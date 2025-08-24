Європейські поштові служби призупиняють відправлення посилок до США через нові мита Трампа

З наступного тижня низка національних поштових операторів ЄС тимчасово зупиняє відправлення посилок до США, готуючись до скасування з 29 серпня пільги de minimis на безмитний імпорт товарів вартістю до $800, відповідно до указу президента США Дональда Трампа.

Зокрема, поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії оголосили про тимчасову зупинку доставок з наступного тижня, а бельгійська Bpost зупинила відправлення вже у п’ятницю, повідомляє Politico.

Поштові оператори пояснюють такий крок браком часу на технічну підготовку до нових правил. Іспанська Correos заявила, що призупинення триватиме лише стільки, скільки буде потрібно для впровадження нових операційних змін. У Royal Mail розраховують, що пауза триватиме лише кілька днів, після чого відбудеться запуск нової системи.

Читайте також: Ще один топменеджер групи "Нова пошта" звільнився після майже 10 років роботи

Водночас у багатьох країнах обмеження не стосуватимуться листів і дрібних пакунків вартістю до $100. Зазначається, що нові тарифи на малі відправлення набирали чинності якраз після підписання між ЄС та США торгівельної угоди, яка зняла довготривалу напругу та невизначеність щодо майбутніх торгових відносин між двома блоками.

Раніше повідомлялось, що у країнах Східної Європи зростає занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може запропонувати Росії масштабні поступки й економічні домовленості в обмін на завершення війни проти України.