Ще один топменеджер групи "Нова пошта" звільнився після майже 10 років роботи

Андрій Кривошапко йде з посади гендиректора фінансового підрозділу групи "Нова пошта" – компанії NovaPay.

Як повідомили у пресслужбі компанії, Кривошапко очолював NovaPay протягом дев’яти років, його наступника призначать восени.

"Зараз NovaPay входить у нову фазу активного розвитку, і зміни в керівництві є частиною цього процесу", – пояснили в компанії.

Андрій Кривошапко розпочав свою кар’єру в групі NOVA ("Нова пошта") у 2003 році. У квітні 2016 року він очолив NovaPay, яка із сервісної компанії перетворився на важливого гравця фінансового сектора. Сьогодні NovaPay є лідером серед усіх систем переказу коштів, створених небанківськими установами, і обробляє близько 2,5 млн транзакцій на день для 750 тисяч користувачів.

Як повідомлялося, з січня наступного року також іде з посади гендиректор "Нової пошти" Олександр Бульба, який очолює компанію з 2015 року.

Читайте також: Нацбанк оштрафував платіжний сервіс "Нової пошти" на 90 мільйонів. Після цього правила для клієнтів змінили (оновлено)

Нагадаємо, найбільший український приватний поштовий оператор "Нова пошта" планує скоротити до кінця року близько 2900 працівників, або приблизно 10% від загальної чисельності.

Нагадаємо, "Нова пошта" входить до переліку найбільших роботодавців в Україні, у 2024 році вона займала за цим показником шосте місце, забезпечивши роботою понад 27 тис. осіб.

Згідно із фінансовим звітом, за перше півріччя цього року чистий прибуток "Нової пошти" зменшився на 19,6% – до 1,2 млрд грн, тоді як виручка зросла на 22,1% – до 24,57 млрд грн.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.