УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10251 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 653 19

Путін переконаний, що виграє війну, і використовує дипломатію лише для затягування часу, - Sky News

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін упевнений, що виграє війну проти України, і застосовує дипломатичні переговори лише як інструмент для виграшу часу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Sky News.

Після чергових переговорів щодо можливих мирних ініціатив Росія здійснила масований удар по Україні, який забрав життя понад двох десятків цивільних. Попри заяви Кремля про "військові цілі", кадри з місця подій засвідчили руйнування цивільних будівель, зокрема пошкодження Британської ради та представництва ЄС

На думку авторів матеріалу,  Путін переконаний у власній перемозі й продовжує атаки лише тому, що "він може". Дипломатію ж російський президент використовує для затягування часу, продовжуючи "придушувати волю українців до перемоги".

Атаки України по російських нафтових об'єктів, попри значну шкоду,  деякі аналітики вважають недостатніми, щоб змусити Кремль припинити війну.

Захід розділився між Європою, яка хоче припинення вогню та набагато жорсткіших санкцій, і президентом США Трампом, який, схоже, не хоче цього. Видання підкреслює, що Трамп "завжди готовий співчувати росіянам більше, ніж Україні". Зокрема, нещодавно він знову звинуватив Україну в початку війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф на зустрічі з Путіним неправильно передав вимоги РФ щодо територій: порушив протокол і не зафіксував пропозиції, - Reuters

"Це гротескне спотворення історії. Україна, звісно, не мала іншого вибору, окрім як битися, щоб захистити себе, коли на неї напали внаслідок неспровокованої агресії. Щоразу, коли президент США засуджував Росію за подібні атаки, він ніколи не доводив справу до кінця і не вживав жодних заходів для покарання винних", – йдеться в матеріалі.

Велике занепокоєння в Україні викликає і той факт, що росіяни беруть гору у війні дронів – агресор використовує іранські технології, створюючи більш швидкі дрони. Їх стає дедалі важче збивати. В Україні очікують, що вже до зими Росія зможе застосовувати до тисячі дронів за атаку, що призведе до загибелі багатьох невинних людей.

Наступного тижня Путін приєднається до лідерів Китаю та Північної Кореї на саміті в Пекіні. Обидва підтримують його війну проти України, підкреслили в матеріалі.

"Війна, що почалася як божевільна ідея однієї людини, за три з половиною роки перетворилася на титанічну боротьбу між Сходом і Заходом, у якій дедалі частіше використовуються машини в рамках дистопічної еволюції війни. Якщо президент Трамп не готовий використовувати свою владу, щоб покласти край цій війні, що принесуть ще три з половиною роки його президентства? Це лякаюче питання", – констатує видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, - The Telegraph

Автор: 

путін володимир (24697) війна в Україні (5926)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Затягування часу для чого?
Чому путін хоче продовжувати війну? Тому що на фронті і в економіці у нього краще становище, аніж в України.
А це є наслідком недостатньої допомоги зброєю і сміхотворних санкцій.
показати весь коментар
29.08.2025 13:15 Відповісти
+7
перший коментар просто вогонь🤣зипитрійотом написаний з під вишні у садку пана Марека🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
29.08.2025 13:26 Відповісти
+6
В ближайшее время не вернет. Если не случится двух обязательных событий - смена власти на проукраинскую и проевропейскую которая бы смогла вернуть доверие народа и западных партнеров, обязательные реформы - экономические, политические, военные. А так же чтобы в рашке началась серьезная внутрення буча, чтобы парад суверенитетов, экономический кризис - тогда тем кто останется будет совсем не до так называемых "новых регионов", тут бы у себя пожар потушить. Но если удастся войну заморозить на плюс минус тех условиях что мы имеем сейчас - Украина уже не проиграла, потому что вводные данные на 24.02.22 нам вообще шансов не давали. Тем не менее благодаря героизму ЗСУ, помощи украинского народа и помощи наших партнеров - ситуация такая какая есть а не намного хуже.
показати весь коментар
29.08.2025 13:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки Україна вже цю війну виграла і доведе її до кінця звільнивши усі свої території та знищивши мільйони кацапів!
показати весь коментар
29.08.2025 13:14 Відповісти
В ближайшее время не вернет. Если не случится двух обязательных событий - смена власти на проукраинскую и проевропейскую которая бы смогла вернуть доверие народа и западных партнеров, обязательные реформы - экономические, политические, военные. А так же чтобы в рашке началась серьезная внутрення буча, чтобы парад суверенитетов, экономический кризис - тогда тем кто останется будет совсем не до так называемых "новых регионов", тут бы у себя пожар потушить. Но если удастся войну заморозить на плюс минус тех условиях что мы имеем сейчас - Украина уже не проиграла, потому что вводные данные на 24.02.22 нам вообще шансов не давали. Тем не менее благодаря героизму ЗСУ, помощи украинского народа и помощи наших партнеров - ситуация такая какая есть а не намного хуже.
показати весь коментар
29.08.2025 13:23 Відповісти
Так, так з території Польщі дуже легко вигравати війну в Україні...
показати весь коментар
29.08.2025 13:50 Відповісти
Sad wiśniowy obok domu, chrząszcze brzęczą nad wiśniami...
показати весь коментар
29.08.2025 13:54 Відповісти
Затягування часу для чого?
Чому путін хоче продовжувати війну? Тому що на фронті і в економіці у нього краще становище, аніж в України.
А це є наслідком недостатньої допомоги зброєю і сміхотворних санкцій.
показати весь коментар
29.08.2025 13:15 Відповісти
Каждая тонна в тротиловом эквиваленте, сброшенная без всякой точности на мааацкву, приближает конец войны быстрее, чем все разговоры об этом за 3,5 года. Ещё лучше было бы мерять это в килотоннах (а в мегатоннах- вообще супер), но это не с нашим счастьем.
показати весь коментар
29.08.2025 13:19 Відповісти
Війна! - яка дипломатія? - Портніков сказав шо міжнародна дипломатія померла в 2014 р і дипломатам можна переходити на вирощування баклажанів - хоч користь буде
показати весь коментар
29.08.2025 13:24 Відповісти
Нє, ну якщо портніков сказав... Знайшли авторитета🤣
показати весь коментар
29.08.2025 13:37 Відповісти
Як на мене - він такий самий тверезий
показати весь коментар
29.08.2025 13:40 Відповісти
перший коментар просто вогонь🤣зипитрійотом написаний з під вишні у садку пана Марека🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
29.08.2025 13:26 Відповісти
Чим далі від України, тим товстіші "патріоти" )
показати весь коментар
29.08.2025 13:33 Відповісти
Це ботяра,цей комент він сує вже місяць ,під всі подібні новини на цензорі.
показати весь коментар
29.08.2025 13:44 Відповісти
Дмитро Михайловський? Чи пан Дмитрек???)))
показати весь коментар
29.08.2025 13:47 Відповісти
Додати: дипломатію і агента Краснова використовує щоб затягти
показати весь коментар
29.08.2025 13:46 Відповісти
Путлер со своим подельником Зелебобой и Трампоном может довести свое СВО до логического конца, у него есть все шансы, чтобы не только захватить пол Украины, а и всю Украину.
показати весь коментар
29.08.2025 13:48 Відповісти
Неочікувана неочікуваність! Час вийти на трибуну і сказати це сміливо дивлячись в зал.
показати весь коментар
29.08.2025 14:01 Відповісти
А руда маріонетка(грає роль президента США) щосили кацапському- байстрюку допомагає.
Як там висіти на гачку КДБ,зручно,руда мавпочко?
показати весь коментар
29.08.2025 15:46 Відповісти
 
 