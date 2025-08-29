УКР
757 20

ЄС планує використати 200 млрд євро заморожених російських активів на відбудову України після війни, - Politico

Британські депутати закликають передати заморожені активи РФ Україні

Глави МЗС Європи  у суботу, 30 серпня, обговорять використання заморожених російських активів на відбудову України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на кількох чиновників.

Брюссель наразі перевіряє готовність країн ЄС спрямувати заморожені російські активи у більш ризикові інвестиції, здатні приносити вищий прибуток для України та посилювати економічний тиск на Росію. Цей крок розглядають як можливість підготувати ґрунт для майбутньої конфіскації активів і їх передачі Києву як компенсації за воєнні збитки.

"Ми просуваємо роботу над російськими замороженими активами, щоб сприяти обороні та відбудові України", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши на важливості ініціативи.

Водночас проєкт не передбачає негайної конфіскації активів, проти чого виступає більшість країн ЄС через фінансові та юридичні ризики. Неформальна зустріч 27 міністрів закордонних справ ЄС відбудеться в суботу в Копенгагені, де буде обговорено "подальші варіанти використання доходів від заморожених російських суверенних активів".

Деякі країни, зокрема країни Балтії, давно закликають до повної конфіскації, тоді як низка західноєвропейських країн, включно з Німеччиною, Італією та Бельгією, побоюються юридичних і фінансових наслідків. Бельгія особливо уразлива, оскільки там розташований Euroclear, що зберігає більшість російських активів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина подала на ЄС до суду через використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Як компроміс, країни G7 домовилися у 2024 році спрямувати в Україну 45 мільярдів євро прибутку від інвестування цих активів, залишивши базові активи недоторканими. Пропонований фонд для України міг би функціонувати за аналогією з Європейським стабілізаційним механізмом (ESM) і бути відкритим для участі країн G7.

Створення фонду дозволить уникнути загрози одностайного вето окремих країн, зокрема Угорщини, і водночас вкладати кошти у більш ризикові інструменти, що здатні генерувати більший дохід. Скептики попереджають про можливі збитки та необхідність покривати їх коштом платників податків ЄС, тому країни домовляються про розподіл фінансової та юридичної відповідальності між державами.

Підтримку фонду вже висловили країни, віддалені від Росії, зокрема Іспанія, а також Бельгія, яка останнім часом схиляється до цієї моделі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готує 19-й пакет санкцій та обговорить використання доходів від заморожених російських активів, - Politico

+4
"Після" ....в це коли??
29.08.2025 09:36 Відповісти
+4
тобто гроши будуть вкладити спочатку в розвиток своїх країн - а потім якщо Україна заишиться то дадуть і нам
29.08.2025 09:44 Відповісти
+3
А зараз на військову допомогу?
29.08.2025 09:38 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Що , так і лежатимуть ці 200 мільярдів без діла до 2037 року????
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Без дозволу рф цього не зроблять. Гнила Європа
показати весь коментар
Новий воєвода пшеків з цим не погодиться і ініціатива разом з іншими одразу зникне.
показати весь коментар
а якщо "після війни" буде відсутній?
показати весь коментар
Умно. До того времени они заработают на них больше 200 млрд.
показати весь коментар
Антони, тільки не так пишеться
показати весь коментар
Тіко вовкє-сиплому та його кишеньковим агрохіміям ті грошики в руки не давайте, а за краще, самі ремонтуйте..інакще нічого доброго не буде.
показати весь коментар
Тобто, сподіваєшся, що хрипате і надалі керуватиме?
показати весь коментар
Казав пан, що кожуха дасть, але й слово його гріє у морози!!
показати весь коментар
Україні гроші потрібні зараз, на закупівлю та виробництво зброї, імпотенти херові. Задля перемоги потрібні ці гроші, а потім то вже буде інша справа, імпотенти перелякані.
показати весь коментар
Це з урахуванням окупованої частини? Ну от наприклад водогін у Донецьк увійде у витрати? Якщо так, то не треба.
показати весь коментар
А чи буде та Україна? Якщо не встоїмо, то відбудовуватимуть малоросію, або південні регіони расєї. Але то вже кацапи відбудовуватимуть кетайцями та узбеками.
показати весь коментар
Ще циган кобилу не вкрав, а вже циганча на жеребчику хоче кататись. Коли та війна закінчиться, хтось знає?
показати весь коментар
То есть с параши репараций не ждать? А военная помощь Украине, которая защищает Европу - за счет Украины?
показати весь коментар
 
 