Новости Использование замороженных активов РФ Санкции ЕС против России
ЕС готовит 19-й пакет санкций и обсудит использование доходов от замороженных российских активов, - Politico

Украина и ЕС

Европейский союз на ближайшем саммите планирует рассмотреть вопрос об использовании доходов от замороженных российских активов, а также принятие 19-го пакета антироссийских санкций.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в четверг и пятницу состоятся встречи министров обороны ЕС, где обсудят дальнейшую военную поддержку Украины и помощь украинской оборонной промышленности. Участие в заседаниях примут главный дипломат ЕС Кая Каллас и заместитель генсека НАТО.

В субботу запланировано заседание министров иностранных дел. Среди ключевых тем - давление на Россию для принуждения к перемирию и использование прибыли от замороженных активов.

Сейчас Украина получает проценты от этих средств, тогда как процесс прямой конфискации примерно 275 млрд евро остается заблокированным.

санкции (11773) Евросоюз (17495) замороженные активы (310)
орбан, фіцо, увага - зарплата!
25.08.2025 10:20 Ответить
Цікаво, чому всі санкції (і і ті які будуть далі в 20-50 пакетах) не склали ще у перший пакет? З того часу ніби ж нічого не змінилося - та сама агресія, те саме порушення міжнародного законодавства.
25.08.2025 10:22 Ответить
О , чергові "санкції". Тільки розписали, що ефект від них нульовий, але схоже, що не усі ще про це знають.
25.08.2025 10:28 Ответить
 
 