ЄС готує 19-й пакет санкцій та обговорить використання доходів від заморожених російських активів, - Politico

Європейський союз на найближчому саміті планує розглянути питання про використання доходів від заморожених російських активів, а також ухвалення 19-го пакету антиросійських санкцій.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у четвер і п’ятницю відбудуться зустрічі міністрів оборони ЄС, де обговорять подальшу військову підтримку України та допомогу українській оборонній промисловості. Участь у засіданнях візьмуть головна дипломатка ЄС Кая Каллас та заступник генсека НАТО.

У суботу заплановане засідання міністрів закордонних справ. Серед ключових тем - тиск на Росію для примушення до перемир’я та використання прибутку від заморожених активів.

Наразі Україна отримує відсотки від цих коштів, тоді як процес прямої конфіскації приблизно 275 млрд євро залишається заблокованим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські поштові служби призупиняють відправлення посилок до США через нові мита Трампа