

"Це гротескне спотворення історії. Україна, звісно, не мала іншого вибору, окрім як битися, щоб захистити себе, коли на неї напали внаслідок неспровокованої агресії. Щоразу, коли президент США засуджував Росію за подібні атаки, він ніколи не доводив справу до кінця і не вживав жодних заходів для покарання винних", – йдеться в матеріалі.

Велике занепокоєння в Україні викликає і той факт, що росіяни беруть гору у війні дронів – агресор використовує іранські технології, створюючи більш швидкі дрони. Їх стає дедалі важче збивати. В Україні очікують, що вже до зими Росія зможе застосовувати до тисячі дронів за атаку, що призведе до загибелі багатьох невинних людей.

Наступного тижня Путін приєднається до лідерів Китаю та Північної Кореї на саміті в Пекіні. Обидва підтримують його війну проти України, підкреслили в матеріалі.

"Війна, що почалася як божевільна ідея однієї людини, за три з половиною роки перетворилася на титанічну боротьбу між Сходом і Заходом, у якій дедалі частіше використовуються машини в рамках дистопічної еволюції війни. Якщо президент Трамп не готовий використовувати свою владу, щоб покласти край цій війні, що принесуть ще три з половиною роки його президентства? Це лякаюче питання", – констатує видання.

