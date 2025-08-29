ЄС планує використати 200 млрд євро заморожених російських активів на відбудову України після війни, - Politico

Глави МЗС Європи у суботу, 30 серпня, обговорять використання заморожених російських активів на відбудову України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на кількох чиновників.

Брюссель наразі перевіряє готовність країн ЄС спрямувати заморожені російські активи у більш ризикові інвестиції, здатні приносити вищий прибуток для України та посилювати економічний тиск на Росію. Цей крок розглядають як можливість підготувати ґрунт для майбутньої конфіскації активів і їх передачі Києву як компенсації за воєнні збитки.

"Ми просуваємо роботу над російськими замороженими активами, щоб сприяти обороні та відбудові України", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши на важливості ініціативи.

Водночас проєкт не передбачає негайної конфіскації активів, проти чого виступає більшість країн ЄС через фінансові та юридичні ризики. Неформальна зустріч 27 міністрів закордонних справ ЄС відбудеться в суботу в Копенгагені, де буде обговорено "подальші варіанти використання доходів від заморожених російських суверенних активів".

Деякі країни, зокрема країни Балтії, давно закликають до повної конфіскації, тоді як низка західноєвропейських країн, включно з Німеччиною, Італією та Бельгією, побоюються юридичних і фінансових наслідків. Бельгія особливо уразлива, оскільки там розташований Euroclear, що зберігає більшість російських активів.

Як компроміс, країни G7 домовилися у 2024 році спрямувати в Україну 45 мільярдів євро прибутку від інвестування цих активів, залишивши базові активи недоторканими. Пропонований фонд для України міг би функціонувати за аналогією з Європейським стабілізаційним механізмом (ESM) і бути відкритим для участі країн G7.

Створення фонду дозволить уникнути загрози одностайного вето окремих країн, зокрема Угорщини, і водночас вкладати кошти у більш ризикові інструменти, що здатні генерувати більший дохід. Скептики попереджають про можливі збитки та необхідність покривати їх коштом платників податків ЄС, тому країни домовляються про розподіл фінансової та юридичної відповідальності між державами.

Підтримку фонду вже висловили країни, віддалені від Росії, зокрема Іспанія, а також Бельгія, яка останнім часом схиляється до цієї моделі.

