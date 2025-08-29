РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9497 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
297 9

ЕС планирует использовать 200 млрд евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны, - Politico

Британские депутаты призывают передать замороженные активы РФ Украине

Главы МИД Европы в субботу, 30 августа, обсудят использование замороженных российских активов на восстановление Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких чиновников.

Брюссель сейчас проверяет готовность стран ЕС направить замороженные российские активы в более рисковые инвестиции, способные приносить более высокую прибыль для Украины и усиливать экономическое давление на Россию. Этот шаг рассматривают как возможность подготовить почву для будущей конфискации активов и их передачи Киеву в качестве компенсации за военные убытки.

"Мы продвигаем работу над российскими замороженными активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув важность инициативы.

В то же время проект не предусматривает немедленной конфискации активов, против чего выступает большинство стран ЕС из-за финансовых и юридических рисков. Неформальная встреча 27 министров иностранных дел ЕС состоится в субботу в Копенгагене, где будут обсуждаться "дальнейшие варианты использования доходов от замороженных российских суверенных активов".

Некоторые страны, в частности страны Балтии, давно призывают к полной конфискации, тогда как ряд западноевропейских стран, включая Германию, Италию и Бельгию, опасаются юридических и финансовых последствий. Бельгия особенно уязвима, поскольку там расположен Euroclear, хранящий большинство российских активов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия подала на ЕС в суд из-за использования замороженных активов РФ для помощи Украине

В качестве компромисса, страны G7 договорились в 2024 году направить в Украину 45 миллиардов евро прибыли от инвестирования этих активов, оставив базовые активы нетронутыми. Предлагаемый фонд для Украины мог бы функционировать по аналогии с Европейским стабилизационным механизмом (ESM) и быть открытым для участия стран G7.

Создание фонда позволит избежать угрозы единодушного вето отдельных стран, в частности Венгрии, и одновременно вкладывать средства в более рисковые инструменты, способные генерировать больший доход. Скептики предупреждают о возможных убытках и необходимости покрывать их за счет налогоплательщиков ЕС, поэтому страны договариваются о распределении финансовой и юридической ответственности между государствами.

Поддержку фонда уже выразили страны, удаленные от России, в частности Испания, а также Бельгия, которая в последнее время склоняется к этой модели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит 19-й пакет санкций и обсудит использование доходов от замороженных российских активов, - Politico

Автор: 

G7 (885) замороженные активы (313)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Після" ....в це коли??
показать весь комментарий
29.08.2025 09:36 Ответить
орбан отримає розрив пукатєльної вєни!
показать весь комментарий
29.08.2025 09:38 Ответить
А зараз на військову допомогу?
показать весь комментарий
29.08.2025 09:38 Ответить
тобто гроши будуть вкладити спочатку в розвиток своїх країн - а потім якщо Україна заишиться то дадуть і нам
показать весь комментарий
29.08.2025 09:44 Ответить
Що , так і лежатимуть ці 200 мільярдів без діла до 2037 року????
показать весь комментарий
29.08.2025 09:55 Ответить
Без дозволу рф цього не зроблять. Гнила Європа
показать весь комментарий
29.08.2025 09:56 Ответить
Новий воєвода пшеків з цим не погодиться і ініціатива разом з іншими одразу зникне.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:57 Ответить
а якщо "після війни" буде відсутній?
показать весь комментарий
29.08.2025 10:04 Ответить
 
 