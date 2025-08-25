ЕС готовит 19-й пакет санкций и обсудит использование доходов от замороженных российских активов, - Politico

Европейский союз на ближайшем саммите планирует рассмотреть вопрос об использовании доходов от замороженных российских активов, а также принятие 19-го пакета антироссийских санкций.

Об этом пишет Politico

Как отмечается, в четверг и пятницу состоятся встречи министров обороны ЕС, где обсудят дальнейшую военную поддержку Украины и помощь украинской оборонной промышленности. Участие в заседаниях примут главный дипломат ЕС Кая Каллас и заместитель генсека НАТО.

В субботу запланировано заседание министров иностранных дел. Среди ключевых тем - давление на Россию для принуждения к перемирию и использование прибыли от замороженных активов.

Сейчас Украина получает проценты от этих средств, тогда как процесс прямой конфискации примерно 275 млрд евро остается заблокированным.

