ЕС планирует использовать 200 млрд евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны, - Politico

Главы МИД Европы в субботу, 30 августа, обсудят использование замороженных российских активов на восстановление Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких чиновников.

Брюссель сейчас проверяет готовность стран ЕС направить замороженные российские активы в более рисковые инвестиции, способные приносить более высокую прибыль для Украины и усиливать экономическое давление на Россию. Этот шаг рассматривают как возможность подготовить почву для будущей конфискации активов и их передачи Киеву в качестве компенсации за военные убытки.

"Мы продвигаем работу над российскими замороженными активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув важность инициативы.

В то же время проект не предусматривает немедленной конфискации активов, против чего выступает большинство стран ЕС из-за финансовых и юридических рисков. Неформальная встреча 27 министров иностранных дел ЕС состоится в субботу в Копенгагене, где будут обсуждаться "дальнейшие варианты использования доходов от замороженных российских суверенных активов".

Некоторые страны, в частности страны Балтии, давно призывают к полной конфискации, тогда как ряд западноевропейских стран, включая Германию, Италию и Бельгию, опасаются юридических и финансовых последствий. Бельгия особенно уязвима, поскольку там расположен Euroclear, хранящий большинство российских активов.

В качестве компромисса, страны G7 договорились в 2024 году направить в Украину 45 миллиардов евро прибыли от инвестирования этих активов, оставив базовые активы нетронутыми. Предлагаемый фонд для Украины мог бы функционировать по аналогии с Европейским стабилизационным механизмом (ESM) и быть открытым для участия стран G7.

Создание фонда позволит избежать угрозы единодушного вето отдельных стран, в частности Венгрии, и одновременно вкладывать средства в более рисковые инструменты, способные генерировать больший доход. Скептики предупреждают о возможных убытках и необходимости покрывать их за счет налогоплательщиков ЕС, поэтому страны договариваются о распределении финансовой и юридической ответственности между государствами.

Поддержку фонда уже выразили страны, удаленные от России, в частности Испания, а также Бельгия, которая в последнее время склоняется к этой модели.

